VASLUI. Poliţist cotomogit cu ranga de un şofer beat mangă 05.08.2018

05.08.2018 VASLUI. Poliţist cotomogit cu ranga de un şofer beat mangă Un poliţist din comuna Albeşti, judeţul Vaslui, a fost bătut de un şofer aflat la un pas de comă



VASLUI. Poliţist cotomogit cu ranga de un şofer beat mangă

Un poliţist din comuna Albeşti, judeţul Vaslui, a fost bătut de un şofer aflat la un pas de comă alcoolică

VASLUI. Poliţist cotomogit cu ranga de un şofer beat mangă

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Cele două conferințe ale Simonei Halep de până acum au fost pline de avertismente. Liderul mondial a repetat ca pe un refren faptul că iarba egalizează valorile și că orice e posibil. "Chiar dacă au pierdut atâtea favorite, nu

Impresarul belgian Jean-Willy Ngoma, cel care a negociat transferul lui Cedrick Mabwati (26 de ani) la Poli Iași, a vorbit despre situația jucătorului său care e ținut pe aeroportul Henri Coandă de vineri de la ora 16:00. "Am fost aseară la el

După eliminarea Braziliei din sferturi, 1-2 cu Belgia, Mondialul din Rusia intră în istorie. Campionatul Mondial din 2018 este primul dintre cele 20 disputate în care niciuna dintre naționalele Braziliei, Germaniei sau

Ionuţ Gologan, românul condamnat în Malaezia pentru trafic de stupefiante, este ajutat să scape de condamnarea la moarte, de un asasin plătit, conform mai multor informaţii.(CITEȘTE ȘI: COD GALBEN DE FURTUNĂ ÎN APROAPE TOATĂ ŢARA, DE

Un bărbat care a vrut să facă poze nu un piton înfășurat pe gât a fost aproape de a-și pierde viața. Citește mai

Campionatul Mondial de Fotbal 2018: "Când joci împotriva Braziliei, trebuie să ai un avantaj tactic", spune Roberto Martinez, selecţionerul Belgiei Citește mai

Descoperire remarcabila a arheologilor buzoieni: o statueta antropomorfa datand din cultura pre-cucuteni a fost scoasa la lumina dupa mai mult de 6 milenii. Citește mai

Biroul francez de anchetare a accidentelor aviatice contrazice autorităţile egiptene care au anunţat că au fost descoprite urme de explozibil pe trupurile victimelor accidentului aviatic din 2016 în care au murit 66 de

Ploile torenţiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocând inundaţii şi alunecări de teren, s-au soldat până acum cu cel puţin şapte morţi, potrivit autorităţilor

În spatele mâncatului compulsiv se află emoţii pe care încercăm să le depăşim prin satisfacerea poftelor. Nutriţioniştii ne învaţă să slăbim sănătos fără a cădea în capcana propriilor provocări emoţionale şi frustrării

Justin Trudeau a fost acuzat de un comportament sexual nepotrivit faţă de o reporteră acum 18 ani, însă femeia consideră situaţia încheiată, scrie

Un elicopter a fost folosit pentru salvarea unei femei rănite grav în Masivul Retezat. Victima făcea parte dintr-un grup de turişti slovaci, aflaţi în expediţie pe

Capitala este sub un cod portocaliu de furtună, valabil până la ora 16:15. Meteorologii anunţă ploi, vânt şi

Beijingul îşi continuă ofensiva diplomatică în ţările Europei Centrale şi de Est, cu ocazia summitului care are loc sâmbătă în Bulgaria, o nouă etapă a desfăşurării de infrastructuri chineze

Strigăte de bucurie, halbe de bere şi claxoane, aşa a sărbătorit Belgia vineri seara calificarea "Diavolilor Roşii" în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018 după eliminarea Braziliei (2-1), salutată ca

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de ploi torenţiale şi vijelii pentru Bucureşti, valabilă până la ora 16:00. Potrivit

Românii au investit peste 786 de milioane de lei în titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, 14.756 de investitori achiziţionând prin trezorerii titluri în valoare de 644,26 milioane

Steve Ditko, creatorul Omului Paianjen, a fost găsit mort în locuinţa sa. El a colaborat de-a lungul carieriei sale cu Stan Lee, Neil Gaiman. Conform theguardian.com, Steve Ditko a fost găsit fără viaţă în apartamentul său din Manhattan, New

Primele poze cu Ioana Tufaru la plaja, dupa ce a slabit 40 de kilograme. Femeia este la Costinesti cu familia. Ioana Tufaru este foarte fericita, desi nu are o situatie financiara roz si, in plus, a avut si cateva probleme de sanatate. Femeia si-a

Porumbul fiert este pe placul multora dintre noi, dar, cu toate acestea, nu mulţi sunt cei care ştiu cum se fierbe corect porumbul. Citește mai