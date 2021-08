Victorie pentru Simona Halep! Celebra sportivă s-a calificat în turul doi al turneului de la Cincinnati 17.08.2021

Simona Halep s-a calificat în turul doi al turneului de la Cincinnati, după ce a învins-o pe poloneza Magda Linette. Tenismena a revenit pe terenul de tenis după mai bine de 3 luni de absență.

Costul finanţării statului s-a redus în acestă săptămână, randamentele titlurilor de stat diminuându-se în medie cu şapte puncte, pe fondul semnalelor de intrare în ciclul post-pandemie coroborate cu ameliorarea percepţiei de risc pe plan

Andreea Bălan a făcut o escapadă pe litoral, unde a petrecut ultimele zile mai de ”vară”. I-a prins bine, s-a simțit în largul ei, din moment ce zâmbește în toate fotografiile pe care le-a urcat pe Instagram, unde a împărțit experiența

O nouă Cortină de Fier se instalează în Europa, a declarat vineri raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Belarus, ţară afectată de o mişcare de contestatare fără precedent la adresa preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, aflat de

FCSB ar putea întâlni în play-off-ul Europa League pe teren propriu pe învingătoarea meciului APOEL Nicosia (Cipru) și Zrinjski (Bosnia). Acest lucru se va întâmpla doar dacă echipa lui Gigi Becali, afectată

Judecătoria Babadag a decis, vineri seara, arestarea preventivă a unui tânăr, în vârstă de 29 de ani, profesor de educaţie fizică şi sport, acuzat de săvârşirea a trei infracţiuni de act sexual cu minori în formă continuată. Decizia nu

Reprezentantul Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, a fost înregistrat în calitate de candidat la funcţia de preşedinte al ţării. Hotărârea a fost aprobată sâmbătă, 19 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală, transmite

Rusia a aprobat primul medicament care va fi eliberat pe bază de reţetă în farmacii, Coronavir, care urmează aprobării unui alt medicament COVID-19 rus, Avifavir, în luna mai. Ambele medicamente se bazează

Biroul Electoral Central (BEC) a decis, vineri, că o persoană poate vota, chiar dacă Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează că persoana respectivă a mai votat deja. Informaţiile care

Iulius Group, dezvoltatorul imobiliar deţinut de omul de afaceri Iulian Dascălu, a avansat cu construcţia prioiectului Palas Campus din Iaşi, iar acum se lucrează la structura de rezistenţă a clădirilor de birouri care vor face parte din

Elina Svitolina (26 de ani, 6 WTA), una dintre favoritele turneului feminin de la Roma, a fost eliminată astăzi, învinsă categoric de cehoaica Marketa Vondrousova (21 de ani, 19 WTA). După mai bine de un an în care nu s-a regăsit, Marketa

Fanii tenisului vor putea reveni în tribune la turneul Premier 5, de la Roma. Accesul fanilor va fi permis pentru semifinalele şi finalele turneelor de la Foro Italico. Jucătoarea Simona Halep se va revedea

Guvernul chinez a anunţat sâmbătă că introduce un mecanism care îi va permite să restrângă activităţile companiilor străine, o măsură văzută în mare parte ca un răspuns pentru SUA, după interdicțiile aplicate de administrația Donald

Candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, reclamă mai multe infracţiuni în acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda pentru stingerea datoriei. Dan susţine că, deşi familia Constanda a fost

Cea de-a 187-a ediţie a festivalului Oktoberfest de la Munchen, anulată în mod oficial din cauza pandemiei de coronavirus, este marcată, zilele acestea, prin petreceri mai mici organizate de

Dictatorul irakian, Saddam Hussein, a invadat Iranul în urmă cu 40 de ani, pe 22 septembrie 1980, temându-se ca nu cumva regimul său să fie amenințat, în eventualitatea în care noii lideri ecleziastici de

Andreea marin se reîntoarce la televiziune. „Am gândit un format inedit pentru mine, care să le aducă oamenilor valori similare cu cele pe care eu ştiu că le iubesc şi le asociază cu persoana mea“, mărturiseşte

O fată de doar 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe o autostradă aglomerată. Imaginile au devenit virale rapid și au stârnit revolte în Anglia. Potrivit Daily Mail, copila conducea pe autostrada M1 Dungannon din Irlanda de Nord.

Producătorul de mobilier Artemob International, cu 860 de angajaţi la nivel naţional, controlat de compania franceză P3G Industries, a înregistrat o scădere a tuturor indicatorilor financiari la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate de

Solidarnosc (Polonia), Revoluţia Iasomiei (Tunisia), Primăvara Arabă... Istoria abundă în exemple de mişcări populare care au dus la schimbări de regimuri şi la noi ere politice. În prezent, toate privirile sunt îndreptate către Belarus, iar

Unii funcţionari publici germani vor lansa greve de avertisment în această săptămână după ce negocierile cu guvernul privind o majorare de salarii pentru aproximativ 2,3 milioane de angajaţi au intrat în impas, notează