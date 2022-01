Veste bună pentru români! Medicul Adrian Marinescu spune când vom reveni la normalitate 19.01.2022

19.01.2022 Veste bună pentru români! Medicul Adrian Marinescu spune când vom reveni la normalitate Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, susține că valul 5 al epidemiei de COVID-19, dominat de varianta Omicron, va fi ultimul val care va avea un impact semnificativ asupra […] The



Veste bună pentru români! Medicul Adrian Marinescu spune când vom reveni la normalitate

Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, susține că valul 5 al epidemiei de COVID-19, dominat de varianta Omicron, va fi ultimul val care va avea un impact semnificativ asupra […] The post Veste bună pentru români! Medicul Adrian Marinescu spune când vom reveni la normalitate appeared first on Cancan.

Veste bună pentru români! Medicul Adrian Marinescu spune când vom reveni la normalitate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Asirom, al doilea cel mai mare asigurător local din portofoliul grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG), a introdus inteligenţa artificială în sistemul de evaluare a avariilor pentru produsul de asigurare auto Casco, potrivit informaţiilor

Înainte de a deveni cosmonaut, Vladimir Mikhaylovich Komarov era doar un băiat cu o mare pasiune pentru zbor. Născut în Moscova, pe 16 martie 1927, a fost de mic interesat de aviaţie, iar la 15 ani era deja înrolat în Forţele Aviatice

Preţurile apartamentelor vechi cu 3 camere din Capitală au crescut, în medie, la nivelul lunii februarie 2021 faţă de luna ianuarie la 98.700 de euro, în creştere cu 100 de euro sau 0,1% potrivit datelor companiei de consultanţă imobiliară SVN

Juventus - Porto, manșa retur a „optimilor” de finală din Liga Campionilor, se dispută azi, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. În

Tribunalul Iași a admis astăzi, 9 martie 2021, contestația la controlul judiciar a fostului manager al Operei Național Române din Iași, Beatrice Rancea. Astfel, Beatrice Rancea are posibilitatea să circule liber, însă se mențin celelalte

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Ilfov a impus ordinul prin care se instituie măsura de carantină zonală pentru comuna Clinceni, împreună cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, din județul Ilfov. Instituirea

Olivia Steer a postat un mesaj de revoltă după mitingul din Capitală față de vaccinarea obligatorie și introducerea ”pașaportului” de vaccinare. „Acum 8 ani (de cînd e fotografia, pe care tocmai mi-a scos-o Facebook, […] The

Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Viitorul Constanța, a fost contactat de suporterii din programul DDB, pentru a reveni la Dinamo, dar „Puriul” a refuzat propunerea fanilor. Fanii din Ștefan cel Mare l-au dorit pe Mircea Rednic și în

Un bărbat s-a aruncat de la etaj în această dimineața. Bărbatul era internat în secția COVID-19 a spitalului din Grădiște, județul Arad. Spitalul în care era internat bărbatul aparține de

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a deschis un dosar penal pentru distrugere după incendiul care a transformat în scrum mansarda Palatului Administrativ, din centrul municipiului Suceava. Anchetatorii vor să solicite efectuarea unei

Rezultatele comerţul exterior cu produse agroalimentare reflectă într-o măsură fidelă caracteristicile întregului lanţ valoric ce cuprinde producţia, depozitarea, prelucrarea industrială şi comercializarea produselor agroalimentare pe piaţa

Voleibalista Lara Lugli, 41 de ani, a fost dată afară de clubul italian Pordenone (Serie B), după ce aceasta a rămas însărcinată. Sancțiunea extremă luată de formația din Peninsulă, greu de digerat în acești ani, s-a consemnat în luna

Aproximativ 1 milion de copii care învaţă la sat vor fi afectaţi de măsurile privind educaţia luate în contextul sanitar, având în vedere că decalajul dintre rural şi urban este în creştere, iar în total - după un an de la prima zi de

Un număr de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca urmează să ajungă, joi, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează un comunicat de presă al Comitetului Naţional de

Beneficiile cursurilor de condus defensiv, explicate în detaliu de către fostul pilot de raliuri Titi

DSP a deschis, miercuri, mai multe puncte de control pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Reprezentanții direcției spun că decizia va duce la scurtarea timpului de aşteptare pe

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 200.124, după ce joi, 11 martie, au fost înregistrate 1.896 de cazuri, în urma procesării a 4.919 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 37 de persoane au fost răpuse de noul coronavirus, fiind

Supermeci pe Teatrul Viselor diseară între Manchester United și AC Milan. Absențe de marcă afectează afișul (vor lipsi De Gea, Rashford, Pogba, Mata la Man United, Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic, Rebic la Milan).

Aflarea concentrației de anticorpi după finalizarea imunizării a devenit o nouă preocupare a românilor care se vaccinează. Directoarea Centrului de Transfuzie Sangvină București explică cititorilor Libertatea cum pot fi citite valorile din

Totdeauna, în România pre și post 1989, așa-zisele secrete de stat au ascuns măgării mai mari sau mai mici. În cazul scandalului apărut după publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre vaccinare vorbim despre niște