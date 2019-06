Vicepremierul italian Matteo Salvini, la Washington în căutare de aliaţi 17.06.2019

17.06.2019 Vicepremierul italian Matteo Salvini, la Washington în căutare de aliaţi Devenit lider naţional în Italia şi aflat în căutare de aliaţi externi, populistul Matteo Salvini s-a dus la Washington pentru prima sa vizită oficială peste



Vicepremierul italian Matteo Salvini, la Washington în căutare de aliaţi

Devenit lider naţional în Italia şi aflat în căutare de aliaţi externi, populistul Matteo Salvini s-a dus la Washington pentru prima sa vizită oficială peste Atlantic.

Vicepremierul italian Matteo Salvini, la Washington în căutare de aliaţi

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

În urma unui control, Curtea de Conturi a României a constatat că ANAF a plătit bani pentru renovarea unor sedii, iar la trei ani de la semnarea contractului, lucrările nici măcar nu au fost începute. Citește mai

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR a dat statului român, în ultimii zece ani, sub formă de impozit pe profit, echivalentul a un miliard de euro.

La fel ca oamenii, câinii se confruntă cu probleme de sănătate pe care le pot întâmpina pe parcursul vieţii lor. Află care sunt cele mai comune afecţiuni ale prietenului tău patruped şi cum îl poţi

Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anunţat luni o serie de măsuri, printre care înlocuirea şefului poliţiei din Paris, după violenţele petrecute sâmbătă la manifestaţia 'vestelor galbene' în centrul

Până la finalul lunii martie OUG 114 va fi modificată şi din punctul meu de vedere nu este niciun impediment ca până atunci să nu fie adoptată de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finanţelor Publice,

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis luni o acţiune a Inspecţiei Judiciare şi a dispus ca procurorul-şef adjunct al DNA, Marius Iacob, să fie sancţionat

Deşi guvernul ceh nu are o dată ţintă pentru adoptarea monedei unice europene, un număr în creştere de companii din Cehia folosesc această monedă în tranzacţiile încheiate între ele, notează

Transgaz (TGN), operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale, a anunţat luni seară la bursă că va propune acţionarilor un dividend de 21,66 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 6,4% la preţurile curente de tranzacţionare,

FC Voluntari a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1 (Laidouni '31, Tudorie '89 / Fulop '64), în ultimul meci al etapei a doua din play-out. Ilfovenii au deschis scorul după o jumătate de oră de joc prin șutul bine plasat al lui Laidouni din

Cristina Neagu (30 de ani) a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii în anul 2018, anunță site-ul Federației Internaționale de Handbal. Jucătoarea lui CSM București a bifat astfel cel de-al patrulea titlu de acest gen din carieră,

Lucian Bute, 39 de ani, va anunța în această săptămână că pune oficial punct carerei de box. Presa din Canada a scris că pugilistul va face anunțul miercuri, într-o conferință de presă. GSP.ro a radiografiat cariera lui

SUEDIA - ROMÂNIA // Din cauza accidentărilor recente ale lui Vlad Chiricheş şi George Ţucudean, selecţionerul Cosmin Contra trebuie să regândească formula de start pentru meciul cu Suedia, principalele variante fiind Cosmin Moţi,

Jucătorii și antrenorul lui FC Voluntari, Cristiano Bergodi, i-au dedicat victoria cu FC Botoșani, scor 2-1, lui Bogdan Bucurică, fundașul în vârstă de 33 de ani. Până astăzi nu s-a știut exact de ce Bucurică n-a mai apărut

Șeful PSD, Liviu Dragnea, nu va fi operat deocamdată, dar va rămâne în spital până miercuri, au declarat surse medicale citate Realitatea TV. Citește mai

Un român îşi povesteşte pe pagina de Facebook degringolada prin care a trecut pe aeroportul din Madrid, atunci când a vrut să ia cursa spre

Un pacient cu bilet de trimitere de la medicul de familie pentru o investigaţie cu aparat de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) aşteaptă de la două la cinci luni în spitale de stat sau private pentru a beneficia în mod gratuit de analiză, pe

„Până în decembrie finalizăm renovarea şi reclasificarea la trei stele la hotelul

Conform mai multor statistici făcute de universităţi din America în ultimii ani, cel puţin 25% din populaţie suferă de stres sau depresie. Însă atât stresul, cât şi depresia, pot fi tratate inclusiv cu fructe aflate la

Băimăreanca Maria Pop, finalistă a ediţiei 2013 a competiţiei culinare MasterChef, ne propune o salată de năut cu ardei copţi, ideală pentru perioada Postului