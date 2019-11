Veste-bombă în lumea tenisului din România! Prima poză cu burtica de gravidă: “În curând, o minune ne va umple sufletele de fericire!” 12.11.2019

12.11.2019 Veste-bombă în lumea tenisului din România! Prima poză cu burtica de gravidă: “În curând, o minune ne va umple sufletele de fericire!” Veste-bombă în lumea tenisului din România! Unul dintre sportivi a anunțat că familia lui se va mări și a făcut publică prima poză cu burtica de gravidă a iubitei sale. Printre mărturisirile făcute în dreptul imaginii emoționante, viitorul



Veste-bombă în lumea tenisului din România! Prima poză cu burtica de gravidă: “În curând, o minune ne va umple sufletele de fericire!”

Veste-bombă în lumea tenisului din România! Unul dintre sportivi a anunțat că familia lui se va mări și a făcut publică prima poză cu burtica de gravidă a iubitei sale. Printre mărturisirile făcute în dreptul imaginii emoționante, viitorul tătic a dezvăluit și sexul bebelușului. Marius Copil va deveni tătic Tenismenul Marius Copil și frumoasa lui […] The post Veste-bombă în lumea tenisului din România! Prima poză cu burtica de gravidă: “În curând, o minune ne va umple sufletele de fericire!” appeared first on Cancan.ro.

Veste-bombă în lumea tenisului din România! Prima poză cu burtica de gravidă: “În curând, o minune ne va umple sufletele de fericire!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep pare că l-a angajat pe Daniel Dobre pentru a avea un om în staff pe care să-şi descarce nervii, atunci când are momente grele în timpul

România a împrumutat miercuri 3 miliarde de euro de pe piaţa externă, prin vânzarea de eurobonduri pe 7, 15 şi 30 de ani, aceasta fiind cea mai mare sumă luată până acum la o singură ieşire pe pieţele externe, informează

Clădirea în care până în urmă cu cinci ani a funcţionat Şcoala primară numărul 4 din Caracal a fost cuprinsă de flăcări, miercuri-seara, 27 martie 2019, 15 pompieri acţionând pentru aproximativ patru

Trimisul special al AGERPRES, Florin Ştefan, transmite: Eurodeputaţii au aprobat miercuri, cu 560 de voturi pentru, 35 împotrivă şi 28 de abţineri, interzicerea din 2021 a produselor din plastic de

Marian Drilea, procuror la DIICOT, şi-a depus candidatura pentru funcţia de procuror general al României, informaţia fiind confirmată miercuri, pentru AGERPRES, de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Este

Trimisul special al AGERPRES, Florin Ştefan, transmite: Eurodeputata Maria Grapini, din grupul S&D din Parlamentul European (PE), a recunoscut miercuri că ea şi ceilalţi colegi români din Comisia

Procurorul general Augustin Lazăr a sesizat CSM pentru a fi dispuse verificări faţă de Adina Florea, şeful adjunct al Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), pentru săvârşirea

Avaria care a împiedicat astăzi timp de câteva ore clienţii Orange din mai multe regiuni din ţară să-şi folosească telefoanele mobile sau să acceseze unele aplicaţii a fost provocată de trei incidente care au avut loc simultan şi care au dus

Eliminată în ”optimi” la Indian Wells (California), Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, s-a mutat în Florida, pentru un alt turneu de categoria WTA Premier Mandatory, cel de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Competiția are loc

Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru postul de procuror-general, ultima baricadă împotriva unui control total al justiției de către ministrul PSD-ALDE. Citește mai

Sebastian Ghiță a anunțat că se retrage de pe lista PRU pentru alegerile europarlamentare. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, PRU anunța că lista pentru europarlamentare va fi deschisă de Sebastian Ghiță, urmat de Bogdan Diaconu și

Rusia intenționează să transfere arme nucleare pe teritoriul Crimeei (aflată pe coasta de Nord la Marea Neagră), a anunțat reprezentantul Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, Vadim Skibitsky, în

Cetatea Poenari, una dintre principalele atracţii turistice ale judeţului Argeşa, fost închisă din nou, începând de miercuri, 27 martie. Motivul este acelaşi ca la precedentele măsuri similare; obiectivul nu este sigur din cauza

Centrala de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia de energie a României, fiind al doilea cel mai ieftin producător de electricitate după Hidroelectrica. Firma este deţinută de statul român prin intermediul Ministerului

Amigo&Intercost, companie distribuitoare de bău­turi din judeţul Harghita, a terminat anul 2018 cu o cifră de afaceri de peste 399 mil. lei (circa 86 mil. euro), în creştere cu aproape 5% faţă de anul anterior, arată datele de la Ministerul de

Theresa May a anunţat miercuri că va demisiona înaintea următoarei faze a negocierii Brexitului, dacă deputaţii îi ratifică tratatul retragerii din Uniunea Europeană (UE), relatează AFP, care prezintă o listă de pretendenţi declaraţi sau

Papa Francisc va beatifica în 2 iunie 2019, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, şapte episcopi martiri ai Bisericii Greco-Catolice din

Eliminată în ”optimi” la Indian Wells (California), Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, s-a mutat în Florida, pentru un alt turneu de categoria WTA Premier Mandatory, cel de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Competiția are loc

Joi, 28 martie 2019, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime nu vor depăși 15 grade. În Capitală, vremea va fi mai rece decât în mod normal la aceastã datã. Temperatura maximã va fi de 12...14

Poliţiştii din Feteşti au capturat un tânăr de 21 de ani, acuzat că ar fi sustras bunuri din mai multe locuinţe de pe raza localităţii de