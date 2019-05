VIDEO| Capitala, în ziua de Paşte. Am mers prin Bucureşti cu bicicleta să vedem cum arată oraşul fără traficul de coşmar 05.05.2019

05.05.2019 VIDEO| Capitala, în ziua de Paşte. Am mers prin Bucureşti cu bicicleta să vedem cum arată oraşul fără traficul de coşmar Sunt doar câteva zile pe an în care bucureştenii nu sunt sufocaţi de trafic. Chiar şi zilele de weekend au devenit obositoare pentru cei care se urcă la volan. De sărbători, însă, o mare parte a oraşului se goleşte. Din cele două milioane de



VIDEO| Capitala, în ziua de Paşte. Am mers prin Bucureşti cu bicicleta să vedem cum arată oraşul fără traficul de coşmar

Sunt doar câteva zile pe an în care bucureştenii nu sunt sufocaţi de trafic. Chiar şi zilele de weekend au devenit obositoare pentru cei care se urcă la volan. De sărbători, însă, o mare parte a oraşului se goleşte. Din cele două milioane de maşini din Capitală nu ies pe străzi nici 10%. Am vrut […] Post-ul VIDEO| Capitala, în ziua de Paşte. Am mers prin Bucureşti cu bicicleta să vedem cum arată oraşul fără traficul de coşmar apare prima dată în Libertatea.ro.

VIDEO| Capitala, în ziua de Paşte. Am mers prin Bucureşti cu bicicleta să vedem cum arată oraşul fără traficul de coşmar

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Incident şocant la Timişoara, miercuri dimineaţă. Un manelist a fost descoperit beat în trafic, după ce a adormit așteptând la semafor. Citește mai

Mercedes-Benz 560 SEC decapotabilă din 1988 face ravagii în rândul amatorilor de maşini clasice din întreaga lume. Galeria Foto. Citește mai

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc susţine că TAROM nu este afectată de criza prin care trece compania Boeing, pentru că aeronavele model MAX pe care ar urma să le primească, în baza contractului, nici măcar nu au fost

Parlamentul European a cerut miercuri suspendarea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană (UE), însă fără a decide stoparea definitivă a acestora. Citește mai

Pe 31 martie are loc primul tur al alegerilor prezidenţiale în Ucraina, o ţară sfâşiată de anexarea Crimeii şi de războiul din Donbas. Vecinătatea cu Rusia are o infl uenţă covârşitoare asupra campaniei electorale şi a votului

În laboratoarele de la Măgurele se produce acum cel mai puternic fascicul de lumină din lume, care va fi folosit, printre altele, la tratarea cancerului, eliminarea deşeurilor radioactive şi, de ce nu, la inventarea unor noi tipuri de

Aeronavele Boeing 737 MAX 8 şi MAX 9 de pe teritoriul SUA vor fi blocate la sol, transmite Reuters, care citează o declaraţie a preşedintelui american Donald

Real Madrid, câştigătoarea ultimelor trei ediţii ale trofeului, a fost eliminată din Liga Campionilor de Ajax, care s-a impus cu scorul de 4-1 pe stadionul ”Santiago Bernabeu”, marţi seara, în manşa secundă a optimilor 2-1 pentru ”albi”

Se spune că nimic nu vinde mai bine ca sexul, iar de acest aspect ţin cont şi producătorii marilor case de filme din SUA şi Europa. Aşa au apărut filmele artistice cu scenarii mustind de erotism, unele dintre ele ecranizări ale unor romane de

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut miercuri seara, la Antena 3, că Direcţia Antifraudă a lucrat la comanda SRI în anii trecuţi, mai mult de 250 de ofiţeri fiind detaşaţi la

♦ Dividendele ce vor fi distribuite de companiile din prima liga bursieră indică randamente ridicate şi în acest an, de până la 13% ♦ Printre cele mai profitabile acţiuni se numără cele ale Nuclearelectrica, Transgaz, Romgaz, BRD SocGen sau

Cele mai vândute destinaţii după numărul de rezervări sunt România, Spania şi Maroc, aceasta din urmă depăşind destinaţii precum Grecia şi

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că, începând cu acest an, dorește să schimbe mentalitatea angajaților ANAF și să asigure informatizarea instituției. Acesta dorește ca inspectorii instituției să desfășoare activități

Organizatorul atacului tâlhăresc, care acum doi ani, împreună cu încă doi indivizi au intrat în casa unui om de afaceri din Ceadâr-Lunga şi ameninţând cu un pistol au cerut toţi banii, a fost condamnat la 9 ani şi 6 luni închisoare.

Cele mai recente achiziţii ale Forţelor Aeriene Române, avioanela de luptă F-16 Fighting Falcon, încep de astăzi misiunile de poliţie aeriană la graniţele României şi

A încetat din viaţă cunoscuta creatoare populară Adela Petre. Buzoianca era născută la 10 iunie 1929 în comuna Pătârlagele şi era recunoscută pentru valoarea şi autenticitatea creaţiilor sale: piese de port popular, feţe de masă, covoare

Ghinionul său a fost faptul că a fost fotografiat de Poliţia Locală, care spune că zona este preferată de cei care depozitează ilegal

Nasrin Sotoudeh, o cunoscută avocată iraniană, s-a implicat intens de-a lungul activităţii sale profesionale în proiecte legate de dreptatea de gen, în apărarea femeilor care au protestat împotriva obligativităţii purtării

Apariția Ordonanței 114/2018, care a impus, printre altele, plafonarea la 68 de lei/MWh a preţului gazelor produse în România și destinate consumatorilor casnici, a creat noi tensiuni pe această

Camerele reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au revotat, ieri, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019, aprobând raportul de admitere al comisiilor de specialitate. Aşa cum PSD şi ALDE anunţaseră