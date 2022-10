Vestea tristă a serii! Mariana Nicolesco a murit. Renumita soprană avea 73 de ani 14.10.2022

14.10.2022 Vestea tristă a serii! Mariana Nicolesco a murit. Renumita soprană avea 73 de ani Vineri seara, Electrecord a transmis faptul că Mariana Nicolesco a trecut la cele sfinte. Ministrul Culturii, Opera Națională din Cluj și mulți artiști și-ar arătat profundele regrete. Celebra soprană era cunoscută la nivel internațional



Vestea tristă a serii! Mariana Nicolesco a murit. Renumita soprană avea 73 de ani

Vineri seara, Electrecord a transmis faptul că Mariana Nicolesco a trecut la cele sfinte. Ministrul Culturii, Opera Națională din Cluj și mulți artiști și-ar arătat profundele regrete. Celebra soprană era cunoscută la nivel internațional pentru […] The post Vestea tristă a serii! Mariana Nicolesco a murit. Renumita soprană avea 73 de ani appeared first on Cancan.

Vestea tristă a serii! Mariana Nicolesco a murit. Renumita soprană avea 73 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul de la Ankara a transmis că cetăţenii din Siria, Yemen şi Irak nu vor mai avea voie să cumpere bilete de avion din Turcia către Minsk, pe fondul conflictului privind migranţii între Belarus şi Uniunea

România joacă în deplasare cu Liechtenstein de la ora 19:00, în ultimul meci din preliminariile CM 2022. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Pro TV. Tot de la 19:00 se dispută și Macedonia de Nord - Islanda, în ultima etapă a

Potrivit celor mai recente studii, România a avut cea mai drastică scădere a numărului de cercetători din ultimii ani, iar numărul lor continuă să scadă de la an la an. Se pare că România ocupă

Florin Piersic este unul dintre cei mai apreciați și longevivi actori atât din România, cât și de peste hotare. Ajuns la vârsta de 85 de ani, maestrul savurează din plin fiecare clipă a vieții şi […] The post Florin Piersic şi-a luat la

Danemarca a propus vineri să accelereze adoptarea unei legislaţii care să le permită companiilor să impună angajaţilor să aibă un certificat digital COVID, în cadrul celei mai recente măsuri de reducere

Nume: RBdigital Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: Gratis Dezvoltator: Pexels Funcţionalitate: aplicaţia permite utilizatorilor accesul la mii de cărţi digitale atât audio cât şi scrise, benzi desenate, reviste de specialitate sau

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis pe Facebook, cu ocazia celui de-al 29-lea Congres al FIDESZ, că Viktor Orban şi guvernul său au pornit o schimbare de paradigmă curajoasă, iar datorită acestuia „comunitatea maghiară din Ardeal s-a

O agenţie de turism vrea să înfiinţeze o filială în Kazahstan şi să lanseze zboruri charter între Constanţa şi Almaty, cel mai mare oraş din Kazahstan, pachetele urmând să fie lansate în luna martie

Metrorex mai are în circulaţie 15 trenuri vechi, dintr-un total de 84 cât numără întreaga flotă, iar acelea ar urma să fie schimbate în următorii

A fost nevoie de cinci ani pentru ca programul pilot al Guvernului să devină realitate la Iaşi. Este vorba despre „Masa caldă pentru elevi”, proiect început în 2017. Singura şcoală din municipiu inclusă acum în program este Colegiul

S-a mai dus o calificare la o Cupă Mondială, marii critici sunt fix oamenii care uită să plătească salariile fotbaliștilor, iar antrenorii au ajuns niște zilieri, asumare nu există și sportul rege e ca-ntr-un basm cu final trist. Ultimele 3

Federaţia de fotbal din Iordania a acuzat naționala feminină a Iranului că a folosit un bărbat în poartă în timpul meciului din preliminariile Cupei Asiei. Forul a cerut Confederaţiei Asiatice de Fotbal să demareze o anchetă pentru a verifica

Dorina Şerbănescu a murit şla 54 de ani. În urmă cu câteva zile a postat pe Facebook ultimul său mesaj în care descria problemele de

Pe fondul creşterii cu 48% a preţului mediu de vânzare a energiei electrice şi ca urmare a unei cantităţi de energie electrică vândută mai mare cu 18% la 14,08 TWh, Hidroelectrica – cel mai mare producător

Italia, campioana europeană, a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2022, după 0-0 în Irlanda de Nord. Elveția a trecut fără probleme de Bulgaria, scor 4-0, și a câștigat grupa Italiei, care va trebui să dea baraj.

Situaţia de la FCSB este una destul de tensionată, după ce Edi Iordănescu a plecat de la

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță trafic blocat pe varianta de ocolire a municipiului Caransebeș, în județul Caraș-Severin, sensul spre Orșova, în urma unui accident produs marți, 16 octombrie, în care au fost

Doliu în lumea sportului! Julie Le Galliard, fosta campioană la box a Franței, a murit la doar 31 de ani. Sportiva era infectată cu COVID-19 și se lupta de mai multe săptămâni cu complicațiile bolii. […] The post Doliu în lumea sportului!

Pandemia de coronavirus a redus puternic cererea de autovehicule şi a perturbat lanţurile de aprovizionare ale industriei auto, o veste rea pentru economiile Europei Centrale, care depind semnificativ de aceasta, scrie Deutsche

Parchetul din Ungaria l-a inculpat pe un tânăr de 22 de ani pentru plănuirea unui atac terorist islamist pe teritoriul ţării, împreună cu un complice, anul trecut, transmite