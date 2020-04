Vela spune că se fac anchete privind persoanele care au ajuns din zone carantinate la Sibiu sau Cluj pentru a pleca la muncă în străinătate 11.04.2020

11.04.2020 Vela spune că se fac anchete privind persoanele care au ajuns din zone carantinate la Sibiu sau Cluj pentru a pleca la muncă în străinătate Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunţă că autorităţile au deschis anchete pentru a afla cum persoane din zone aflate în carantină au ajuns în Sibiu sau Cluj-Napoca, pentru a pleca cu avionul la muncă în



Vela spune că se fac anchete privind persoanele care au ajuns din zone carantinate la Sibiu sau Cluj pentru a pleca la muncă în străinătate

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunţă că autorităţile au deschis anchete pentru a afla cum persoane din zone aflate în carantină au ajuns în Sibiu sau Cluj-Napoca, pentru a pleca cu avionul la muncă în străinătate.

Vela spune că se fac anchete privind persoanele care au ajuns din zone carantinate la Sibiu sau Cluj pentru a pleca la muncă în străinătate

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Președintele Klaus Iohannis se află, sâmbătă seară, împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la Biserica Romano-Catolică din Piața Mare a Sibiului pentru slujba de

Liviu Dragnea l-a atacat pe preşedintele Klaus Iohannis că nu l-a revocat din funcţie pe Augustin Lazăr şi l-a acuzat că are „şase case

Un bărbat de 60 de ani a fost lovit de un tramvai, în această dimineaţă, în jurul orei 08.30, pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3, în apropiere de staţia Piaţa Titan, informează Brigada Rutieră a Capitalei. După ce a fost

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, participă, sâmbătă seară, la slujba de Înviere de la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu. Familia prezidenţială a ajuns la lăcaşul de cult cu puţin înainte de ora 21.00,

Un autoturism în valoare de peste 35.000 euro, căutat de autorităţile din Franţa, a fost descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei Sighet, informează Inspectoratul General al Poliţiei

Zilele trecute s-a aflat că luptătorul de MMA Ion Surdu a câștigat sezonul 3 de la “Exatlon România”, iar prima reacție nu a întârziat prea mult. Astfel, în urmă cu câteva ore bune, pe pagina oficială de Facebook a sportivului a apărut

Un muncitor în construcţii din New York a devenit vedetă peste noapte graţie unei filmări în care îl imită extraordinar de bine pe Donald Trump. Pe lângă talent, bărbatul este ajutat şi de faptul că seamănă izbitor de bine cu preşedintele

Coicidență sau nu, azi, chiar în Duminica Floriilor – sărbătorită anul acesta pe 21 aprilie – avem reporturi de aproape 6 milioane de euro la extragerile făcute de Loteria Română. Potrivit oficialilor, la Loto 6/49 există un report

Patriarhul Daniel lansează un apel la rugăciune pentru victimele atacurilor teroriste din Sri Lanka, spunând că aceste atentate "reprezintă expresia cea mai crudă a violenţei dezumanizante şi a înstrăinării de

Din cauza inflaţiei care se preconizează că va ajunge la opt milioane de procente în acest an, Venezuela şi-a câştigat titlul de cea mai slabă economie din lume. Naţiunea sud-americană a ocupat poziţia de top în cadrul clasamentului Misery

Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a reacţionat imediat după terminarea meciului 3 al semifinalei Fed Cup, dintre fosta sa elevă şi Caroline

Un tânăr de 30 de ani, pasager într-o maşină, şi-a pierdut viaţa şi alţi doi au fost răniţi într-un accident produs duminică dimineaţa într-o localitate de pe Valea Sebeşului. Potrivit Poliţiei,

Bucurie fără margini în numeroasa familie a Ancăi Serea – Adrian Sînă! Soția artistului este din nou gravidă… este cea de-a șasea sarcină a frumoasei vedete. Fosta prezentatoare este deja în al doilea trimestru și și-a dorit să

IBRAHIM TANDIA. Chiar dacă Sepsi are cel mai slab parcurs dintre formaţiile din play-off, cu un singur punct în 6 runde, golgeterul Ibrahima Tandia (25 ani) are deja câteva oferte din străinătate. Jucătorul din Mali, care are 10 goluri

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat luni la 3,40% pe an, aceasta fiind cea mai mare cotaţie din august 2018,

♦ Ministerul Finanţelor a decis suplimentarea valorii programului de împrumuturi externe MTN de la 27 mld. euro la 31 mld. euro ♦ În aprilie, ministerul a împrumutat suma record de 3 mld. euro prin eurobonduri ♦ În 2019-2020 vor ajunge la

Autoritățile române îl cercetează pe Alexander Adamescu într-un nou dosar penal, pentru delapidare. Aflat în Anglia, în arest la domiciliu, fiul magnatului Dan Adamescu, decedat în ianuarie 2017, este acuzat că ar fi folosit, în interes

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda s-au iubit mai bine de un an și deși toată lumea se aștepta să ajungă la altar, în cele din urmă cei doi s-au despărțit. Artista de muzică populară susține că nu mai există cale de împăcare și a

Alertă pentru România! Rusia intervine în Marea Neagră, potrivit ultimelor anunţuri date de presa ucraineană. Probleme mari chiar şi pentru navele

Ca şi Donald Trump, actualul preşedinte al Ucraine, Zelenski, vine din lumea show-ului TV. Dacă ne întoarcem puţin în timp vom constata că şi preşedintele SUA era acuzat fix de acelaşi lucru ca proaspătul preşedinte ucrainean: Donald Trump