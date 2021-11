Vânătoarea la toate speciile de păsări, suspendată de Curtea de Apel Târgu Mureş 26.11.2021

Curtea de Apel Târgu Mureș a decis vineri, 26 noiembrie 2021, suspendarea vânătorii pentru toate speciile de păsări migratoare admise la vânătoare conform Ordinul nr. 1460/2021 al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, după ce instanța a admis o cerere formulată de Asociaţia OTUS, informează un comunicat a Coaliției Natura 2000. Decizia este executorie de la […]

