Victoria cu Dinamo, plătită scump » FC Voluntari, nevoită să se descurcce fără Teja pe acest final de sezon regular! 12.02.2020

FC Voluntari a plătit scump victoria cu Dinamo București, obținută în runda a XXIV-a a Ligii 1 pe teren propriu cu scorul de 2-1. Eliminat pe finalul meciului, Mihai Teja, antrenorul principal al ilfovenilor și-a aflat astăzi pedeapsa. Comisia de



FC Voluntari a plătit scump victoria cu Dinamo București, obținută în runda a XXIV-a a Ligii 1 pe teren propriu cu scorul de 2-1. Eliminat pe finalul meciului, Mihai Teja, antrenorul principal al ilfovenilor și-a aflat astăzi pedeapsa. Comisia de Disciplină a FRF a anunțat că Mihai Teja, va fi suspendat pentru două etape, astfel

