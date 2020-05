Veste proastă pentru români! Când se reia Loto 6/49 31.05.2020

În urmă cu două săptămâni, Loteria Română a publicat un comunicat prin care a precizat că sediile Loto rămân închise. Până când, însă? Loteria Română este una dintre organizațiile din România care își țin ușile închise în această perioadă, din cauza pandemiei de coronavirus.

Românii îi desemnează duminică, 26 mai, pe cei 32 de reprezentanţi în Parlamentul European. În acelaşi timp, alegătorii pot răspunde la cele două întrebări din cadrul referendumului iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis. „Adevărul“

Chiara Mastroianni a câştigat vineri premiul pentru interpretare al secţiunii Un Certain Regard, parte a Festivalului de Film de la Cannes, în cadrul unei ceremonii care a acordat cea mai importantă

Google marchează europarlamentarele 2019. În România au loc alegerile europene 2019 pe 26 mai, otiv pentru care motorul de căutare GOOGLE a pregătit un doodle spcial. Citește mai

Horoscop Berbec. Un noroc chior poate viza situaţia ta materială, deci fii atent la şansele care apar nu se ştie de unde. E un fel de situaţie neprevăzută care are mai multe de oferit decât ai fi putut

Cetăţenii din 21 de state membre ale UE votează duminică în cadrul alegerilor europarlamentare. În primele trei zile ale scrutinului, organizat în perioada 23-26 mai, şi-au exprimat dreptul de vot alegătorii din Olanda, Marea Britanie, Irlanda,

Un număr de 22 de persoane au votat pe listele suplimentare la Şigău (judeţul Cluj), în condiţiile în care doar 7 dintre cei 20 de oameni de pe listele permanente au ajuns până acum la secţia de votare de la şcoala generală din

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că s-a înțeles cu Edward Iordănescu (40 de ani) pentru a deveni noul antrenor al echipei. ACTUALIZARE 19 mai. Gigi Becali a dezvăluit după FCSB - CFR Cluj 1-0 că a vorbit și azi cu Edi Iordănescu, dar că

SIF Moldova (SIF2) a ieşit din acţionariatul producătorului de medicamente Biofarm Bucureşti (BIO) odată cu vânzarea întregii participaţii de 13,5% către SIF Banat-Crişana (SIF1), tranzacţie în urma căreia SIF1 a ajuns la 36,75% din

Din Italia în Spania, prin Statele Unite și chiar și în Israel, iată ce oferă o privire de ansamblu asupra analizelor ziarelor străine şi adunate de publicaţia Le

Google a anunțat că va suspenda accesul Huawei la serviciile sale legate de sistemul de operare Android, măsură venită ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA, care acuză Huawei de spionaj în favoarea Chinei. Google nu poate interzice Huawei

15 deţinuţi au fost ucişi duminică într-o bătaie ce a avut loc într-o închisoare din statul Amazonas în nordul Braziliei, a anunţat administraţia penitenciară locală. Citește mai

Horoscop 21 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 21 mai 2019- Berbec: Există riscul să te amăgești cu ideea că răceala sufletească e bună și demonstrează că ești un om puternic, așa cum ți-ai dorit dintotdeauna.

25 de ore. Atât am stat în secţia de vot 100, Rennes, unde am fost membru al biroului. De la 6 dimineaţa când am început pregătirile până a doua zi la 7 dimineaţa când s-au terminat de numărat şi înregistrat toate

Consiliul Judeţean Sibiu (CJ) a anunţat că în cadrul întâlnirilor de protocol şi la evenimente CJ vor fi interzise obiectele de unică folosinţă din plastic. Un proiect de hotărâre, propus spre adoptare pentru şedinţa CJ Sibiu de la

Scena pe care legendele muzicii anilor 80-90 vor urca în Timișoara, în perioada 31 mai – 2 iunie, este aproape gata. Sandra, Sabrina, Modern Talking, Snap sau Ace of Base își vor ține show-urile într-un

Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) a trecut în primul tur de la Roland Garros de Vitalia Diatchenko (28 de ani, 83 WTA), scor 2-6, 6-1, 6-0. Serena a venit încrezătoare la Paris, în ciuda faptului că avea un singur meci în

După o perioadă de patru ani, eMAG a reuşit să preia conducerea în fruntea clasamentului condus până atunci de Extreme

Premierul Theresa May a anunţat, marţi, că guvernul său va include în proiectul de lege pentru retragerea din UE cerinţa ca parlamentarii să voteze asupra organizării unui nou referendum pe tema Brexit. Totodată, May a asigurat că Regatul Unit

Cancelarul german Angela Merkel şi-a pierdut încrederea în succesoarea sa la conducerea CDU. Ea spune că a decis că Annegret Kramp-Karrenbauer, cea care a preluat conducerea Uniunii Creştin Democrate (CDU), nu este potrivită pentru funcţia de

Bianca Andreescu (23 WTA), s-a calificat în turul II la Roland Garros după ce a trecut în trei seturi de Marie Bouzkova (118 WTA), scor 5-7, 6-4,6-4, după un meci de 3 ore. Bianca Andreescu va juca în turul II cu Sofia Kenin (35