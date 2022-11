Vestea momentului pentru pensionarii din România! Se dau pensii de 5.000 de lei 17.11.2022

17.11.2022 Vestea momentului pentru pensionarii din România! Se dau pensii de 5.000 de lei Vești bune pentru pensionarii din România. Guvernul României oferă ajutoare valoroase celo aflați în nevoie. Pensiile pot ajunge aproape 5.000 de lei. Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în luna ianuariea



Vestea momentului pentru pensionarii din România! Se dau pensii de 5.000 de lei

Vești bune pentru pensionarii din România. Guvernul României oferă ajutoare valoroase celo aflați în nevoie. Pensiile pot ajunge aproape 5.000 de lei. Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în luna ianuariea 2023 pensiile […] The post Vestea momentului pentru pensionarii din România! Se dau pensii de 5.000 de lei appeared first on Cancan.

Vestea momentului pentru pensionarii din România! Se dau pensii de 5.000 de lei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Agro Team Dîrjan, o afacere de familie pusă pe picioare în 2014, care realizează produse din lavandă şi material săditor de nuc şi aluni de pădure, a ajuns la o nouă etapă de

Chindia Târgoviște și FCU Craiova se înfruntă ACUM, în etapa #20 a Ligii 1. Meciul a început la ora 15:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro de la 15:00 și televizat pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Programul complet al etapei 20 din Liga

Actorul Mihai Răzuș a devenit celebru în România la finalul anilor ’90. La vremea respectivă acesta era „mâna dreaptă” a Andreei Marin în cadrul emisiunii „Surprize, surprize”. Iată cu ce se ocupă în prezent.

City Insurance încă figu­rea­ză în clasamentele Au­torităţii de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) ca lider atât la ni­velul întregii pieţe cât şi pe zona asigurărilor generale în funcţie de cota de piaţă, în condiţiile în care a

Doi antreprenori locali au deschis spaţii în proiectele de retail ale dezvoltatorului Iulius Group, ca parte a programului Go local, prin care sunt scutiţi de plata chiriei. Antreprenorii interesaţi pot aplica în continuare

Parlamentul Austriei a adoptat, joi, legea care prevede legalizarea sinuciderii asistate pentru persoanele care suferă de boli grave, incurabile, scrie AFP, potrivit Agerpres. Legalizarea acestei soluții vine în contextul unei hotărâri

Dezvoltatorul imobiliar Speedwell a semnat un antecontract pentru cumpărarea unui teren de 9 hectare cu scopul de a construi un nou proiect, în Sectorul 1 din

Un accident rutier cumplit a avut loc, joi, pe DN 2, județul Suceava. O femeie a murit după ce mașina pe care o conducea a intrat în coliziune frontală cu trailer ce transporta

Mijlocașul danez Christian Eriksen a ajuns la un acord cu Inter Milano pentru a se despărți amiabil și-și poate căuta contract în altă țară, unde are voie să joace cu stimulator cardiac implantat. Christian Eriksen își ia adio de la Inter

Horoscopul zilei de 18 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au parte de retrogradarea lui Venus în zodia lor. Venus, planeta iubirii și a […] The

Directorul științific al Pfizer, Mikael Dolsten, a declarat vineri că potrivit estimărilor companiei farmaceutice, unele țări vor continua să se confrunte cu pandemia de coronavirus pe parcursul următorilor doi ani, în timp ce altele vor trece

Din 4 ianuarie Uniunea Europeană interzice folosirea anumitor pigmenţi pentru tatuaje colorate. Care sunt aceştia şi de

Novavax, al cincilea vaccin anti-COVID, ar putea fi aprobat săptămâna viitoare de Agenţia Europeană a

O captură neobișnuită, la Linz, în Austria, a devenit virală pe rețelele de socializare. O macara specială a fost folosită pentru a scoate un somn gigant dintr-o canalizare, în orașul austriac de pe malul Dunării, scrie cotidianul Heute. Lung

Șoriciul nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutriționiștii ne sfătuiesc să nu exagerăm cu mâncatul pentru că are multe calorii și se digeră

Originară din Asia, această plantă este considerată elixirul tinereţii. Schinduful a fost aclimatizat şi în nordul Africii şi sudul Europei, dar se poate găsi şi pe teritoriul României. O puteţi recunoaşte după florile ei alb-gălbui,

Cererea pentru lucrătorii din producţie a crescut cu mai mult de 300% în noiembrie 2021 faţă de aceeaşi lună din anul trecut, conform datelor de pe platforma OLX. Luna trecută, angajatorii au publicat mai mult de 18.000 de anunţuri de angajare

Chitaristul si co-fondatorul trupei Queen, Brian May, a fost infectat cu COVID-19. Artistul a publicat o fotografia cu testul rapid, în care apar cele două linii roșii, dar și un mesaj emoționant despre clipele de […] The post Brian May,

Vremea mohorâtă din ultimele zile, frigul şi ploaia ne dau mari bătăi de cap, iar şoferii ştiu cel mai bine cât este de neplăcut să ai geamurile aburite la maşină. Tocmai pentru a scăpa de problemă, iată un truc simplu şi foarte

CFR Cluj, liderul din Liga 1, încearcă să rezolve o parte dintre problemele financiare din acest sezon. După victoria cu Jablonec, 2-0, din ultimul meci din grupele Conference League, campioana a primit 500.000 de euro, suma pe care UEFA o acordă