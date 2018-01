Veste proasta pentru soferi! Rovinieta se va scumpi cu pana la 85%. Vezi tarifele propuse de Ministerul Transporturilor 14.01.2018

14.01.2018 Veste proasta pentru soferi! Rovinieta se va scumpi cu pana la 85%. Vezi tarifele propuse de Ministerul Transporturilor Tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România - rovinieta - va creşte pentru vehiculele pentru transportul de marfă mai grele de 3,5 tone (categoriile C şi D), urmând să se majoreze



Veste proasta pentru soferi! Rovinieta se va scumpi cu pana la 85%. Vezi tarifele propuse de Ministerul Transporturilor

Tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România - rovinieta - va creşte pentru vehiculele pentru transportul de marfă mai grele de 3,5 tone (categoriile C şi D), urmând să se majoreze cu...

Veste proasta pentru soferi! Rovinieta se va scumpi cu pana la 85%. Vezi tarifele propuse de Ministerul Transporturilor

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Ali Khaseif, care a făcut minuni până s-a accidentat în fața campionilor Europei, în meciul dintre Real Madrid și Al Jazira (2-1), spune că ține de mic cu Madridul, echipa favorită mereu și pe PlayStation: "A fost un vis să-i

Meciurile de deschidere ale rundelor din campionatele amintite sunt suficient de ofertante pentru a fi incluse pe varianta de bilet a zilei. Vezi cum pariem

Este stare de alertă în staţiile de metrou din Bucureşti, după ce astăzi, la trei zile de la crima şocantă de la Dristor 1, a avut loc un nou incident grav. O femeie a fost ameninţată de o agresoare, care i-a spus: "Nu scapi de mine!", iar

Biserica Ortodoxă îi praznuieste pe Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie și pe mama acestuia, Sfânta Muceniță Anita în fiecare an pe 15 decembrie. Citește mai

Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie în care apare crucea soţului ei, Viorel Lis, realizată în stilul Cimitirului Vesel de la Săpânţa. Citește mai

Grevele anunțate de angajații Ryanair ar putea să țină blocate mai multe zboruri din Europa în perioada sărbătorilor. Compania va recunoaște sindicatul piloților în mode oficial pentru a evita peirderile cauzate de grevele

Alina Ciucu, tânăra ucisă la metrou, va fi înmormântată vineri, 15 decembrie, într-un sicriu alb în comuna doljeană Ostroveni, acolo unde a

Oriunde ne uităm, suntem înconjuraţi de culori. Ştim deja că nuanţele ne influenţează starea de spirit, dar se pare că acestea au un impact şi asupra poftei de mâncare. În timp ce alimentele roşii şi portocalii pot stimula foamea, cele

Un bărbat a fost găsit spânzurat în pădurea din zona Diham. Descoperirea a fost descoperită de un militar în timpul unei aplicaţii. Poliţia a demarat o

Ministerul Transporturilor cere suplimentarea bugetului CFR Călători, cu suma de 235.000 lei pentru funeraliile Regelui Mihai, argumentând că pregătirea tehnică şi costurile aferente capitalului uman implicat, sunt de 29.615 lei, iar costurile de

Curtea de Apel Galaţi a decis ca procesul unui gălăţean condamnat pentru tăinuire, deşi fusese acuzat de un furt spectaculos de bijuterii unicat în România, să fie rejudecat de Judecătoria

Ambasadorul SUA la Chişinău, James Pettit, a declarat vineri, 15 decembrie, că propaganda rusească este o problemă pentru Republica Moldova, dar ţara se confruntă şi cu probleme de control intern asupra mass-mediei, referindu-se la faptul că 80%

Cum spuneam într-un articol de zilele trecute, atunci când vorbeam despre un pisoar inteligent care vrea să-ţi servească reclame targetate şi personalizate chiar şi atunci când ai nevoie de un moment de singurătate, acum consumerismul este

Parlamentul a ratificat, în şedinţa din 15 decembrie, acordul de împrumut şi cel de grant cu Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova în mărime de 100 de milioane de euro. 60 de milioane de euro este partea

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, susţine că "lupta anticorupţie va fi terminată" dacă vor intra în vigoare actualele propuneri de modificare şi completare a Codurilor

Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din ţară, în incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clienţii vor găsi dispozitivele electronice şi accesoriilor IQOS, dar şi produsele din tutun Heets, plus o zonă de relaxare de tip

Meciuri incinse sunt anuntate in campionatele de top ale Europei, dar si in Romania, caci in Liga 1 se intalnesc FCSB si Viitorul, doua formatii cu mari ambitii si cu capacitatea de a juca la nivel inalt. FCSB este avantajata de statistici, deci are

Președintele FIFA Gianni Infantino, în 2012 secretar general UEFA, a acceptat ca forul turc să-și modifice regulamentul în mod excepțional pentru ca Fener să nu ajungă în liga secundă după scandalul meciurilor trucate. Gianni

Gigi Becali a acuzat ieri că Denis Alibec "s-a dat lovit" pentru a nu evolua la FCSB și a susținut că a aflat această informație prin intermediul unui prieten al lui Șumudică. Totuși, fostul antrenor al atacantului susține cu totul

Finala Vocea României 2017 este vineri seară. Atunci vom afla cine este câștigătorul sezonului 7 Vocea României. Cei patru finaliști Vocea României 2017 Echipa Smiley – Ana Munteanu Originară din Republica Moldova, Ana a câştigat, în