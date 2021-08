Valul patru al pandemiei a început în România! Care este primul spital intrat în carantină 11.08.2021

11.08.2021 Valul patru al pandemiei a început în România! Care este primul spital intrat în carantină Valul patru al pandemiei a început în România! Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bistrița a anunțat, miercuri, reintrarea în carantină totală a unității sanitare după ce numărului de bolnavi COVID internați a crescut. „Ca urmare



Valul patru al pandemiei a început în România! Care este primul spital intrat în carantină

Valul patru al pandemiei a început în România! Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bistrița a anunțat, miercuri, reintrarea în carantină totală a unității sanitare după ce numărului de bolnavi COVID internați a crescut. „Ca urmare […] The post Valul patru al pandemiei a început în România! Care este primul spital intrat în carantină appeared first on Cancan.

Valul patru al pandemiei a început în România! Care este primul spital intrat în carantină

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Noua ediție a campionatului spaniol de fotbal începe sâmbătă, la ora 17, atunci când este programată întâlnirea dintre Eibar și Celta Vigo. Real și Barcelona beneficiază de o pauză mai lungă și intră în scenă o săptămână mai

Jucătoarea Patricia Ţig (88 WTA) s-a calificat, vineri, în careul de aşi al turneului de la Istanbul, competiţie cu un fond de premiere în valoare 275.000 de

Tipsterii GSP.ro oferă cele mai importante ponturi ale săptămânii, în fiecare zi, pe

Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 651 de sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Conform

În data de 1 septembrie cinematografele și-au redeschis ușile pentru iubitorii de film. După șase luni de pauză, oamenii se pot întoarce în sala de cinema. Însă pentru că epidemia de coronavirus încă pune mari probleme la nivel mondial,

Etapa #3 din Liga 1 continuă astăzi cu duelul dintre Academica Clinceni și Chindia Târgoviște. Partida a început la ora 15:30 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi

Un liceu de stat şi unul particular din Galaţi vor începe cursurile online din cauza unei persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Este vorba despre directoarea unui liceu privat care s-a infectat şi a intrat în contact cu 30 de profesori de la

Parlamentarii din statul Kaduna, Nigeria, au aprobat castrarea chirurgicală a celor condamnați pentru violarea copiilor cu vârsta sub 14 ani, informează BBC. Pentru ca această pedeapsă să fie aplicată, guvernatorul statului Kaduna, Nasir Ahmad

În România, 31,5% din angajaţii care sunt plătiţi cu salariul minim pe economie întâmpină dificultăţi în a-şi acoperi cheltuielile lunare, conform unui studiu al Eurofound (Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă

Jamaicanul Frederick Nathaniel „Toots” Hibbert, pionier al muzicii reggae și primul care a folosit termenul, a murit la vârsta de 77 de ani, anunță BBC. Toots Hibbert a fost solistul trupei de reggae și ska

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD Vasile Dîncu a anunţat că partidul din care face parte solicită premierul Ludovic Orban demiterea ministrului Educaţiei Monica Anisie, pentru că nu a gestionat bine măsurile pentru începerea anului

O întâmplare petrecută pe 29 august în comuna vâleană Păuşeşti-Măglaşi a devenit obiectul indignării publice, după ce filmarea cu un sătean care și-a bătut calul a adunat zeci de mii de vizionări și comentarii pe internet. Ce a rămas

Acţiunile Băncii Transilvania (TLV), cele mai tranzacţionate de la bursa românească, au închis vineri la 2,5 lei pe unitate, după un raliu de 4,6%, arată datele BVB. Lichiditatea de vineri pe acest emitent a fost de circa 37 mil. lei, cea mai

Coronavirus România 14 septembrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că 22 de persoane au murit în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei de COVID-19 4.185 de oameni au decedat. CITEȘTE ȘI: MARIA GHIORGHIU, PREVIZIUNE SUMBRĂ

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, faţă de 373,5 miliarde lei (35,2% din PIB) la sfârşitul anului trecut, conform datelor centralizate de

PSD Suceava a depus plângere penală pentru abuz în serviciu prefectului Alexandru Moldovan, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al PSD Suceava. Social-democrații au transmis că plângerea penală

Guvernul german a anunţat luni că alte două laboratoare au confirmat în mod independent faptul că opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok şi a îndemnat din nou Rusia să coopereze în anchetă,

Prime Dash, un start-up local fintech fondat în 2012, care a dezvoltat o serie de soluţii de business intelligence care folosesc tehnologii precum inteligenţa artificială sau robotic process automation (RPA) pentru automatizarea proceselor

Nu este niciun secret faptul că Bernadette Szocs este cea mai sexy jucătoare de tenis de masă, cel puțin din România! Biletul Zilei » Debut de săptămână câștigător » Așa pariem astăzi pentru profit! Bernadette Szocs a împlinit 25 de ani

În ultimele două decenii, China s-a impus ca actor economic semnificativ pe scena internațională. Inițiativa „O centură, un drum” („One Belt, One Road”), lansată în 2013, alături de