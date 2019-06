Vâtcă la CFR CLUJ // EXCLUSIV Revenire în tricoul campioanei! Cosmin Vâtcă se întoarce la CFR Cluj 11.06.2019

11.06.2019 Vâtcă la CFR CLUJ // EXCLUSIV Revenire în tricoul campioanei! Cosmin Vâtcă se întoarce la CFR Cluj Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În



Vâtcă la CFR CLUJ // EXCLUSIV Revenire în tricoul campioanei! Cosmin Vâtcă se întoarce la CFR Cluj

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În august 2018, Cosmin Vâtcă a părăsit CFR-ul, după patru ani petrecuți în Gruia. Acesta s-a transferat la FC Voluntari, la scurt timp după plecarea lui Dan Petrescu de la echipa campioană. ...

Vâtcă la CFR CLUJ // EXCLUSIV Revenire în tricoul campioanei! Cosmin Vâtcă se întoarce la CFR Cluj

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Primăria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" vă invită, între 19 și 24 martie 2019, la cea de-a treia ediție a Festivalului "I Love Lipatti", ce se va desfășura între orele 18.00 şi

Tragedie într-o localitate din centrul Italiei. O tânără de 24 de ani din România a murit după ce a fost lovită de o maşină, pe o şosea aglomerată. Incidentul a avut loc după miezul nopţii de duminică

Salariile din comerţul local au devenit în ultimul deceniu din subiect tabu în motiv de competiţie între jucătorii care se confruntă cu probleme în recrutarea de forţă de muncă şi în păstrarea

SIF Banat-Crişana (SIF1), în portofoliul căreia se află pachete de acţiuni ale unor companii precum Banca Transilvania, BRD sau Biofarm, propune acţionarilor dividende de 26,9 mil. lei din profitul net de 77 mil. lei obţinut anul trecut,

Astra a pierdut pe teren propriu, 0-2 cu FCSB, în ultimul meci al etapei a doua din play-off. La finalul meciului, Dani Coman, președintele Astrei, și-a pierdut cumpătul în timp ce dădea declarații. Interviul acestuia a fost

FCSB s-a impus pe terenul Astrei, 2-0, și se menține în lupta pentru titlul de campioană, fiind la 5 puncte de CFR Cluj după două etape din play-off. În minutul 75 al meciului, la 2-0 pentru FCSB, camerele TV au prezentat un moment

Adrian Petre (21 de ani) e out de la naționala României U21, vârful lui Esbjerg a acuzat o răceală puternică și a hotărât împreună cu staff-ul reprezentativei U21 să nu se prezinte la convocare. În locul său va

Huliganii mascați ai lui Panathinaikos au invadat terenul în minutul 63, când adversarii au deschis scorul. Meciul a fost suspendat, după ce poliția a răspuns cu gaze lacrimogene. Anul trecut, cele mai importante meciuri ale

"România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță pe an" este titlul videoclipului de promovare a României, postat de Ministerul Turismului pe Facebook. Citește mai

Bianca Andreescu a câştigat turneul de la Indian Wells, după ce s-a impus în faţa jucătoarei Angelique Kerber, în trei seturi, 4-6, 6-3, 4-6, după două ore şi 20 de minute de joc. Citește mai

Ministrul Mediului, vicepremierul Graţiela Gavrilescu, a anunţat, luni, la Craiova, că Programul "Rabla 2019" va demara până pe 5 aprilie, iar Guvernul şi-a propus să aloce, la fel ca şi anul trecut, fonduri pentru un număr de până la 50.000

Procentul copiilor obezi creşte de la un an la altul. Medicii nutriţionişti atrag atenţia că deprinderile de alimentaţie sănătoasă trebuie însuşite în

Două tramvaie au fost vandalizate în Timişoara, la sfârşitul săptămânii trecute. Un călător a lovit cu piciorul uşile

Curtea de Apel Bucureşti a contopit cele două pedepse definitive primite de fostul acţionar al lui Dinamo, Cristian Borcea, cea de şase ani şi patru luni în dosarul „Transferurilor” şi cea de cinci ani primită în dosarul retrocedărilor

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, somează Guvernul să adopte o ordonanţă de urgenţă care să prevadă creşterea alocaţiilor copiilor din luna martie. Sighiartău a introdus în Legea bugetului de stat amendamentul care a dublat

România a înregistrat în februarie cea mai mare creștere a prețurilor de consum din Uniunea Europeană, inflaţia urcând la 4%, potrivit datelor comunicate de către biroul european de statistică - Eurostat.

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs luni, pe DN 19, în zona localităţii Medieşu Aurit, două dintre victime fiind încarcerate, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de

Temperaturile vor scădea semnificativ la nivelul întregii ţări în perioada 19-21 martie şi vor apărea şi precipitaţii predominant sub formă de ploaie, potrivit prognozei de specialitate pentru perioada 18 -

O femeie de 65 de ani a fost accidentată grav de un şofer luni, după a încercat să traverseze pe bd. 1 Mai, a anunţat Brigada Rutieră a Capitalei. Victima va fi transportată la

Stare de aleră teroristă în oraşul olandez Utrecht, după ce un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-un tramvai. Potrivit primelor date publicate de presa olandeză, sunt mai multe victime în