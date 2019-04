Vedetele României s-au mobilizat ca să-l salveze pe cel mai excentric tânăr milionar din Capitală! Ce mesaj disperat au postat Delia, Cătălin Botezatu, Turcu Jr. sau Lexy 30.04.2019

30.04.2019 Vedetele României s-au mobilizat ca să-l salveze pe cel mai excentric tânăr milionar din Capitală! Ce mesaj disperat au postat Delia, Cătălin Botezatu, Turcu Jr. sau Lexy Mobilizare generală în lumea bună din România, după ce unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitală a fost internat în stare critică. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) Alex Faur suferă de o boală



Mobilizare generală în lumea bună din România, după ce unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitală a fost internat în stare critică. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) Alex Faur suferă de o boală gravă, de care a aflat în urmă cu aproximativ o săptămână. Vedetele de la noi din […] The post Vedetele României s-au mobilizat ca să-l salveze pe cel mai excentric tânăr milionar din Capitală! Ce mesaj disperat au postat Delia, Cătălin Botezatu, Turcu Jr. sau Lexy appeared first on Cancan.ro.

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat miercuri, la Botoşani, că decizia de a se implica în mod direct în politică, prin crearea formaţiunii pe care o conduce acum, a reprezentat un risc foarte mare pentru

Jurnaliştii de la Ziarul de Maramureş au descoperit o nouă gafă monumentală în manualul de Istorie pentru clasa a 4-a. Astfel, autorii manualului scriu că bisericile de lemn din Maramureş, aflate în

Bugetul acestui an aduce investiţii "mai mari decât oricând" şi "continuă să îmbunătăţească" viaţa oamenilor, susţine Partidul Social Democrat. "Românii din regiunea de nord-est a ţării - una

Cartofi umpluți cu telemea și șuncă este rețeta care se face aproape singură. Acest lucru o face mai mult decât potrivită pentru zilele lucrătoare în care nu ai prea mult chef de gătit! Simplu, rapid, delicios și fără

Deşi consumul de soia este un subiect controversat, nutriționistul Cristian Mărgărit crede că cel mai indicat ar fi să evităm acest aliment sau dacă îl consumăm să o facem cu moderație. Citește mai

După 30 de ani, au apărut imagini în premieră cu Hagi, filmate la semifinala Cupei Campionilor Europeni, Steaua - Galatasaray 4-0, din 1989. Citește mai

După doi ani de procese, în decembrie 2016, Primăria Timişoara câştigă în cazul “Casa Mühle”, iar proprietarii erau obligaţi să readucă clădirea la starea iniţială, cea din 2012. Proprietarii nu au făcut nimic nici până în ziua de

Dan Voiculescu, om de afaceri care deţine postul pro-Putere Antena 3, a anunţat că susţine protestul privin construcţia de autostrăzi, iniţiat de omul de afaceri sucevean Ştefan

Vizită inopinată a preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, la Spitalul de Judeţean de Urgenţă din oraş. Astăzi, şeful administraţiei judeţene, în subordinea căreia se află unitatea spitalicească, a dorit să se

Reprezentanţii serviciului de streaming audio Spotify au depus luni o plângere la Comisia Europeană, acuzând compania din

Reţeaua BBC va fi anchetată de Equality and Human Rights Commission (EHRC) după ce mai multe femei au depus plângere că nu au primit acelaşi salariu cu bărbaţii care au depus o muncă

Eroarea apărută la unul dintre subiectele de la proba de Limba şi literatura română din cadrul simulării Evaluării Naţionale, la clasa a VIII-a, este una "impardonabilă", însă aceasta nu a afectat elevii, a declarat miercuri ministrul

Topul celor mai bune şcoli din Bucureşti este deschis de Colegiul Naţional de Informatică ”Tudor Vianu”, în „Analiza rezultatelor la Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a – 2018”, realizată de Centrul Municipiului

Deficitul comercial al României a explodat, în ianuarie, înregistrând o creştere de 62%, la 1,25 miliarde euro, iar Bloomberg notează că acesta este cel mai mare deficit de la criza din

În laboratoarele de la Măgurele se produce acum cel mai puternic fascicul de lumină din lume, care va fi folosit, printre altele, la tratarea cancerului, eliminarea deşeurilor radioactive şi, de ce nu, la inventarea unor noi tipuri de

Horoscop 14 martie Berbec O zi în care oportunităţile apar de unde te aştepţi mai puţin, însă, pentru a te putea bucură de ceea ce vine la ţine, că şansă, este indicat să fii flexibil în gândire

Jeremy Grantham, un investitor recunoscut pentru că a anunţat din timp dezastrele care s-au prefigurat în crize economice globale în 2000, odată cu bula dot-com, şi apoi în 2008 cu piaţa imobiliară, a declarat pentru CNBC că investitorii ar

Anamaria Prodan este o femeie sexy și nu ezită să se afișeze în ținute care să-i scoată în evidență formele de invidiat. Iar ultima fotografie postată de ea este dovada vie a faptului că soția lui Laurențiu Reghecampf se simte extrem de

După ce l-a jignit pe un senator PNL, ministrul Eugen Teodorovici a mai bifat o ieşire arogantă, de data aceasta la adresa colegului de partid Robert Negoiţă, primarul sectorului 3 şi unui dintre liderii grupului edililor nemulţumiţi de buget.

Dacian Cioloş a declarat miercuri, 13 martie, la Suceava că Alianţa 2020 USR – PLUS are cea mai bună listă de candidaţi pentru alegerile europarlamentare şi că pe listă se află oameni care cunosc foarte bine şi instituţiile europene şi