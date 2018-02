VIDEO ”Uluitor talent!” » Agüero, primul cu minimum 4 goluri de 3 ori în Premier! Are mai multe goluri decât Chelsea în 2018! 11.02.2018

11.02.2018 VIDEO ”Uluitor talent!” » Agüero, primul cu minimum 4 goluri de 3 ori în Premier! Are mai multe goluri decât Chelsea în 2018! Sergio "Kun" Agüero are 28 de reușite în actualul sezon în toate competițiile, punctând de 13 ori numai în acest debut de an. Un gol în plus față de întreaga echipă campioană. VIDEO cu golurile Dacă ești



VIDEO ”Uluitor talent!” » Agüero, primul cu minimum 4 goluri de 3 ori în Premier! Are mai multe goluri decât Chelsea în 2018!

Sergio "Kun" Agüero are 28 de reușite în actualul sezon în toate competițiile, punctând de 13 ori numai în acest debut de an. Un gol în plus față de întreaga echipă campioană. VIDEO cu golurile Dacă ești portar și îl ai în față pe argentinian, nu poți decât să te rogi. Când e în formă, Agüero seamănă cu acel automat care aruncă non-stop mingi de tenis. În același ritm marchează Kun. ...

VIDEO ”Uluitor talent!” » Agüero, primul cu minimum 4 goluri de 3 ori în Premier! Are mai multe goluri decât Chelsea în 2018!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul auto francez Renault a anunţat luni o creştere de 8,5% a volumului de vânzări globale în anul 2017, până la o cifră record de 3,76 milioane de autoturisme şi utilitare uşoare,

Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat proiectul de lege anunţat de preşedintele francez Emmanuel Macron împotriva aşa-numitelor 'ştiri false' (fake news), apreciind că aceste

O femeie a murit şi trei bărbaţi au fost răniţi în urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (între localităţile Călimăneşti şi Brezoi),

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan, lider al organizaţiei judeţene a partidului, şi senatorul Adrian Ţuţuianu, preşedinte al PSD Dâmboviţa, au

O femeie de 40 de ani a ajuns la spital cu dureri abdominale, după ce a încercat să facă sex cu soţul ei în poziţii mai dificile. Medicii au fost nevoiţi să o opereze pentru a afla motivul

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Bulgaria că, în conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și

Mucegaiul este o forma de ciuperca ce se dezvolta in spatiile unde exista umiditate foarte mare, in baie, bucatarie, in spatele masinii de spalat, in jurul chiuvetei, in zonele unde exista tapet, pardoseala, in spatele placilor de teracota, dar si in

Bogăţia vine într-o casă dacă este atrasă. Fie că stai la apartament sau la casă, plantele aducătoare de bani nu trebuie să îţi lipsească. Citește mai

O inspecţie în Ungaria cu privire la situaţia statului de drept făcută de o raportoare a Parlamentului European a fost transformată de Guvernul Orban într-o ocazie de a contesta un raport ce nici măcar nu este

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi intervin în cursul zilei de luni, 15 ianuarie, la o locuinţă din municipiul Iaşi, acolo unde un tânăr s-a

Un tânăr de 29 de ani din Comrat a fost reţinut luni, 15 ianuarie, pentru mituirea unui agent de patrulare. Potrivit denunţului angajatorului Batalionului de patrulare Sud al INP, bănuitul i-a propus 3.000 de lei pentru ca acesta să nu

Autorităţile au anunţat închiderea drumului naţional 66 A, pe porţiunea neasfaltată, între localităţile Câmpul lui Neag şi Cerna Sat. Şoseaua, nefinalizată de mai mulţi ani, a devenit celebră din cauza numeroaseleo controverse iscate

Solista trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, a murit la Londra, la vârsta de 46 de ani, anunţă BBC. Ştirea a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al

La salonul mondial Consumer Electronics Show (CES), care si-a inchis duminica portile la Las Vegas, General Motors a creat senzatie dezvaluind autoturismul autonom al viitorului, care nu are nici volan si nici

Meteorologii au avertizat, luni, că există risc însemnat de producere de avalanşe în munţii Bucegi şi Făgăraş, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizată şi zona turistică Bâlea Lac,

Premierul Mihai Tudose a declarat că le-a transmis foarte clar colegilor din PSD încă de la instalarea în funcţie că "prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele",

Preşedintele iranian Hassan Rouhani a declarat o “victorie de lungă durată” faţă de SUA, despre care afirmă că a încercat să intervină în acordul nuclear încheiat între

Jaime Penedo, goalkeeper-ul care nu s-a prezentat la reunirea lui Dinamo din 8 ianuarie, ar putea ajunge în cantonamentul din Cipru tocmai pe 18 ianuarie. Goalkeeperul a suferit o toxiinfecție alimentară, iar doctorul care-l are în grijă

Învinsă de Caroline Wozniacki în turul 1, 6-2, 6-3, Mihaela Buzărnescu atrage atenția prin tenisul ei fluent și prin revenirea după problemele la genunchi. Al doilea turneu de Mare Șlem la rând când se află pe tabloul

Pe lângă eliminările lui Venus Williams și Sloane Stephens, prima zi de la Australian Open a mai produs o surpriză majoră: ucraineanca Marta Kostyuk, în vârstă de doar 15 ani, a învins-o pe Shuai Peng, favorita 25 de la