VIDEO | Armata privată a lui Putin. Care sunt secretele bine păzite ale mercenarilor din Grupul Wagner 31.03.2022

VIDEO | Armata privată a lui Putin. Care sunt secretele bine păzite ale mercenarilor din Grupul Wagner

Acolo unde interesele Kremlinului trebuie impuse și apărate există paramilitarii grupării Wagner. Iată care sunt cele mai bine păzite secrete ale mercenarilor. Oficial, nu sunt recunoscuți ca fiind finanțați de Moscova, însă reprezintă un instrument

Până în 2050, România, Bulgaria, Slovacia, Polonia şi ţările baltice vor înregistra o creştere a vârstei populaţiilor lor cu cel puţin opt ani, relevă ultimele estimări Eurostat citate de

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări, una de cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată şi ploi abundente, care intră în vigoare miercuri, 19 mai, și sunt valabile până vineri, 21 mai.

Desenul făcut de o elevă de 14 ani din Maramureș va fi imprimat pe costumul unui

Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a îndemnat la un „boicot diplomatic” al Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, de la Beijing, pentru a pedepsi astfel

Garda de Mediu Argeş a amendat joi 20 mai cu 100.000 de lei abatorul din comuna argeşeană Bascov de unde s-au scurs în râul Argeş sute de litri de sânge. Imaginile cu poluarea au fost făcute publice de către un consilier local din comună, cel

Marian Vanghelie a ignorat promisiunile electorale și a vrut doar sa se îmbogățească. Este concluzia judecătorilor care l-au condamnat pe fostul primar al Sectorului 5. Cu banii din mită, Vanghelie a urmărit să își consolideze poziția in

1.452 kilograme de heroină au fost capturate de DIICOT, în portul Constanța, în luna mai, a anunțat instituția, joi, într-o conferință de presă. Drogurile au fost ascunse în containere cu materiale de construcție și veneau din Iran, au

Vaccinurile anti-COVID au făcut nouă miliardari noi. Averea cumulată a celor nouă miliardari ajunge la 19,3 miliarde de dolari şi ar permite ca populaţia tuturor ţărilor cu venituri mici să

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben si portocaliu de vreme rea. Vor fi ploi însemnate cantitativ, dar si abundente. COD GALBEN, Interval de valabilitate: 20 mai, ora 20:00 – 21 […] The post Avertizare

Astra Giurgiu, formaţie care câştiga campionatul şi ajungea în primăvara europeană în urmă cu doar cinci ani, va reveni în Liga 2 după o pauză de mai bine de un

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege Furnizorii, a transmis, joi, că furnizorii de energie sunt liberi să aibă orice strategie doresc şi nicio instituţie a statului nu are dreptul să

China anunță că un distrugător american, echipat cu rachete ghidate (din clasa Arleigh Burke), a intrat ilegal în apele lor teritoriale în Marea Chinei de Sud, în zona insulelor Paracels,

UiPath (PATH), producător de roboţi software fondat în Bucureşti, care acum are sediul central în New York şi a ajuns liderul noii industrii de automatizare a sarcinilor repe­ti­tive din companii, intra la tranzac­ţio­na­re pe 21 aprilie 2021

Sezonul cald a sosit și abia așteptăm weekend-urile pentru a evada în natură și pentru a scăpa de agitația orașului. Fie că îți programezi o excursie de o zi, la iarbă verde, sau un weekend […] The post 3 sfaturi pentru un grătar la

O femeie din India, despre care familia credea că a murit, s-a trezit în timpul ritualului de incinerare, cu puţin timp înainte ca focul să fie

Baggies se spunea, pe la 1870, pantalonilor largi purtați de oțelari în turnătoriile din Black County. Black County se cheamă, și azi, acea felie din Anglia luată la înnegrit de coșurile fabricilor, încă de pe la 1830. Oțelarii au

Un bătrân de 72 de ani din localitatea Țepeș Vodă, județul Brăila, judecat pentru omor după ce a băgat coasa într-un vecin în vârstă de 32 de ani, a fost achitat de Tribunalul Brăila. Judecătorul a considerat că bătrânul a fost în

Cântăreaţa şi actriţa Lady Gaga a mărturisit că a suferit o cădere psihică după ce a fost agresată sexual şi a rămas însărcinată, potrivit

Un copil de doi ani din Cluj a dispărut fără urmă. Părinții celui mic au anunțat autoritățile, iar peste 100 de polițiști, jandarmi și voluntari au plecat în căutarea băiețelului. David Alexandru Lăcătuş a dispărut […] The post

Dosarul Revoluţiei, în care fostul preşedinte al României, Ion Iliescu şi fostul vicepremier, Gelu Voican Voiculescu, sunt acuzaţi de săvârşirea de infracţiuni împotriva umanităţii, a fost restituit de ÎCCJ către Parchetul Militar, conform