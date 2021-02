VIDEO | Captivă în apartamentul cuprins de flăcări, o femeie obeză a fost salvată în ultimul moment de vecinii ei 21.02.2021

21.02.2021 VIDEO | Captivă în apartamentul cuprins de flăcări, o femeie obeză a fost salvată în ultimul moment de vecinii ei Clipe de groază pentru o femeie din Târgoviște! Un incendiu a izbucnit în apartamentul în care locuia de la o priză defectă. Din cauza problemelor de greutate, femeia a rămas captivă în apartament iar vecinii […] The post VIDEO | Captivă



VIDEO | Captivă în apartamentul cuprins de flăcări, o femeie obeză a fost salvată în ultimul moment de vecinii ei

Clipe de groază pentru o femeie din Târgoviște! Un incendiu a izbucnit în apartamentul în care locuia de la o priză defectă. Din cauza problemelor de greutate, femeia a rămas captivă în apartament iar vecinii […] The post VIDEO | Captivă în apartamentul cuprins de flăcări, o femeie obeză a fost salvată în ultimul moment de vecinii ei appeared first on Cancan.ro.

VIDEO | Captivă în apartamentul cuprins de flăcări, o femeie obeză a fost salvată în ultimul moment de vecinii ei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mircea Beuran rămâne în arest la domiciliu. Judecătorii au admis propunerea procurorilor anticorupţie de a prelungi măsura preventivă. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de

Președintele Turciei susține că a luat această decizie invocând motive de siguranță pentru migranți. Erdogan a ordonat gărzii de coastă să nu le mai permită migranţilor să încerce să traverseze Marea Egee pentru a ajunge în Uniunea

Anca Serea, soția lui Adrian Sînă și mama a șase copii, este vizibil afectată de pierderea unui copil. Vedeta a postat un articol pe blogul său, în care a dezvăluit cazul unor bebeluși născuți prematur, care au murit în cele din urmă

Cinci noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, sâmbătă, în Islanda, a anunțat Departamentul de Protecție Civilă și Urgență, într-o declarație de presă citată de CNN.

O deputată din Iran, Fatemeh Rahbar, a murit din cauza coronavirusului, potrivit agenţiei de ştiri AFP, doar ultimul dintre oficialii de la Teheran uciși de pneumonia virală care face ravagii în țară. Fatemeh Rahbar, în vârstă de 55 de ani,

Un cercetator rus care trebuia sa sustina o conferinta in Romania a fost oprit pe aeroport si trimis inapoi. Acestuia i s-a refuzat intrarea in tara

Primul caz de infecție cu coronavirus din Republica Moldova a fost depistat, sâmbătă, la o femeie în vârstă de 48 de ani. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează despre primul caz confirmat de infectare cu coronavirus

Deputaţii ar putea decide marţi dacă alocaţiile pentru copii se vor dubla de la 1 august. Ordonanța de urgență care amână cu 6 luni intrarea în vigoare a legii care dublează alocaţiile copiilor se află la

La Judecătoria Piteşti va începe, în luna aprilie, un proces în care un tânăr de 24 de ani va fi judecat pentru evadare. Florin Cristian Ioniţă a sărit în noiembrie 2019 de pe geamul unui centru medical unde fusese dus la examinare, iar

Simona Halep este în continuare numărul 2 mondial în clasamentul WTA, cu 6076 de puncte. Podiumul este completat de Ashleigh Barty şi de Karolina Pliskova. România mai are patru sportive în top 100 WTA:

Un asteroid imens va trece foarte aproape de Pamant, anunta Nasa. Specialistii spun ca daca un asemenea corp ceresc de dimensiuni mari ar lovi planeta noastra, civilizatia umana s-ar

Dacă pune stop până pe 3 aprilie, Consiliul Extraordinar Federal poate cere decalarea Campionatului European pentru a juca restanţele din Serie A, recuperarea în ritm de două zile sau îngheţarea clasamentului fără a mai da titlul Presiunile

În semn de respect și pentru aducere aminte, Teatrul Bulandra organizează luni, 9 martie, de la ora 19.00, la Sala Liviu Ciulei, expoziția ”Gina Patrichi – o stea în galeria Teatrului Bulandra”. La

Cele mai mari zece spitale ju­deţene din cei mai importanţi poli economici ai României şi-au dublat în 2019 cheltuielile faţă de acum cinci ani, arată calculele făcute de ZF pe ba­za datelor pu­blicate de uni­tăţile medicale pe site-urile

Un angajat NATO, care lucrează la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presă NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a întors dintr-o vacanță în nordul Italiei, s-a simțit rău și a fost testat deoarece

Victoria cu Craiova nu ascunde sub preș problemele FCSB-ului: antrenorul Bogdan Vintilă s-a chinuit să explice schimbarea lui Vână, după care Becali a explicat că, de fapt, el a ordonat să fie scos de pe teren. Cea mai bună prestație pe

Andreea Raicu este vizibil măcinată de noul virus apărut în China. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător pe contul său de Instagram. De asemenea, fosta prezentatoare a povestit că a fost în Toscana (Italia) chiar în urmă cu trei

Managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş a făcut o listă cu cele mai importante măsuri preventive împotrivia virusului ucigaş din

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de lege care prevede posibilitatea montării unui semn distinctiv pe autovehiculele conduse de persoanele cu dizabilităţi de auz. Este vorba despre un pătrat de culoare albă, cu latura de 100 mm, care

Franţa a anunţat că noul coronavirus a ajuns şi în parlament. Un deputat francez, care a participat marţi la lucrările Adunării Naţionale, a fost internat la reanimare, într-o stare preocupantă, scrie România