Vestea serii în showbiz! Pepe va deveni tată pentru a treia oară! 01.03.2022

Vestea serii în showbiz! Pepe va deveni tată pentru a treia oară! Partenera sa de viață, Yasmine Ody, mai are doar câteva săptămâni până la aduce pe lume primul copil al cuplului. Cunoscutul artist este

Hester Ford, din Charlotte, cea mai în vârstă persoană din America, a murit la vârsta de 116 ani. Femeia a lăsat în urmă peste 100 de stră-strănepoți, scrie New York Post. Aceasta a murit acasă, înconjurată de familia ei, însă nu a fost

Comisia juridică din Senat îl audiază luni pe social-democratul Florian Bodog, în contextul cererii DNA privind avizarea urmăririi penale pentru fapte din perioada în care era ministru al

Papa Francisc s-a întors, duminică, la balconul bazilicii Sf. Petru în ziua în care se împlinesc 515 ani de la momentul când Papa Iulian al II-lea a pus prima piatră de temelie. Suveranul Pontif a citit pasajul

Andreea Anamaria Moldovan, secretarul de stat demis odată cu Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății, a făcut parte din Consiliul de Administrație al unui spital privat din Brașov, deținut de un

Dragă Gică, ai încercat să ne avertizezi, iar noi nu am ascultat. Ai strigat cât ai putut că nu e normal ca ei să aibă câte patru echipe în grupe, iar noi să fim nevoiți să trecem tururi preliminare cu nemiluita.

Cazurile rare de tromboză apărute în urma vaccinării cu AstraZeneca împotriva COVID-19 ar putea fi provocate de o proteină specifică au arătat două studii recente. Potrivit cercetătorilor, nu se știe deocamdată dacă în cazul trombozelor sau

Zilele trecute, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a dezvăluit că este însărcinată pentru a doua oară, fără a dezvălui sexul bebelușului. Acum, aceasta a revenit cu un nou mesaj în care a făcut public numele ales pentru micuța ei.

Omul nu a pășit pe Marte, dar a ajuns acolo elicopterul Ingenuity al NASA. S-a întâmplat luni, fiind astfel consemnat și primul zbor al unui vehicul motorizat pe o altă planetă. În roverul Perseverance a […] The post Mini-elicopterul

În primele două luni din 2021, mâncarea pentru animale, băuturile alcoolice şi mâncarea semi şi gata preparată au avut cele mai mari creşteri, ritmul variind între 13% şi 22%, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă

Erling Haaland (20 de ani), superstarul Borussiei Dortmund, nu a rămas indiferent față de gestul asistentului Octavian Șovre. Nu doar că i-a semnat tușierului cele două cartonașe, dar norvegianul a trimis un colet pe adresa Asociației S.O.S.

Fostul selecționer al României este liber de angajament în momentul de față după despărțirea de arabii de la Al

14 persoane s-au chinuit luni, la prânz, să mute o maşină care s-a defectat pe linia de tramvai. În tot acest timp, intersecţia Calea Crângaşi, unde a avut loc incidentul, a fost blocată, la fel şi garnitura în

Cu peste 4,2 miliarde de utilizatori de internet in intreaga lume, promovarea afacerii tale online nu este doar importanta - este un pas necesar pentru a prezenta informatii cheie publicului tau tinta, pentru a creste

Hermannstadt joacă acasă cu Astra Giurgiu, de la ora 16:45. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei a 2-a din play-out HERMANNSTADT - ASTRA GIURGIU, liveTEXT de la 16:45 Click AICI

În cazul furtului de kerosen, poliţiştii au efectuat şapte percheziţii domiciliare. Trei bărbaţi sunt cercetaţi

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 20 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 20 aprilie, pe […] The post Coronavirus

Andrei Baciu, secretarul de stat căruia prim-ministrul i-a delegat atribuţiile interimare la Ministerul Sănătăţii, a anunţat că România ar putea scăpa de restricţii începând cu 1

Horoscop 21 aprilie Berbec Înveți să comunici mai eficient, iar acest lucru te ajută pe toate planurile, însă în mod deosebit pe plan amoros. Reușești să vorbești deschis despre ceea ce simți. Horoscop

Compania chineză CanSino Biologics va demara săptămâna viitoare testarea clinică a unui vaccin anti-COVID-19 care să fie administrat prin inhalare. Un anunț în acest sens a fost făcut chiar de CEO-ul și cofondatorul companiei, care a precizat

ANRE a emis recent un nou ordin care prevede că, în cazul în care consumatorii rămân fără curent electric din cauza unor defecţiuni apărute în sistemul operat de distribuitori, aceştia din urmă vor plăti despăgubiri plus compensaţii