Vestea momentului despre Elena Udrea! Ce mesaj a transmis direct din închisoare 04.09.2022

Elena Udrea (48 de ani) se află, în prezent, încarcerată la Penitenciarul Târgșor. Cu toate acestea, recent în mediul online aceasta a transmis un mesaj. Fostul ministru a ținut să-și spună punctul de vedere

Cantitatea uriașă de o tonă de cocaină, oprită în Franța, era transportată de un român! Captura impresionantă i-a făcut pe oamenii legii să pună cătușele întregului echipaj al navei care venea din Brazilia și avea ca destinație nordul

Horoscopul zilei de 9 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac pot avea tensiuni cu cei din familie. Fie că ne place sau nu, contextul […] The post Horoscop

Un tânăr de 26 de ani, originar din raionul Făleşti, şi-a pierdut viaţa, căzând de la înălţime pe un şantier de construcţii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală. Preliminar, s-a stabilit că muncitorul nu era asigurat cu

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, afirmă, vineri seară, că înţelege destul de greu strategia liberalilor, dar, dacă aceştia nu vor face o propunere de premier la consultările de la Cotroceni, aşa cum au anunţat ultima dată, USR va face o

Incidenţa cazurilor de COVID-19 cumulată la 14 zile este mai mare sau egală cu 6 la mia de locuitori în 78 de oraşe şi 381 de comune, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit

Emma Răducanu (18 ani, locul 22 WTA) a fost eliminată de Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 100 WTA) în turul 2 la Indian Wells, scor 2-6, 4-6. Jucătoarea din Belarus o va întâlni astfel pe Simona Halep în următorul tur al turneului

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov va suplimenta numărul paturilor pentru bolnavii infectaţi cu SARS-CoV-2, a anunţat, vineri, Consiliul Judeţean. Astfel, pe lângă cele 15 paturi din secţia

Meteorologii au emis sâmbătă dimineața o avertizare Cod galben de vânt puternic pe litoral. Porturile de la Marea Neagră sunt închise. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul galben zonele de litoral din

Mai mulți indivizi au atacat, joi, un suporter pentru a-i fura tricoul pe care fanul îl primise de la fotbalistul Jules Kounde, la finalul meciului Franța – Belgia 3-2, disputat la Torino, Italia, în semifinalele Ligii Naţiunilor, informează

Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a vaccinat sâmbătă cu a treia doză de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2, în centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan din București. Bogdan Gheorghiu a publicat dovada vaccinării pe contul său

O pană de curent a afectat, sâmbătă după-amiază, secţia ATI COVID din Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Şapte pacienţi internaţi la terapie intensivă au fost ventilaţi manual, timp de zece minute, după se siguranţele tabloului

Pentru meciul de luni cu Armenia, crucial pentru accesul în play-off-ul CM 2022, Mirel Rădoi va opera câteva schimbări în echipă față de întâlnirea cu Germania, pierdută vineri seară, la Hamburg, scor 1-2. Unele forțate de accidentări,

Primarul comunei Câmpuri, Ion Vlad, a anunțat că sătenii au ucis, sâmbătă, un urs după ce animalul a atacat și rănit trei bărbați, unul fiind acum în stare gravă. Animalul a fost tranchilizat și dus în pădure după ce dimineață a

Un bărbat a aruncat sâmbătă dimineața cu vopsea pe statuia lui Samuel von Brukenthal din Piața Mare din Sibiu. Polițiștii au început cercetările pentru identificarea autorului. Conform imaginilor

Iurie Perevoznic, unul dintre adjuncţii procurorului general, Alexandru Stoianoglo, suspendat din funcţie odată cu suspendarea şefului Procuraturii Generale, a anunţat că şi-a depus demisia din funcţie. Perevoznic a condamnat ilegalităţile care

Peste 5.500 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva în primele 12 ore ale pelerinajului de la Iași. Cei care nu aveau certificat verde nu au fost lăsați să intre, potrivit

Evoluţiile slabe înregistrate de acţiunile orientate spre creştere s-au resimţit din plin în interiorul Nasdaq 100, indicele american al marilor companii tech, potrivit CNBC. Randamentele obligaţiunilor au crescut pe fondul estimărilor cu privire

International Alexander Holding este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața transportului rutier de mărfuri din România, incluzând 18 companii și având o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro. Fondat […] The post COMIC. Face

Elaborarea şi implementarea unui program de promovare a limbii române, ar putea fi o primă colaborare importantă comună dintre Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media din R. Moldova şi Comisia pentru cultură şi media

Preşedintele ceh Milos Zeman se află sub tratament într-un spital militar din Praga, unde a fost internat de urgenţă. Directorul spitalului militar central din Praga a declarat că Zeman este tratat