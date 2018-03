Vedeta cu cele mai FRUMOASE picioare de la Hollywood se retrage din actorie. Foto în articol 13.03.2018

13.03.2018 Vedeta cu cele mai FRUMOASE picioare de la Hollywood se retrage din actorie. Foto în articol Celebra actriţă Cameron Diaz, 45 de ani, se retrage din actorie pentru a se dedica mai mult vieţii private, alături de soţul ei, Benji Madden, 39 de ani. Asta dacă prietena ei a spus adevărul. Ultimul film al lui Cameron Diaz a fost



Celebra actriţă Cameron Diaz, 45 de ani, se retrage din actorie pentru a se dedica mai mult vieţii private, alături de soţul ei, Benji Madden, 39 de ani. Asta dacă prietena ei a spus adevărul. Ultimul film al lui Cameron Diaz a fost "Annie".

Stiri pe aceeasi tema:

Bulgaria este prinsă într-un scandal european chiar în timpul exercitării preşedinţiei rotative a Uniunii Europene, după declaraţiile vicepemierului bulgar cu privire la o eventuală expulzare a europarlamentarului Ska

Autorităţile doresc să aibă o discuţie cu Patriarhia Română în ceea ce priveşte implicarea acesteia în zona socială, a declarat marţi Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice,

Se pare ca au existat trei astfel de tentative. In orice caz, asa sustin oamenii de stiinta. Iar o prima astfel de incercare s-ar fi consumat in 2015. In urma cu trei ani, expertii au receptionat,

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, două avertizări meteo tip cod galben de ninsori abundente şi ploi însemnate cantitativ. Potrivit ANM, în intervalul 13 februarie, ora 20.00

Arhiepiscopia Bucureştilor a început demersurile pentru construirea unui aşezământ social destinat persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire din Municipiul Bucureşti şi

Salvamontiştii au închis definitiv Strunga Dracului, un traseu de 180 de metri din traseul principal al Crestei Munţilor Făgăraş, din cauza căderilor de pietre, turiştii având la dispoziţie, o

O nouă familie de antibiotice a fost descoperită în fragmente de sol, compuşii naturali având potenţialul de a combate infecţii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetători americani,

Raluca Strămăturaru, în vârstă de 32 de ani, a obţinut, marţi, cel mai bun rezultat al delegaţiei României la actuala ediţie a JO de la Pyeongchang. Sportiva a obţinut locul 6, în proba de sanie, cea mai bună clasare a României din ultimii

România și-a aflat adversara din play-off-ul pentru Grupa Mondială din Fed Cup 2019. "Tricolorele" vor juca împotriva Elveției, iar meciurile vor avea în România. Meciurile din play-off se vor juca în weekend-ul

Traim vremuri in care globalizarea duce deseori la un efect de turma cu tot mai multe branduri. Kindred Group iese insa din multumie si lanseaza un brand nou de cazino care este la fel de romanesc ca micii si sarmalele. Expertiza dovedita pe piata

Azdren Llullaku, 29 de ani, fost jucător la Astana, Gaz Metan și CSM Poli Iași, a semnat un contract cu echipa din Serie B Virtus Entella. Atacantul albanez mai era dorit de echipe din Kazakhstan și Rusia, dar a ales Italia. În prezența

Erol Bedir, patronul lui Kayserispor, a vorbit în presa din Turcia despre noul obiectiv pe care i l-a setat echipei sale. Dacă la începutul sezonului acesta își dorea evitarea retrogradării, Bedir i-a impus lui Șumudică să ducă

Întreține flacăra iubirii aprinsă! Pentru a avea o relație sănătoasă e bine să existe anumite reguli și limite într-o relație. Acesta fiind un caz ideal pentru că după cum bine știm astfel de reguli nu stau la bază tuturor relațiilor și

Cu toţii ştim că lămâile constituie un aliment-minune, apreciat în lumea întreagă pentru beneficiile sale. Acest fruct este foarte bun pentru sănătate, iar propietăţiile sale au fost dovedite de specialişti. Din păcate, puţini oameni ştiu

O tânără din Rusia a fost arestată, după ce a recunoscut că i-a dezmembrat corpul iubitului ei, cu care practica “ocultismul şi sadomasochismul”. Anastasia Onegina, în vârstă de 21 de ani, este acuzată că l-a ucis pe Dmitry Sinkevich, în

O proaspătă mamă, afectată de OUG 3/2018, care i-a redus semnificativ indemnizaţia, se adresează mai multor instituţiile ale statului, pentru a-şi face cunoscută cauza şi a le solicita reparaţii. Scrisoararea a fost trimisă şi pe adresa

Dintre cele cinci românce aflate pe tabloul principal la Qatar Total Open, Irina Begu (37 WTA) a fost singura care a părăsit competiţia în turul

Peste 1.600 de pompieri cu peste 900 mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi autorităţilor publice locale, în zonele aflate sub incidenţa atenţionării de Cod Galben de ninsori pentru 21 de judeţe, emisă de

Preşedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marţi că preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a confirmat deja prezenţa la audierile de săptămâna viitoare, urmând ca în 27 februarie la

Un brăilean de 63 de ani este cercetat penal pentru furt, în condiţiile în care a fost surprins de poliţişti când fura dale de pe aleea pietonală a gării din Brăila, iar la domiciliul acestuia au fost descoperite alte dale din beton, pe care le