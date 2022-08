Victor Becali, acuzat că a bătut un tânăr de 22 de ani. Motivul pentru care vărul lui Gigi Becali a recurs la acest gest 20.08.2022

Sâmbătă dimineața, Victor Becali (60 de ani) a fost reclamat la poliție pentru că ar fi bătut un tânăr. Victima susține că ar fi fost agresată în Pipera, pe proprietatea afaceristului. Polițiștii ar fi deschis

Sportul mondial se află din nou în doliu, asta după ce un nume important s-a stins din viață în cursul zilei de

Liga Campionilor continuă cu etapa a doua a grupelor, azi fiind programate 8 meciuri din grupele A-D. Toate sunt live pe GSP.ro Programul complet al Ligii Campionilor 2021-2022 Grupa A PSG - Manchester City, live de la 22:00 Click AICI pentru

Angela Merkel a marcat cu siguranţă istoria Germaniei şi a Uniunii Europene în ultimele două decenii. Aceasta a fost prima femeie cancelar din istoria Republicii Federale Germane fiind aleasă pentru prima dată pe 22 noiembrie

Compania farmaceutică Pfizer a anunţat luni că a început să testeze pe oameni un vaccin antigripal bazat pe tehnologia ARN mesager, utilizată în vaccinul său împotriva COVID-19, relatează AFP, citată de Agerpres. Studiul clinic Pfizer are loc

Albert Bourla - preşedintele Pfizer anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an. Acesta a spus că probabil va fi necesară vaccinarea anuală împotriva

SC Electronic Diesel Sistem SRL este o firma specializata in reparatia / reconditionarea injectoarelor Diesel Common Rail si injectoare Pompe

DB Schenker, divizia de logistică a gigantului german Deutsche Bahn, a mizat în România pe extinderea capacităţii de depozitare, dar şi pe automatizare în condiţiile în care creşterea puternică a comerţului online a pus presiune pe

Peste 200.000 de doze de vaccin de la producătorul american Johnson&Johnson vor ajunge, miercuri, în România. 204.000 doze de vaccin produse de compania Johnson&Johnson vor fi

Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, a precizat, marţi, că Guvernul Cîţu "a câştigat o singură zi", pentru că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD se va vota marţea viitoare, la doar o

Libertatea continuă să vă prezinte cazurile unor oameni care au fost acuzaţi de crimă şi închişi, în arest preventiv sau în puşcărie, pentru ca mai apoi să fie achitaţi definitiv. Trei povești care dincolo de limitele sistemului judiciar

Trenurile de metrou de pe Magistrala 4 Gara de Nord- Străulești circulă în sistem pendulă între staţiile Griviţa şi Gara de Nord 2, linia 1, şi Străuleşti - Griviţa, linia 1, începând cu ora 19:33, din cauza defectării unui tren în

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu omologul său american, Joseph Biden, cu ocazia summitului Grupului ţărilor dezvoltate şi emergente (G20),

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a despărțit astăzi de Leo Grozavu și caută de urgență un înlocuitor. Primul nume apărut pe lista scurtă a covăsnenilor: Flavius Stoican, fostul antrenor al lui Dinamo. A fost agitație toată ziua în birourile

Organizatorii turneului de tenis Transylvania Open au confirmat miercuri, 29 septembrie, prezența britanicei Emma Răducanu, 18 ani, la competiția care va avea loc în perioada 25-31 octombrie la Cluj-Napoca. Sportiva cu origini românești a declarat

Circa 25 de persoane au fost spitalizate din cauza infecției cu COVID-19 în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, deși inițial au fost raportați doar 5 oameni, au anunțat marți

Inițial s-a scris că Universitatea îi oferise mijlocașului croat Ante Roguljic doar un contract până-n iarnă, cu opțiune de prelungire. Jucătorul în vârstă de 25 de ani va purta tricoul cu numărul 24. Anunțată de câteva zile, achiziția

Roxana Ciuhulescu are 1,92 metri înălţime, iar datorită picioarelor sale care măsoară 122 de centimetri a intrat în topul mondial al femeilor cu cele mai lungi picioare. Mai exact, blondina ocupă locul 6 în clasament. Recent […] The post

Joi, 30 septembrie, la ora 18.15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi afișate mai jos. Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Rezultate Loto 6/49

Peste 61.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri CNCAV, ceea ce constuituie un record de la debutul valului 4 al epidemiei. Astfel, din cele 61.095 de persoane vaccinate în

Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Condamnat la închisoare pe viață, bărbatul avea dreptul să iasă anul acesta, după 20 de ani executați. Konstantinos Passaris, supranumit ”Fiara din Balcani” este unul dintre cei mai