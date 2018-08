Veste bună pentru cei care stau la bloc! Acest lucru va fi interzis din septembrie! 28.08.2018

28.08.2018 Veste bună pentru cei care stau la bloc! Acest lucru va fi interzis din septembrie! Noua lege a asociațiilor, adică Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, se va aplica din data de 28 septembrie 2018 și va aduce mai multe schimbări. Una



Veste bună pentru cei care stau la bloc! Acest lucru va fi interzis din septembrie!

Noua lege a asociațiilor, adică Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, se va aplica din data de 28 septembrie 2018 și va aduce mai multe schimbări. Una dintre aceste schimbări este aceea care specifică că, în cazul în care unul sau mai mulţi proprietari de apartamente nu-şi vor […] The post Veste bună pentru cei care stau la bloc! Acest lucru va fi interzis din septembrie! appeared first on Cancan.ro.

Veste bună pentru cei care stau la bloc! Acest lucru va fi interzis din septembrie!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După ploile torenţiale care au făcut ravagii în mai multe zone din ţară, meteorologii nu au veşti bune pentru următoarele zile. România va fi cuprinsă de caniculă. Aceeaşi soartă o vor avea şi celelalte ţări din Europa despre care

Părinţii ei s-au despărţit când ea avea doar şapte luni, însă n-a simţit nicicând că nu este iubită sau dorită. Atât Madonna, cât şi Carlos Leon s-au dedicat ca micuţa Lourdes să devină o persoană puternică, creativă şi

Au început primele alegeri din Zimbabwe, după înlăturarea printr-o lovitură de stat a lui Robert Mugabe, care a fost preşedinte între 1987 şi 2017. Rezultatul votului va determina viitorul fostei

Numerele de înmatriculare personalizate în Suedia sunt valabile şi în afara graniţelor, dar ţara-gazdă hotărăşte ce vehicule pot călători pe drumurile sale, arată un mesaj de pe pagina oficială de

După doi ani la Barcelona, fundașul stânga francez, Lucas Digne, și-a anunțat plecarea de la formația catalană. Jucătorul de 25 de ani a postat un mesaj pe Instagram, prin care a dezvăluit că va pleca de la Barcelona și le-a mulțumit

Şeful poliţistei care şi-ar fi ucis copilul, mama şi apoi şi-ar fi pus capăt zilelor este consternat de cele întâmplate, în condiţiile în care tânăra era un poliţist exemplar, dedicat profesiei.

Președintele Iohannis a atacat la CCR modificarea legii Curții de Conturi! Este vorba despre legea adoptată de Parlament în sesiune extraordinară. Citește mai

Senatorul PNL Florin Cîţu a anunţat, într-o postare pe reţelele de socializare, că le va propune colegilor de partid din comisiile de specialitate sa ceara ministrului de interne Carmen Dan explicatii pentru scandalul plăctţelor

Descoperă ce îţi pregătesc astrele pentru această săptămână pe plan financiar şi vezi ce poţi face ca să ai mai mulţi bani! Citește mai

Un bărbat de 47 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a produs un accident de circulaţie, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare pe un segment de drum în curbă, iar carosabilul era

După dizolvarea opoziţiei sub motivul „eliminării trădătorilor“, un partid dintr-o ţară din Asia a câştigat toate mandatele în alegerile parlamentare de

Guvernul susţine un proiect care prevede ca pagubele produse de furtuni să poată fi acoperite prin poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD). În prezent, poliţa acoperă doar pagube provocate locuinţelor de cutremure, alunecări de

Harlem Gnohere (30 de ani) e peste cei mai mulţi străini care „aterizează“ an de an în România şi care contribuie la scăderea nivelului

Proprietarii de gospodării afectate de inudaţii vor primi ajutoare de urgenţă în bani de până la 10.000 de lei. În Prahova, 97 de case au fost aproape distruse de viituri şi alunecări de teren care s-au produs în perioada iunie-iulie

Rezultatele de până acum sunt, oarecum, normale: a plecat Constantin Budescu, cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, iar în locul lui n-a venit un jucător de acelaşi

Două autoturisme şi o motocicletă condusă de un tânăr au fost implicate într-un accident rutier, înregistrat luni pe şoseaua Deva –

Zece întrebări esenţiale puse înainte de a te implica serios într-o relaţie pot determina şansele partenerilor unui cuplu de a rămâne împreună, arată un studiu realizat recent în Marea

Un bărbat de 42 de ani a fost identificat de poliţişti, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare în lipsă, fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean

Răzvan Ştefănescu, bărbatul căruia i s-a luat carnetul de conducere şi a fost dus la poliţie pentru că pentru că avea numere de înmatriculare anti PSD, a explicat reporterilor că dacă nu ar fi avut dreptul să circule cu acest mesaj pe

Traian Băsescu a comentat scandalului legat de plăcuţele de înmatriculare anti-PSD, spunând că „slugărnicia unor şefi din poliţie face din România un stat ridicol”. Acesta a mai declarat că ar vrea să îi vadă acţionând ferm,