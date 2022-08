Vestea momentului pentru pensionarii din România! Sistemul de pensii se schimbă radical 20.08.2022

20.08.2022 Vestea momentului pentru pensionarii din România! Sistemul de pensii se schimbă radical Sistemul de pensii se schimbă radical, în acest fel dorindu-se a fi eliminate inechităţile. Directorul executiv al CJP Suceava, Constantin Boliacu, a declarat că persoanele care lucrează în aceeași unitate, în aceleași condiții și pentru



Vestea momentului pentru pensionarii din România! Sistemul de pensii se schimbă radical

Sistemul de pensii se schimbă radical, în acest fel dorindu-se a fi eliminate inechităţile. Directorul executiv al CJP Suceava, Constantin Boliacu, a declarat că persoanele care lucrează în aceeași unitate, în aceleași condiții și pentru […] The post Vestea momentului pentru pensionarii din România! Sistemul de pensii se schimbă radical appeared first on Cancan.

Vestea momentului pentru pensionarii din România! Sistemul de pensii se schimbă radical

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a comentat posibilitatea ca Darren Cahill (55) să devină antrenorul Emmei Răducanu (18 ani, 22 WTA). Miercuri, 22 septembrie, Simona Halep a anunțat despărțirea de antrenorul australian Darren Cahill. În

„Democraţia este puterea poporului. Dar mie îmi place mai mult definiţia: „Democraţia este libertatea instituţionalizată”, declaraţia aparţine expertului Igor Boţan, care s-a referit la teoria democraţiei în cadrul dezbaterii

Execuţia bugetului general consolidate, în primele opt luni ale anului, s-a încheiat cu un deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 54,77 mld lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020,

Provocările majore încep abia acum, spune președintele Klaus Iohannis după ce Planul Național de Redresare și Reziliență al României a primit undă verde de la

Nepoata părintelui Arsenie Boca a învins o formă severă de Covid, la cei 90 de ani ai săi. Ba mai mult, femeia a supraviețuit și unui atac cerebral, în urma căruia a stat în comă mai mult de o

Datele de la Autoritatea Naţională de Reglemen­tare în domeniul Energiei (ANRE) arată că după primul semestru al anului jumătate din consumul casnic de energie electrică a fost realizat pe segmentul concurenţial al pieţei, adică de

Anda Călin, partenera lui Liviu Vârciu, i-a surprins pe urmăritorii din mediul online cu o schimbare radicală de look. Aceasta a adoptat un nou stil, iar internauții au fost surprinși de rezultat. Liviu Vârciu și […] The post Anda Călin,

Municipiul Bucureşti se află marţi, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Timiş ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află Iaşi. Capitala şi 13 judeţe sunt în

Legumele sunt bine cunoscute pentru că sunt bune pentru sănătate. Majoritatea legumelor au un conținut scăzut de calorii, dar sunt bogate în vitamine, minerale și fibre. Cu toate acestea, unele legume se deosebesc de restul cu beneficii

CFR Cluj negociază cu atacantul argentinian Facundo Ferreyra (30 de ani), ex-jucător la echipe precum Șahtior Donețk, Newcastle, Benfica și Celta Vigo. Ar putea fi un transfer răsunător pentru campioana României. Aflată în criză de efectiv pe

42.812 persoane au fost vaccinate împotriva coronavirusului, la nivel național, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate marți, 28 septembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV).

SC Electronic Diesel Sistem SRL este o firma specializata in reparatia / reconditionarea injectoarelor Diesel Common Rail si injectoare Pompe

Ce ar atrage mai mult atenţia asupra unui guvern al unei ţări mici est-europene care se străduie să intre în graţiile Moscovei decât un scandal diplomatic cu

Libertatea continuă să vă prezinte cazurile unor oameni care au fost acuzaţi de crimă şi închişi, în arest preventiv sau în puşcărie, pentru ca mai apoi să fie achitaţi definitiv. Trei povești care dincolo de limitele sistemului judiciar

Trenurile de metrou de pe Magistrala 4 Gara de Nord- Străulești circulă în sistem pendulă între staţiile Griviţa şi Gara de Nord 2, linia 1, şi Străuleşti - Griviţa, linia 1, începând cu ora 19:33, din cauza defectării unui tren în

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a despărțit astăzi de Leo Grozavu și caută de urgență un înlocuitor. Primul nume apărut pe lista scurtă a covăsnenilor: Flavius Stoican, fostul antrenor al lui Dinamo. A fost agitație toată ziua în birourile

Rata de incidență în Municipiul Timişoara a ajuns miercuri, 29 septembrie, la 8,08 la mia de locuitori, a informat Direcția de Sănătate Publică Timiș. Potrivit datelor furnizate de DSP Timiș, cea mai mare incidență a cazurilor COVID la mia de

Un focar de pestă porcină a fost depistat în sectorul 6 al Capitalei. Autorităţile au luat imediat măsuri, ba mai mult au transmis şi o serie de restricţii pe care oamenii vor fi nevoiţi să […] The post Focar de pestă porcină în

Bogat în vitaminele A, B1, B12 şi minerale, delicios, cu gust uşor înţepător, mustul trebuie consumat cu moderaţie chiar şi de persoanele sănătoase deoarece conţine mult

Berbec Săptămâna aceasta, ai multă energie pentru a aborda noi proiecte. Și foarte puțină răbdare pentru persoanele lente din jurul tău. Te vei gândi la o persoană din trecut și o vei căuta.