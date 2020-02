Veniturile Nuclearelectrica au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2019 26.02.2020

26.02.2020 Veniturile Nuclearelectrica au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2019 Nuclearelectrica a înregistrat anul trecut venituri totale de 2,3 miliarde lei, cu 11% mai mult față de 2018. Profitul net a fost de 540 milioane lei, cu 31% mai mare decât rezultatul din anul



Veniturile Nuclearelectrica au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2019

Nuclearelectrica a înregistrat anul trecut venituri totale de 2,3 miliarde lei, cu 11% mai mult față de 2018. Profitul net a fost de 540 milioane lei, cu 31% mai mare decât rezultatul din anul precedent,...

Veniturile Nuclearelectrica au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2019

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul Naspers din Africa de Sud, unul dintre cei mai mari jucători globali din industria online, şi-a numit în data de 15 ianuarie 2019 un nou reprezentant în Consiliul de Administraţie al eMAG - cel mai mare retailer online de pe piaţa locală -

Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness, pune presiune pe antrenor și pe jucători înaintea derby-ului cu Borussia Dortmund: ”Vreau să văd că vă doriți titlul!” Uli Höness a suferit cumplit, miercuri, la "sfertul" din

Societatea s-a dezvoltat, iar noile sectoare de activitate crează tot mai multe legături și relaționări între oameni. Interesele prioritatare ale unora lasă în urmă orice respect al valorilor morale, știrbind încrederea celor din jur. O

Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, a reacționat după ce premierul Viorica Dăncilă a acuzat diplomaţii că au refuzat să discute individual cu ea. "Am vrut să ne exprimăm opinia în grup dar această cerere a fost

Antonia este pe cale să câştige o bătălie pe care o duce de 5 ani cu italianul Vincenzo Castellano. Citește mai

Mierea este, fără doar şi poate, cel mai cunoscut produs apicol. Însă, cu toate că beneficiile sale sunt incontestabile, există un alt produs care provine de la albine, cu proprietăţi mult mai spectaculoase, dar de care majoritatea oamenilor nu

Mai mulţi muncitori vietnamezi care lucrau pe şantierele firmei Construcţii Erbaşu au fost trimişi înapoi acasă, fiind acuzaţi că au adus atingere reputaţiei companiei care i-a adus la muncă, după ce au apărut într-un reportaj Vice ce

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi a testat, vineri, 5 aprilie, modul de intervenţie în cazul producerii unei explozii urmate de incendiu, la S.C Fontegas Roccadaspide Italia S.R.L. din localitatea

Vineri, un apel primit prin Sistemul Naţional Unic al Apelurilor de Urgenţă 112 solicita intervenţia pompierilor militari pentru asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată, găsită pe un teren viran în apropiere de varianta

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a ridicat, cu data de 4 aprilie, suspendarea acreditării Laboratorului de Control Doping din România, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de unitatea de

Parlamentul European a lansat vineri un website dinamic care va conţine toate rezultatele alegerilor europene trecute şi actuale, şi este acum disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii

În noaptea de vineri/sâmbătă de la ora 23 GMT, pentru 12 ore, se închid operațiunile pe Aeroportul internațional Ataturk din Istanbul. Această acțiune este necesară pentru transferul de echipamente la

Transgaz (TGN), operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale, a hotărât să înceteze contractul pentru servicii de rating încheiat cu S&P Global Ratings şi să încheie un acord similar cu Fitch

„Beneficiile legate de sport au crescut în ultimii ani în preferinţele angajaţilor care folosesc soluţia de beneficii flexibile BenefitOnline.ro, ajungând în 2018 la un volum de peste 4 milioane dintr-un total de 114 milioane de lei,

Premierul britanic i-a transmis vineri o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care îi cere o amânare a Brexitului până la data de 30 iunie. Theresa May a făcut această solicitare pentru ca Parlamentul de la Londra să

Un arădean din Pâncota a rămas fără 4.000 de euro după a apelat la doi muncitori să-i schimbe burlanele casei. După efectuarea lucrării, muncitorii au negociat prețul, moment în care i-au furat banii. Suspecții au fost repede identificați de

Vedeta gastronomiei britanice Gordon Ramsey, în vârstă de 52 de ani, a devenit tată pentru a cincea oară, după ce soția sa, Tana, a născut un băiețel, care a primit numele de Oscar James, potrivit contactmusic.com. Copilul s-a născut joi,

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Mai multe ONG-uri din Alba au transmis o scrisoare Papei Francisc în care îi adresează rugămintea ca, în cadrul vizitei pe care o va efectua în România, să identifice o soluţie de punere în

Englezii şi-au adus aminte de una dintre cele mai tari gafe din istoria jurnalismului sportiv. Momentul ilar s-a petrecut fix în urmă cu nouă ani, la Sky Sports. Citește mai