Valul patru schimbă destinaţiile românilor pentru vacanţe. Ce preferinţe au acum 01.10.2021

01.10.2021 Valul patru schimbă destinaţiile românilor pentru vacanţe. Ce preferinţe au acum Românii evită restricţiile care apar în tot mai multe oraşe şi pleacă în vacanţă în ţări unde valul patru nu a existat sau a trecut, potrivit unei analize realizate de către unul dintre cei mai cunoscuţi touroperatori din ţara



Românii evită restricţiile care apar în tot mai multe oraşe şi pleacă în vacanţă în ţări unde valul patru nu a existat sau a trecut, potrivit unei analize realizate de către unul dintre cei mai cunoscuţi touroperatori din ţara noastră.

România se chinuie de 24 de ani să se califice la un Campionat European. Se pare că acum, băieții pot face pasul. În această seară, la Baia Mare, au obținut o victorie uriașă Muntenegru nu e o echipă de prim-rang în handbalul european, dar e

Șeful Guvernului a declarat că va introduce scheme de ajutor pentru HoReCa, compensând 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat că este necesară aprobarea Comisiei Europene în acest caz. De […] The post Ludovic

Black Friday sau Cyber Monday se apropie, iar realizarea cumpărăturilor online a devenit din ce în ce mai uşoară, însă trebuie avută în vedere siguranţa acestor achiziţii. Poliţia Română, alături de agenţiile de aplicare a legii din alte

UTA - Gaz Metan Mediaș este partida care închide etapa a 10-a din Liga I. Confruntarea de la Arad va începe la ora 20:30 și poate aduce formația gazdă pe un nesperat loc 4, în cazul unui succes. UTA este una dintre marile surprize ale acestui

Până astăzi, 9 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 306.991 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 206.793 de pacienți au fost

Până acum, în scandalul Sante Med se cer daune de peste 800.000 de lei și 15.000 de euro, dar multe dintre rudele victimelor nu au anunțat câți bani solicită ca despăgubiri de la cele trei persoane trimise în judecată în cazul spirtului

Premierul Ludovic Orban a afirmat, că din informaţiile sale, sunt destule doze de Remdesivir şi în luna octombrie au fost comandate 13.000 de fiole, iar în noiembrie - 14.000 de fiole. Şeful Executivului a explicat şi procedura pentru

Autorităţile au interzis pelerinajul din Dobrogea, la Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei, care are loc an de an la 30

Prețurile apartamentelor s-au majorat cu 2,4% în luna octombrie, în marile orașe ale țării, după o scădere de 0,9 procente în septembrie, în ciuda pandemiei de COVID-19. O locuință la bloc costă, la

Dan Pavel, fondatorul retailerului de încălţăminte Benvenuti, spune că încasările din zona de online au crescut considerabil odată cu pandemia. Vânzările magazinului virtual reprezintă circa 20% din totalul afacerilor, iar fără această

Potrivit Poliției Române, peste 1.100 de români nu au respectat interdicțiile privind deplasarea și au fost amendați în prima noapte de carantină din România.Astfel, pentru neregulile constatate,

Cele mai bune televizoare smart 4k sunt pregătite pentru tine de Black Friday 2020. Vezi ce televizoare 4k Ultra HD sunt la reducere de Black Friday la Emag, Flanco, Altex sau F64. Televizoare Smart 4k – ce trebuie să știi despre 4k TV Ce

Coronavirus România, 11 noiembrie. 9.799 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 11 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 324.094 de cazuri de

Fundașul Bogdan Mitrea (33 de ani), pariul lui Mirel Rădoi pentru amicalul cu Belarus, 3-5, a deschis scorul în minutul 11 al partidei de la Ploiești. (Detalii AICI). Ulterior. acesta a făcut două gafe majore.

Conducerea clubului FC Barcelona a decis să deschidă o acţiune în justiţie împotriva starului brazilian Neymar, atacantul echipei franceze Paris Saint-Germain, informează presa spaniolă, notează Agerpres. Conform cotidianului EL Mundo, clubul

Mihai Tudose, vicepreşedintele PSD, a scris miercuri pe pagina sa de Facebook un mesaj guvernului Orban, referitor la situaţia învăţământului românesc. Fostul prim ministru a adresat cinci

Uniunea Europeană a încheiat un acord care îi permite să plătească mai puţin decât SUA pentru vaccinul împotriva noului coronavirus produs de Pfizer. Potrivit unui oficial din UE , blocul comunitar va plăti un preţ mai mic decât cel de 19,50

În colaborare cu Sean Norvis, mezzosoprana Andreea Ilie a scos nouă piesă, sugestivă, de altfel, “Amor, Amor”! Nu este doar o piesă care te invită la dans, are în compoziția ei și elemente care te […] The post Mezzosoprana Andreea Ilie

Românii cheltuie anual circa 5 mld. euro pe haine, pantofi şi echipamente sportive, iar până la pandemie ponderea vânzărilor online era de circa 10% în medie, conform estimărilor ZF pe baza datelor din

Restaurantele din România ale companiei Sphera Francise Group au avut un profit operațional cu 60,5% mai mic în primele nouă luni ale acestui an, față de perioada similară din 2019. Acesta s-a ridicat