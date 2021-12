Vecinii credeau că bărbatul din judeţul Suceava creşte în legătoare un câine-lup. Dar, când s-au apropiat de patruped, au încremenit văzând ce animal era, de fapt 21.12.2021

21.12.2021 Vecinii credeau că bărbatul din judeţul Suceava creşte în legătoare un câine-lup. Dar, când s-au apropiat de patruped, au încremenit văzând ce animal era, de fapt Isprava unui bărbat din comuna Straja, judeţul Suceava, i-a uimit pe oamenii legii. Acesta s-a ales cu o amendă de 1.000 de lei din cauza animalului pe care-l creştea în legătoare. Omul le-a povestit polițiștilor […] The post Vecinii



Vecinii credeau că bărbatul din judeţul Suceava creşte în legătoare un câine-lup. Dar, când s-au apropiat de patruped, au încremenit văzând ce animal era, de fapt

Isprava unui bărbat din comuna Straja, judeţul Suceava, i-a uimit pe oamenii legii. Acesta s-a ales cu o amendă de 1.000 de lei din cauza animalului pe care-l creştea în legătoare. Omul le-a povestit polițiștilor […] The post Vecinii credeau că bărbatul din judeţul Suceava creşte în legătoare un câine-lup. Dar, când s-au apropiat de patruped, au încremenit văzând ce animal era, de fapt appeared first on Cancan.

Vecinii credeau că bărbatul din judeţul Suceava creşte în legătoare un câine-lup. Dar, când s-au apropiat de patruped, au încremenit văzând ce animal era, de fapt

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dezvoltatorul belgian de spaţii logistice WDP face un proiect de 2.200 de metri pătraţi în judeţul Cluj pentru compania de curierat

Simona Halep, 29 de ani, 2 WTA, a câștigat, luni, scor 6-2, 6-1, cu australianca Lizette Cabrera, 23 de ani, 140 WTA, în turul I la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Simona Halep s-a impus fără prea mari emoții în fața unei

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani - Biroul Investigaţii Criminale s-au sesizat, din oficiu, cu privire la săvârşirea infracţiunii de comunicarea de informaţii false, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 404 din Codul

Joi, 11 februarie, între orele 16.00 – 21.00, la Galeria Estopia, București, va avea loc vernisajul expoziției de grup Innocence, care prezintă lucrările a 8 artiști – Angela Bontaș,

Un angajat din companiile cu activităţi de servicii în tehnologia informaţiei câştiga un salariu mediu net de aproape 8.300 de lei în noiembrie 2020, în creştere cu circa 9% comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, conform datelor de la

Zeci de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au protestat luni în Piața Prefecturii din Târgu Jiu. Este vorba, în principal, de salariați de la Cariera minieră Roșia-Rovinari și din Bazinul Minier

Din 15 februarie, în România va începe imunizarea populației cu vaccinul AstraZeneca. Astfel, la nivel național, pentru buna desfășurare a procesului de vaccinare cu AstraZeneca, vor fi deschise 180 de cabinete noi de vaccinare, informează

Portarul Cosmin Vâtcă (38 de ani) a părăsit-o pe U Cluj, pentru Viitorul Șelimbăr. U Cluj joacă miercuri, de la ora 17:15, primul meci oficial din 2021, în optimile Cupei României, împotriva celor de la UTA. U Cluj continuă

O fetită de 13 ani din Sibiu s-a sinucis aruncându-se în faţa trenului. Adolescenta ar fi luat decizia din cauză că părinţii ei divorţează, spun surse din

A avut loc un cutremur puternic în Oceanul Pacific, în largul Noii Caledonii. Seismul s-a produs la suprafaţă și a avut o magnitudine de 7,7 grade. În urma acestuia a fost emis o alertă de […] The post Alertă de tsunami după un cutremur

Animalele de companie din Seul vor fi testate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 dacă prezintă simptome, au anuțat autoritățile din Coreea de Sud, scrie bbc.com. Decizia vine

Compania online Twitter a anunţat, miercuri, că intenţionează să menţină permanent blocarea contului pe platforma de microblogging al fostului preşedinte Donald Trump, indiferent dacă va candida în scrutinul prezidenţial din

Marile campionate fac întotdeauna SuperSpectacol, însă cele mai prestigioase rămân tot meciurile din cupă, indiferent de țară sau competitoare. Plăcerea de a vedea derby-uri între echipe din toate ligile sau adrenalina creată de rezultatele

Germania extinde până pe 7 martie lockdown-ul impus pentru combaterea coronavirusului, în urma hotărârii cancelarului federal Angela Markel și a premierilor celor 16 landuri ale țării, informează Agerpres, care citează dpa. Inițial, Germania a

Mulți cred că lumina reflectoarelor înseamnă venituri uriașe, însă, există și posturi mai slab plătite, în ciuda apariției pe micile ecrane. O asistentă Tv nu excelează din punct de vedere salarial în România. Cel care […] The post

Extinderea rețelei de metrou trebuie corelată cu masterplanul Aeroportului Otopeni. Conectarea la viitorul terminal internațional ar putea transforma România într-un hub de transport de 10 – 20 de milioane de călători anual. Este avertismentul

Comisia Europeană a publicat previziunile economice din iarna anului 2021, potrivit cărora PIB-ul României va creşte cu 3,8% în 2021, respectiv cu 4% în

Românii trăiesc în locuințe tot mai înghesuite, o arată statisticile. Au nevoie de o cameră în plus, cel puțin, dar nu își permit. Iar situația nu se va schimba prea curând, mai ales că Guvernul a amânat aplicarea TVA-ului de 5 %, în loc

Producătorul farmaceutic AstraZeneca a raportat, joi, un profit de 3,2 miliarde de dolari pentru 2020, mai mult decât dublu comparativ cu 2019, într-un an marcat de pandemia de coronavirus împotriva căreia grupul britanic a pus la punct un vaccin

Cinci persoane au fost rănite, joi după-amiază, într-un accident produs pe DE 581, în apropierea municipiului Bârlad, autorităţile declanşând Planul Roşu de