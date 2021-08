Veste bună pentru românii care se vor vaccina! Bonuri de masă, în valoare de 100 de lei, începând cu luna septembrie 13.08.2021

Începutul anului şcolar la Seminarul Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia a fost amânat. Părinţii şi elevii au fost anunţaţi duminică

Procesul verbal de recepție a M5 a fost semnat, a anunțat, duminică, premierul Ludovic Orban, care a precizat că linia din Drumul Taberei va fi dată în circulație săptămâna viitoare. „La ședința

Pe 4 aprilie 2018, Petrom anunţa la bursă “noua politică de dividende“, un document de o pagină prin care cea mai mare companie listată promitea un dividend crescător, sau cel puţin la nivelul din anul anterior. Care este situaţia în prezent

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 104.187 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 692 de noi îmbolnăviri din 7331 de teste efectuate. În acelaşi timp sunt

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, faţă de 373,5 miliarde lei (35,2% din PIB) la sfârşitul anului trecut, conform datelor centralizate de

Cabral este una dintre cele mai iubite și apreciate apariții de pe micul ecran. A debutat în televiziune în urmă cu 20 de ani și încă reușește să surprindă cu fiecare apariție. Acesta a povestit despre cum a debutat pe micul ecran și ce

PSD Suceava a depus plângere penală pentru abuz în serviciu prefectului Alexandru Moldovan, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al PSD Suceava. Social-democrații au transmis că plângerea penală

Din informațiile GSP.ro, Dinamo este în negocieri avansate cu Pablo de Blasis (extremă stânga, 32 de ani), liber de contract după despărțirea de Eibar. Argentinianul a evoluat în ultimele două sezoane pentru Eibar. A bifat 30 de meciuri în

Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, i-ar fi făcut tatălui ei, Stere Halep, un cadou în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Este vorba despre o mașină Bentley Flying Spur, notează Gazeta Sporturilor. Bolidul de lux, unul dintre cele mai așteptate

CTP, cel mai mare dezvoltator şi administrator pe termen lung de parcuri industriale şi logistice premium din România şi din Europa Centrală şi de Est, a fost desemnat partenerul dezvoltator al joint venture-ului dintre IB Cargo şi Maersk, cea mai

Vineri, 11 septembrie 2020, începând cu ora 16:00, Spațiu Intact vă invită la deschiderea sezonului de toamnă cu proiecte dedicate artei contemporane italiene. Arta video în Italia: geniu

„Cazul furtului miliardului reprezintă una dintre cele mai mari îngrijorări şi din partea mea, şi din partea cetăţenilor Moldovei care aşteaptă că va avea loc pedepsirea celor vinovaţi şi recuperarea banilor care mai pot fi recuperaţi”,

Prime Dash, un start-up local fintech fondat în 2012, care a dezvoltat o serie de soluţii de business intelligence care folosesc tehnologii precum inteligenţa artificială sau robotic process automation (RPA) pentru automatizarea proceselor

Un român de 45 de ani a provocat un accident rutier în Austria, pierzând controlul asupra autovehiculului pe care îl conducea, după ce a

Nu este niciun secret faptul că Bernadette Szocs este cea mai sexy jucătoare de tenis de masă, cel puțin din România! Biletul Zilei » Debut de săptămână câștigător » Așa pariem astăzi pentru profit! Bernadette Szocs a împlinit 25 de ani

Un bărbat, de 50 de ani, din comuna Samarineşti, a fost jefuit de doi mehedinţeni, care au sustras un laptop, telefoane mobile şi documentele unei

Şcoala Gimnazială Zădăreni a fost închisă, marţi dimineaţă, înainte de a fi primiţi copiii la cursuri, după ce directorul unităţii a fost depistat pozitiv la coronavirus. DSP a deschis o anchetă epidemiologică, relatează ziarul local

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 14 septembrie – 12 octombrie. Temperaturile vor fi, în general, mai mari decât cele normale pentru această perioadă, iar ploile de toamnă sunt anunțate spre

Antonia, în vârstă de 31 de ani, apare pe coperta celui mai nou număr al revisteiTouch Magazine. Îmbrăcată într-un body de culoare albă, Antonia a pozat foarte provocator și a scos în evidență trupul său lucrat atent la sală. Ca de

Brigada Rutieră București a anunțat că, începând de miercuri, se instituie sensuri unice pe 22 de artere secundare din zona cuprinsă între Șoseaua Chitilei, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul