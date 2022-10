VIDEO | Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Cristina Pucean a făcut show la concertul iubitului său 13.10.2022

13.10.2022 VIDEO | Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Cristina Pucean a făcut show la concertul iubitului său Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Artistul şi Cristina Pucean formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Deşi la început nu au vrut să recunoască faptul că sunt împreună, […] The post VIDEO | Bogdan de la



VIDEO | Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Cristina Pucean a făcut show la concertul iubitului său

Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Artistul şi Cristina Pucean formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Deşi la început nu au vrut să recunoască faptul că sunt împreună, […] The post VIDEO | Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Cristina Pucean a făcut show la concertul iubitului său appeared first on Cancan.

VIDEO | Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Cristina Pucean a făcut show la concertul iubitului său

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Medicul Cristian Oancea precizează că vaccinul anti-Covid-19 are efecte adverse mult mai reduse decât tratamentele din

Ousmane Dembele (24 de ani) a reușit să-l enerveze pe Xavi Hernandez, recent instalat pe banca tehnică a Barcelonei. Tehnicianul a stabilit reguli stricte, iar francezul a fost primul care a simțit pe pielea lui că nu e de glumă! Mijlocașul

Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident pe A1, pe raza localităţii dâmboviţene Ulieşti, transmite Agerpres, care citează ISU Dâmboviţa. Centrul Infotrafic anunţă că traficul este restricţionat şi se circulă pe o

Argentina a obținut o victorie importantă în preliminariile pentru CM 2022, 1-0 pe terenul Uruguayului. Selecționerul „Pumelor”, Lionel Scaloni, și-a dus planul până la capăt și l-a introdus pe Messi, în ciuda protestului celor de la

92.805 de persoane au fost vaccinate împotriva Covid-19, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sâmbătă după-amiază, 13 noiembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Cifrele sunt în

Administraţia Vladimir Putin a dat asigurări, vineri, că va onora toate obligaţiile privind livrările de gaze către ţările Uniunii Europene, în pofida tensiunilor dintre Bruxelles şi regimul din

Diana Dumitrescu s-a retras din lumina reflectoarelor de mai bine de un an de zile. Fanii săi s-au întrebat ce s-a întâmplat cu frumoasa blondină şi cu ce se ocupă în prezent. În cadrul unui […] The post Cu ce se ocupă Diana Dumitrescu

Caravana mobilă de vaccinare împotriva COVID-19 organizată de Primăria Capitalei, prin ASSMB - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va ajunge, weekend-ul acestora, în parcarea unui centru comercial din Sectorul

Peste 470.000 de români s-au pensionat în 2020, numărul acestora fiind în creştere cu 23% faţă de numărul de pensionari nou-intraţi în sistem în anul 2019, arată datele Institutului Naţional de

România joacă în deplasare cu Liechtenstein de la ora 19:00, în ultimul meci din preliminariile CM 2022. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Pro TV. Tot de la 19:00 se dispută și Macedonia de Nord - Islanda, în ultima etapă a

În ultimele zile, mai ales după ce a fost acuzată de impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, Doru Gușman, că l-a umilit pe regretatul artist, Niculina Stoican a intrat sub lupa publicului larg, toată lumea fiind […] The post Drama secretă a

Sergio Aguero (33 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, după ce i s-au descoperit probleme cardiace. Pe 30 octombrie, Sergio Aguero a ieșit de pe teren în minutul 41 al meciului dintre

Decizie importantă pentru Julian Assange! Fondatorul WikiLeaks a primit permisiunea de a se căsători în închisoare cu partenera sa, Stella Moris. Data nunții nu a fost însă stabilită. Acesta se află în închisoarea Belmarsh din Londra din

Ajuns la 36 de ani, Horia Tecău vrea să se retragă după finalul Turneului Campionilor, competiţie ce are loc la

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc anunță că lucrează la o strategie privind modernizarea sistemului de termoficare și, în același timp, reducerea poluării cauzate de centralele de

Miniştrii de Externe ai statelor membre UE vor extinde luni sancţiunile împotriva Belarusului cu includerea în mecanism a companiilor aeriene şi agenţiilor de turism suspectate a fi implicate în aducerea migranţilor din Orientul Mijlociu la

Cancelarul Angela Merkel le-a cerut germanilor neimunizaţi să-şi facă vaccinurile cât mai repede posibil, după ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a atins noi maxime în Germania. Centrul de control al

MedLife (simbol bursier M) a raportat o cifră de afaceri de peste 1 mld. lei în perioada ianuarie-septembrie 2021, ceea ce înseamnă o creştere de 35% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, potrivit raportului publicat de companie la

Regina Elisabeta a Marii Britanii va asista duminică la slujba de Ziua Comemorării de la Cenotaf din Londra, aceasta fiind prima sa apariţie publică de când i s-a recomandat să se odihnească, după o

Marnie Simpson este o starletă internațională extrem de sexy, care ştie să pozeze în cele mai senzuale poziţii. Recent, tânăra a anunţat pe reţelele de socializare faptul că este din nou însărcinată! Frumusețea din „Geordie