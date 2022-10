Vestea zilei! Alyssa Scott este însărcinată pentru a treia oară 27.10.2022

27.10.2022 Vestea zilei! Alyssa Scott este însărcinată pentru a treia oară Alyssa Scott (29 de ani) a dezvăluit pe data de 26 octombrie că este însărcinată cu al treilea copil. Vestea vine la aproape un an, de când fiului ei și al lui Nick Cannon (42 […] The post Vestea zilei! Alyssa Scott este însărcinată



Vestea zilei! Alyssa Scott este însărcinată pentru a treia oară

Alyssa Scott (29 de ani) a dezvăluit pe data de 26 octombrie că este însărcinată cu al treilea copil. Vestea vine la aproape un an, de când fiului ei și al lui Nick Cannon (42 […] The post Vestea zilei! Alyssa Scott este însărcinată pentru a treia oară appeared first on Cancan.

Vestea zilei! Alyssa Scott este însărcinată pentru a treia oară

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aparent, se justifică gestul președintelui FRF de a merge la Salonic, însoțit de directorul tehnic, ca să-i propună lui Răzvan Lucescu conducerea echipei naționale. În realitate însă, Burleanu și Stoichiță s-au dus în Grecia ca să se

Sharbat Gula, emblematica „fată cu ochi verzi” care avea 12 ani când a apărut pe coperta revistei National Geographic, în 1985, este acum văduvă și mamă a patru copii. Ea a reușit să plece din Afganistanul recucerit de talibani și

Industria de biciclete şi-a cres­cut valoarea de aproa­pe zece ori în ze­ce ani. Peste 1.700 de oameni au rea­lizat în 2020 vehicule pe două roţi de 1,3 mld. lei, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Registrul

AGON by AOC, prezintă noul model AOC GAMING Q27G2S, un monitor de gaming potrivit pentru gamerii ce se aventurează în lumea jocurilor

Lucian Bode, ministrul de interne, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă că la manifestațiile de 1 decembrie „numărul participanților este limitat” la 400 în București și la 200 în municipiile reședință de județ. La

ADATA Technology, producător de module DRAM, produse NAND Flash şi accesorii mobile, anunţă faptul că două din SSD-urile din portofoliul său sunt complet compatibile cu consolele de gaming

Lista statelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a fost actualizată de CNSU. Unele state UE au ajuns în zona galbenă iar altele au trecut în zona roșie. Prin urmare, Monaco intră în zona

Curtea de Apel Târgu Mureș a decis vineri, 26 noiembrie 2021, suspendarea vânătorii pentru toate speciile de păsări migratoare admise la vânătoare conform Ordinul nr. 1460/2021 al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, după ce instanța a

Ministrul de Interne, Lucian Bode a negat că ar fi existat o şedinţă a coaliţiei, înainte de şedinţa de Guvern, aşa cum ceruse preşedintele PNL Florin Cîţu. Ministrul a declarat că a fost doar o discuţie a liderilor din coaliţia de

Cele două formații se înfruntă în a doua rundă a returului sezonului regular, pe Ion Oblemenco, duminică de la ora 20:30. Vino pe Betano, acolo unde am pregătit o Misiune Exclusivă pentru derby-ul etapei din prima ligă a Romaniei. Meciul

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, la ora 10:00, că s-au înregistrat încă 1.727 cazuri noi de coronavirus, în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. […] The post

Anca Serea are o familie numeroasă și se ocupă alături de Adi Sînă de cei 6 copii. Nu-i deloc ușor, mai ales că seara este cea mai mare agitație în casă, pentru că fiecare copil trebuie pregătit pentru a doua zi la școală. Anca Serea și

Mihai Craiu, medic pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC), atrage atenţia, într-o postare pe Facebook publicată sâmbătă, că „situația epidemiologică este într-o evoluție continuă, chiar dacă

Halele Obor au fost redeschise, parţial, ca urmare a remedierii deficienţelor constatate, zilele trecute, de către inspectorii de la protecţia consumatorilor, a anunţat, sâmbătă, Autoritatea Naţională

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a anuntat că soluţia legislativă privind obligativitatea certificatului COVID la locul de muncă ar trebui adoptată până la finele acestui

Două localităţi din judeţul Călăraşi se mai află în scenariul roşu, cu rate de infectare cuprinse între 5 şi 8/1.000 de locuitori. În ultimele 24 de ore, 17 cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS CoV-2 au fost raportate în

Echipa de tenis a României conduce cu 2-0 reprezentativa statului Peru, după prima zi a confruntării din Cupa Davis, de la Cluj Napoca, ce contează pentru calificarea la barajul de accedere în finala de anul

Marea Britanie și-a lansat campania de vaccinare cu trei săptămâni înaintea vecinilor din UE. Dar începutul a venit cu un mesaj ferm din partea autorităților sanitare pentru gravide: „Stați departe”. Acum lucrurile stau altfel, dar

Domeniile cu cele mai multe angajări făcute săptămâna aceasta au fost financiar/contabilitate, vânzări, marketing şi IT, arată datele platformei de recrutare bestjobs transmise pentru emisiunea „Ora de

Stephen Sondheim, legendă a comediei muzicale americane şi textier al „West Side Story'”, a murit vineri la vârsta de 91 de ani, a anunţat un purtător de cuvânt, scrie