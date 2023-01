Vedeta de la Real Madrid are o nouă iubită » Seamănă izbitor cu fosta parteneră 08.01.2023

08.01.2023 Vedeta de la Real Madrid are o nouă iubită » Seamănă izbitor cu fosta parteneră Eder Militao, fundașul brazilian de la Real Madrid, ar avea o nouă iubita, la 7 luni după ce și-a părăsit fosta parteneră. În vară, jucătorul de 24 de ani s-a despărțit de iubita sa, Karoline Lime, chiar înainte ca aceasta să nască o



Eder Militao, fundașul brazilian de la Real Madrid, ar avea o nouă iubita, la 7 luni după ce și-a părăsit fosta parteneră. În vară, jucătorul de 24 de ani s-a despărțit de iubita sa, Karoline Lime, chiar înainte ca aceasta să nască o fetiță. Eder Militato are o nouă iubită Acum, presa din Spania anunță că brazilianul are o nouă iubită, Maria Guerra. +1 FOTO Aceasta a asistat recent la primul antrenament al Realului din acest an. ...

