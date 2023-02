Veste bună pentru români! Cât ar putea ajunge salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2024 31.01.2023

31.01.2023 Veste bună pentru români! Cât ar putea ajunge salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2024 Zilele acestea, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a dezvăluit că dorește o nouă creștere a salariului minim pe economie. Ținând cont de faptul că ultima modificare a fost făcută la data de 1 ianuarie 2023, iar […] The post Veste bună



Veste bună pentru români! Cât ar putea ajunge salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2024

Zilele acestea, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a dezvăluit că dorește o nouă creștere a salariului minim pe economie. Ținând cont de faptul că ultima modificare a fost făcută la data de 1 ianuarie 2023, iar […] The post Veste bună pentru români! Cât ar putea ajunge salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2024 appeared first on Cancan.

Veste bună pentru români! Cât ar putea ajunge salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2024

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunţă că toate taberele pentru tineret din judeţele de la graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova sunt pregătite pentru a primi refugiaţi. În total, sunt disponibile peste 600 de locuri, în şapte

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis omologului său din China, Xi Jinping, într-o conversaţie prin telefon care a avut loc vineri, că este dispus să iniţieze negocieri cu Ucraina, anunţă Kremlinul şi Ministerul chinez de

Scene groaznice în Brazilia, acolo unde o bombă a explodat în autocarul echipei din Liga a 2-a Bahia, înaintea meciului împotriva celor de la Sampaio Correa. Autocarul se îndrepta către propriul stadion când a fost lovit, bomba provocând mai

Un oficial al Ministerului de Interne ucrainean spune că o aeronavă rusă a fost doborâtă deasupra districtului Darnytskyi, din

Kazahstanul, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei, a refuzat să trimită trupe în Ucraina, pentru a sprijini ofensiva rusă. Mai mult, nu recunoaşte republicile separatiste Doneţk şi Lugansk, potrivit NBC

Autocarul lui Benevento a fost atacat violent în timp ce se îndrepta către Perugia, unde va juca astăzi în Serie B. O piatră de mari dimensiuni a fost aruncată în parbriz. Vehiculul a fost lovit de o piatră în mijlocul parbrizului. Din

Cercetătorul şi profesorul ieşean Silviu Gurlui atrage atenţia asupra pericolelor care pândesc întreaga Europa din cauza centralei de la Cernobîl, în timpul războiului dintre Rusia şi Ucraina. Agenția Nucleară Ucraineană spune că a

Stuart Dallas (30 de ani), fundașul dreapta al lui Leeds, a ratat o ocazie imensă în meciul cu Tottenham de azi, 0-4 în runda #27 din Premier League. Tottenham a nimicit echipa lui Bielsa în deplasare. Leeds a ratat șansa golului de onoare în

După luni de masări de trupe şi în ciuda unor eforturi diplomatice intensive din partea SUA şi liderilor europeni, Rusia a invadat Ucraina cu atacuri simultane dinspre regiunile de graniţă din nord, est şi sud, ameninţând să destabilizeze

Dinamo a cerut un penalty în prima repriză a derby-ului cu Rapid, la scorul de 1-1, după un contact între Horațiu Moldovan și Răzvan Patriche. Disputa de pe Arena Națională a fost una cu ritm. Oaspeții au deschis scorul în minutul 20,

Gina Pistol a lipsit mai bine de un an de pe micile ecrane, titulatura de mamă luând locul celei de moderator Tv. Vedeta a fost prezentă la avanpremiera filmului “Odată pentru totdeauna”, unde Smiley este […] The post Gina Pistol: “Am

Uniunea Europeană va facilita transferul de echipamente militare spre Ucraina, a anunţat, sâmbătă seară, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, în contextul în care Bruxellesul analizează modalităţi de a acorda asistenţă de

Autocarul lui Gremio a fost atacat brutal sâmbătă de fanii rivalei Internacional. Un fotbalist a fost transportat de urgență la spital după ce a fost lovit în cap cu o piatră. Mijlocașul paraguayan Mathias Villasanti a ajuns în stare gravă la

Norvegia a declarat că Fondul de pensii al ţării, care este un investitor major de clasă mondială şi gestionează active de 1,3 trilioane de dolari, îşi va retrage toate activele din Rusia din cauza agresiunii împotriva Ucrainei şi va oferi 2

Nu mai departe de o lună, știrile de breaking news mondial erau despre forțarea graniței Australiei cu o rachetă de tenis și un certificat verde dubios. De joi încoace, chiar și pandemia a dispărut, iar sâmbătă întreaga planetă a privit o

Tabăra mobilă din Siret a început să găzduiască, duminică dimineaţă, cetăţeni veniţi din Ucraina, care vor rămâne temporar, până la identificarea altor spaţii de

Premierul Nicolae Ciucă a avut s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria cu Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, informat Executivul. Şeful Guvernului a arătat că România susţine cele mai consistente sancţiuni la adresa Rusiei

Pe fondul exploziei preţului mediu de vânzare al energiei electrice şi ca urmare a unei cantităţi mai mari de energie electrică vândută, Hidroelectrica a încheiat 2021 cu rezultate istorice record şi cu cea mai ridicată evaluare de până

Mioara Roman s-a confruntat din nou cu probleme de sănătate, motiv pentru care a fost internată de urgenţă în spital. Fiica sa, Oana Roman se afla în vacanţă în momentul în care a aflat şi […] The post Mioara Roman a fost externată! Ce

Allianz-Ţiriac a încheiat anul 2021 cu prime brute sub­scri­se în valoare de peste 2 mld. lei, în creştere cu aproximativ 55% faţă de 2020 şi un profit operaţional de 162 mil. lei, fiind cel mai bun an din perspec­ti­va vânzărilor,