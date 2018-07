VIDEO Balaci, Negrilă și Ungureanu, scandări vulgare într-un video dat pe net: "Am fost în «B», suntem în «A», să dăm la m**e lui Steaua, și lui Dinamo, și lui Rapid, că-i desființat, a murit" 24.07.2018

24.07.2018 VIDEO Balaci, Negrilă și Ungureanu, scandări vulgare într-un video dat pe net: "Am fost în «B», suntem în «A», să dăm la m**e lui Steaua, și lui Dinamo, și lui Rapid, că-i desființat, a murit" Mai mulți dintre foștii mari jucători ai Universității Craiova din anii '80 s-au întâlinit recent și au petrecut. Printre foștii jucători se numără nume importante din istoria fotbalului oltean și românesc, precum Ilie



VIDEO Balaci, Negrilă și Ungureanu, scandări vulgare într-un video dat pe net: "Am fost în «B», suntem în «A», să dăm la m**e lui Steaua, și lui Dinamo, și lui Rapid, că-i desființat, a murit"

Mai mulți dintre foștii mari jucători ai Universității Craiova din anii '80 s-au întâlinit recent și au petrecut. Printre foștii jucători se numără nume importante din istoria fotbalului oltean și românesc, precum Ilie Balaci, Nae Ungureanu sau Nicolae Negrilă. ...

VIDEO Balaci, Negrilă și Ungureanu, scandări vulgare într-un video dat pe net: "Am fost în «B», suntem în «A», să dăm la m**e lui Steaua, și lui Dinamo, și lui Rapid, că-i desființat, a murit"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Pasagerul Banat a fost reconstruit în proporţie de 90% în şantierul din Cernavodă şi va asigura din această vară transportul de turişti şi localnici în Delta

Gabriel şi Luigi Teodorescu, doi fraţi din Craiova, au fost condamnaţi în luna mai la 38 de ani de închisoare pentru că au ucis un tânnăr în plină stradă. Trei martori din dosar au fost trimişi şi ei după gratii pentru mărturie

Chiar dacă nu au strălucirea turneelor WTA, meciurile de FED Cup stârnesc ambiţii şi orgolii pentru sportivele care îşi reprezintă

Un război civil este inevitabil în Europa în următoarele decenii. Este avertismentul șocant al istoricului belgian David Engels de la Universitatea liberă din Bruxelles. „În 20 sau 30 de ani, Europa va deveni un stat autoritar sau imperial, vor

Călărăşenii sunt aşteptaţi marţi, 26 iunie, pe platoul din centrul oraşului la manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Drapelului sau Zilei Tricolorului, începând cu ora

Poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliţiei Române au depistat, săptămâna trecută, 68 de şoferi care conduceau cu viteze de peste 180 de kilometri la oră, zece dintre ei având peste 200 de kilometri la

Primarul a primit sute de mesaje de încurajare şi susţinere de la locuitorii din comună după ce a postat pe reţelele de socializare anunţul demiterii

Asociaţia Home of Strings si Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" Focsani, organizează în data de 28 iunie, ora 19, la Sala Mare a Ateneului Popular, Concertul Vocal Instrumental susţinut de Florin Mitrea Violoncel, Iustinian Zetea Bas şi Maria Ungheanu

Expertul Veaceslav Ioniţă consideră că subiectul Rezoluţiei adoptate la ONU, privind retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, nu aduce foarte multe oportunităţi şi dividende

Ziua Drapelului României este sărbătorită pe 26 iunie. Conform legii, această zi este marcată de toate instituţiile publice şi autorităţile

În ultimele 24 de ore, traficul de persoane şi mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 203.000 treceri persoane, atât pe sensul de intrare cât şi pe cel de ieşire din ţară şi de aproximativ 46.600 treceri mijloace de

Femeia şi bărbatul au, de multe ori, aceeaşi durere în cuplu, doar că felul în care se exprimă este diferit. Poate ai observat că femeia tinde să vorbească mai mult despre ce o apasă. Iar bărbatul este mai înclinat să găsească rapid o

Un bărbat de 31 de ani, din Cluj-Napoca, a recunoscut în faţa poliţiştilor că el este cel care a pus un dispozitiv care a explodat şi a rănit un pompier. Tânărul a susţinut că a avut mustrări de conştiinţă având în vedere că a vizat un

S-a indus în populație ideea că dobânzile mai mari la credite ies dintr-o pălărie pe care o ține într-un loc secret Banca Națională. Desigur că este foarte comod să-l prezinți pe Mugur Isărescu

Absolvenţii de liceu aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine marţi proba la Limba şi literatura maternă. Această probă se va susţine la maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată,

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu s-a calificat, luni, în runda a doua a turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, după ce a dispus

Preşedintele american Donald Trump şi-a lăudat calitatea pieptănăturii sale, ironizându-i pe cei care afirmau în timpul campaniei sale că ar purta o perucă. "Acesta este unul din marile mele

În data de 26.06.2018 va avea loc un ceremonial militar, organizat cu ocazia "Ziua Drapelului", în Piaţa Tricolorului. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, în intervalul orar 09:00 - 11:00, se va

PSD a renunţat la ideea adoptării unei ordonanţe de urgenţă privind Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, în urma opoziţiei exprimate de către liderii ALDE şi UDMR, Călin Popescu-Tăriceanu, respectiv

"Timp de trei ani, am fost pe marginea prăpastiei, dar am reuşit să mă opresc la timp şi în câteva luni am scăpat de acest obicei. Acum sunt gata să revin în fotbal", povestește Dorinel Munteanu. Noiembrie 2016.