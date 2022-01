Victorie pentru iubita lui Alex Velea! Ce a făcut Antonia înainte de a ajunge la studio? Avem imaginile 20.01.2022

20.01.2022 Victorie pentru iubita lui Alex Velea! Ce a făcut Antonia înainte de a ajunge la studio? Avem imaginile Antonia e pe ”viteză”. Îmbină plăcutul cu utilul și e, mai mereu, zâmbăreață. Chiar dacă nu e deloc ușor să fugi dintr-o parte în alta, contracronometru. Zilele trecute, artista a dat o nouă probă. A […] The post Victorie pentru



Victorie pentru iubita lui Alex Velea! Ce a făcut Antonia înainte de a ajunge la studio? Avem imaginile

Antonia e pe ”viteză”. Îmbină plăcutul cu utilul și e, mai mereu, zâmbăreață. Chiar dacă nu e deloc ușor să fugi dintr-o parte în alta, contracronometru. Zilele trecute, artista a dat o nouă probă. A […] The post Victorie pentru iubita lui Alex Velea! Ce a făcut Antonia înainte de a ajunge la studio? Avem imaginile appeared first on Cancan.

Victorie pentru iubita lui Alex Velea! Ce a făcut Antonia înainte de a ajunge la studio? Avem imaginile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, companii de asigurări deţinute de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), au încheiat anul 2020 cu un volum al primelor brute subscrise de 493,8 mil. euro, în creştere cu 5,5% comparativ cu

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. 18 pacienţi şi cinci cadre medicale s-au autoevacuat, iar un alt pacient a fost scos de pompieri. Trei cadre medicale au fost transportate la spital cu fracturi, după ce au

Administratorul unei societăţi din comuna Vlad Ţepeş este cercetat penal nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor

Un bărbat s-a aruncat de la etaj în această dimineața. Bărbatul era internat în secția COVID-19 a spitalului din Grădiște, județul Arad. Spitalul în care era internat bărbatul aparține de

Preţurile de producţie din China au crescut în februarie cu cel mai rapid ritm din ultimii doi

Rezultatele comerţul exterior cu produse agroalimentare reflectă într-o măsură fidelă caracteristicile întregului lanţ valoric ce cuprinde producţia, depozitarea, prelucrarea industrială şi comercializarea produselor agroalimentare pe piaţa

Prăbuşirea industriei grele a făcut ravagii în mai multe oraşe din judeţul Hunedoara. După trei decenii unule au ajuns să aibă şi de zece ori mai puţin

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, intervine în pin pong-ul declarațiilor legate de publicarea, în premieră, de către Ministerul Sănătății (MS) a datelor privind numărul de teste efectuate pe fiecare județ în parte. Fostul ministru

Vești triste în Familia Regală a Suediei! Prinţesa Victoria şi soţul ei s-au infectat cu temutul COVID-19 și, în prezent, ei se află în carantină alături de cei doi copii pe care îi au împreună: Prințesa […] The post Prinţesa

Traficul rutier pe Drumul European E85 a fost restricţionat de poliţişti, în Poşta Câlnău, din cauza unui accident rutier. O maşină s-a răsturnat iar şoferul, un vrâncean de 18 ani, a scăpat

„Nepăsarea nu are scuze. Și știți de ce? Pentru că în locul domnului de azi, putea fi oricare dintre voi. Vreți schimbare? Faceți voi primul pas”, așa începe mesajul postate de femeie pe Facebook. […] The post O femeie

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 200.124, după ce joi, 11 martie, au fost înregistrate 1.896 de cazuri, în urma procesării a 4.919 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 37 de persoane au fost răpuse de noul coronavirus, fiind

Aflarea concentrației de anticorpi după finalizarea imunizării a devenit o nouă preocupare a românilor care se vaccinează. Directoarea Centrului de Transfuzie Sangvină București explică cititorilor Libertatea cum pot fi citite valorile din

Ceea ce DDB Spania anunța în urmă cu câteva zile, un posibil parteneriat Dinamo - Real Madrid, e pe punctul de a deveni realitate, într-o posibilă imensă lovitură de imagine! Surse din clubul bucureștean confirmă că au demarat contactele

Totdeauna, în România pre și post 1989, așa-zisele secrete de stat au ascuns măgării mai mari sau mai mici. În cazul scandalului apărut după publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre vaccinare vorbim despre niște

Scriitorul Nicolae Dabija a murit vineri dimineață, din cauza unei afecțiuni pe care o avea de mai mulți ani. Iar infectarea cu noul coronavirus i-a complicat rapid starea medicală, astfel că organismal i-a cedat. COVID-19 […] The post A

Salariul mediu net s-a majorat în ianuarie cu 6,5% faţă de perioada similară din 2020, ajungând la 3.395 lei, dar a scăzut cu 6,2% faţă de nivelul înregistrat în decembrie 2020, arată datele transmise vineri de Institutul Naţional de

Germania este în alertă după ce din ce în ce mai multe persoane se îmbolnăvesc de la o zi la alta. Au fost raportate peste 14.000 de noi contaminări COVID-19 în ultimele 24 de ore, astfel că bilanțul total a depășit 2,5 milioane de cazuri,

Cristiano Ronaldo (36 de ani) se va întâlni cu șefii lui Juventus pentru a discuta despre viitorul său în Torino, iar aventura starului lusitan la campioana en titre a Italiei se poate încheia în această vară. Cristiano Ronaldo a ratat una

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 martie