Vezi ce notă ai luat la Bacalaureat 2020. Edu.ro va publica rezultatele oficiale. Live UPDATE 29.06.2020

Vezi ce notă ai luat la Bacalaureat 2020. Edu.ro a anunțat când va publica rezultatele oficiale. UPDATE 22:30 Elevii vor putea să îşi afle notele la Bacalaureat 2020 marţi, până în ora 12:00, pe edu.ro. Conform noilor prevederi, rezultatele de la Bacalaureat 2020 pe care le vor obține candidații vor fi anonimizate. Fiecare absolvent de […]

Răzvan Burleanu, 34 de ani, președintele FRF, a vorbit despre participarea României U21 la Campionatul European din Italia. Au mai rămas 2 zile până la debutul României U21 la EURO 2019. Marți jucăm împotriva

Turul Europei cu trenul. Suntem în plin sezon estival și ca în fiecare an, destinațiile de vacanță de pe continent sunt luate cu asalt de turiștii

Şomajul se menţine la un minim record, iar guvernul Poloniei vrea să-şi crească şansele de realegere cu un plan de stimulente de 11 mld.

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, pe circuitul de la Gilles-Villeneuve (4,361 km), a şaptea etapă a Campionatului Mondial. Victoria lui Hamilton s-a datorat unei penalizări de

Oana Roman și Marius Elisei au avut o căsnicie presărată cu momente frumoase, dar și cu momente dificile. Astăzi, cei doi au trecut peste toate obstacolele și au sărbătorit cinci ani de când au spus “DA” în fața lui Dumnezeu

Fusta plisată se numără printre articolele vestimentare care vor fi întotdeauna la modă. Este feminină, sofisticată, dar în același timp elegantă și poate fi purtată în foarte multe

Debitul maxim al fluviului Dunărea, la intrarea în ţară, se va situa peste mediile multianuale în toate cele trei luni de vară, respectiv iunie, iulie şi august, iar regimul hidrologic pe râurile interioare va

Pentru Anamaria Prodan luxul a devenit deja o ”religie”! Nu trece aproape nicio zi fără să vedem ce obiecte scumpe și extravagante au intrat în colecția ei. Cel mai recent: un Ferarri care valorează 300.000 de euro! Anamaria Prodan adora

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni seara, o avertizare tip nowcasting cod portocaliu de furtună, valabil până la ora 21:00. În Capitală se vor semnala averse ce vor cumula 20 - 30 l/mp, intensificări puternice ale vântului,

Fostul preşedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la vârsta de 67 de ani, într-o instanţă judiciară, afirmă surse citate de presa egipteană şi internaţională. Potrivit Televiziunii de stat din Egipt, citată de agenţia Reuters, Mohamed

A vrut să aibă un posterior bombat ca al lui Kim Kardashian, iar rezultatul este spectaculos! (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Roxana Vașniuc a apelat la serviciile unui estetician cunoscut, apoi a urmat perioada post-operatorie, iar

Echipele de intervenţie rapidă ale CNAIR au acţionat ieri, pe Autostrada Soarelui, unde un rost de dilataţie a ridicat două dale, din cauza

Individul care a bătut cu bestialitate o tânără și a tâlhărit-o în scara unui bloc din Alba Iulia a fost condamnat la patru ani de închisoare. Sentința nu este însă definitivă pentru Nicolae Drăgoi, recidivistul cu un trecut încărcat de

La intrarea pe o nouă piaţă Futureal merge întâi cu divizia de rezidenţial - Cordia - pentru ca ulterior să intre cu compania principală pentru a dezvolta centre co­merciale şi birouri. Acelaşi model îl aplică şi în

Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie susţin, marţi, interviurile la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Procurorii Adina Florea,

Fiecare persoană trece prin greutăţi într-o anumită perioadă. Pentru aceste native, vara va fi una de coşmar, deoarece ghinionul se va ține scai de ele. Vor suferi şi disperarea le va cuprinde, însă astrele le vor pregăti

Valer Dorneanu a fost reales, marţi, în funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) pentru un mandat de trei

Restructurarea sistemului bancar a continuat, astfel că băncile care activează pe piaţa românească au ajuns să aibă la sfârşitul primului trimestru (T1) din acest an 53.754 de angajaţi, iar numărul sucursalelor a coborât la

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Moldova că există posibilitatea apariţiei unor manifestaţii publice de protest, în principal

Dorin Marian, fostul şef al cancelariei primului ministru, a fost pus sub acuzare de DNA pentru complicitate la luare de mită în dosarul în care Călin Păpescu Tăriceanu este acuzat că ar fi luat 800.000 de euro