VIDEO Chişinău: Un bărbat a sărit la bătaie la şoferul unui troleibuz, nemulţumit de felul în care acesta conducea 13.03.2018

13.03.2018 VIDEO Chişinău: Un bărbat a sărit la bătaie la şoferul unui troleibuz, nemulţumit de felul în care acesta conducea Poliţiştii sectorului Ciocana întreprind acţiuni de investigaţie, la identificarea şi sancţionarea individului ce apare în imagini. Incidentul a avut loc la finele lunii februarie curent, fiind surprins de un martor, care a filmat cu telefonul



VIDEO Chişinău: Un bărbat a sărit la bătaie la şoferul unui troleibuz, nemulţumit de felul în care acesta conducea

Poliţiştii sectorului Ciocana întreprind acţiuni de investigaţie, la identificarea şi sancţionarea individului ce apare în imagini. Incidentul a avut loc la finele lunii februarie curent, fiind surprins de un martor, care a filmat cu telefonul mobil conflictul.

VIDEO Chişinău: Un bărbat a sărit la bătaie la şoferul unui troleibuz, nemulţumit de felul în care acesta conducea

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, marţi, că sunt neconstituţionale unele dispoziţii din modificările aduse Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior

Simona Halep a făcut anunțul așteptat de toți fanii de la Doha. Românca de pe locul 2 WTA a specificat la conferința de presă că va juca în turneul din Qatar. ”Voi juca la

De când starul din "There’s Something About Mary", Cameron Diaz, în vârstă de 45 de ani, s-a căsătorit cu Benji Madden în 2015, au existat discuţii despre o

FCSB și Lazio se vor întâlni joi, de la ora 22:05, în turul 16-imilor Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV TelekomSport și ProTV. Pentru acest meci, UEFA a decis să-l delege pe neamțul Deniz

Pariurile pe un meci international in care joaca o echipa romaneasca sunt dificile pentru ca intervine partea sentimentala, mai greu de administrat. Se pot gasi insa optiuni obiective si in acelasi timp care sa nu fie contra echipei autohtone. In FCSB -

Adrian Porumboiu, fostul patron de la FC Vaslui, a făcut o comparație dintre actuala echipă a lui Lazio și cea cu care se întâlnea formația sa în 2011 în Europa League, când reușea două rezultate de egalitate, scor

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va începe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sâmbătă, 24 februarie, vor juca echipele care se

Participarea la show-ul "Exatlon" a provocat sfârşitul relaţiei pe care o avea cu cea pe care urma să o ducă în faţa altarului. Cătălin Cazacu a fost părăsit de iubita lui, Ana Roman, după ce sportivul a flirtat de nenumărate ori cu Claudia

Ultimul raport al Băncii Naţionale asupra evoluţiei inflaţiei conţine o informaţie ce nu pare să aibă o bază reală. Este vorba de preţul unui litru de lapte, care, potrivit BNR, ar fi 2,7 lei. Citește mai

Un belgian originar din Dinant s-a trezit, peste noapte, cel mai bogat om din lume, descoperind la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro în contul aferent cardului său Visa, informează luni cnewsmatin.fr. Citește mai

Migrenele pot fi un factor de risc in cazul persoanelor care sufera de afectiuni cardiovasculare, a descoperit un studiu danez publicat in British Medical Journal si citat de Le Figaro. Citește mai

Vrei un laptop performant la super pret? Ai ocazia sa cumperi cele mai bune laptopuri la preturi super reduse de la eMAG. HP si Apple se bat in reduceri astazi, vezi cea mai buna oferta de pe piata. Citește mai

Un bărbat de 35 de ani a murit, după ce duba sub care se afla pentru a o repara s-a prăbuşit peste el şi l-a strivit. Evenimentul s-a produs în satul Cotu-Ciorii, comuna CA

Simona Halep (2 WTA) va debuta, miercuri, direct în turul II la Qatar Total Open, acolo unde Sorana Cârstea (38 WTA) a ajuns în urma victoriei de

Doi tineri din Vaslui au fost reţinuţi marţi, 13 februarie, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) sub acuzaţia de trafic de droguri. Unul dintre cei doi reţinuţi este angajat la

Dintre cele cinci românce aflate pe tabloul principal la Qatar Total Open, Irina Begu (37 WTA) a fost singura care a părăsit competiţia în turul

România a stabilit, indirect, printr-un act normativ, ceea ce cu câteva zile în urmă un oficial al ANRM afirma, bursa de gaze din România este complet imatură, pecetluind subordonarea referenţială a României la Bursa de Gaze la Viena, dar

Candidaţii trebuie să fie declaraţi apţi la examenul medical, să aibă maxim 26 de ani, să nu fi fost condamnaţi penal şi să nu fie în curs de urmărire

O brăileancă a anunţat dispariţia fiicei sale de la domiciliu, Vizireanu Larisa-Mariana. Minora a plecat de acasă în urmă cu o săptămână, iar de atunci nimeni nu mai ştie nimic de

Efectele secundare ale revoluţiei fiscale ajung până la majorarea facturii la întreţinere, ceea ce îi va afecta pe românii care stau la bloc. Asta pentru că administratorii de bloc sau cei care fac curăţenie pe casa scării trebuie să achite