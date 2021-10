Valul 4 e necruţător! La fiecare 7 minute, un român e ucis de COVID 01.10.2021

01.10.2021 Valul 4 e necruţător! La fiecare 7 minute, un român e ucis de COVID Vârful valului 4 urmează să vină în două săptămâni cu 20.000 de noi cazuri şi până la 400 de decedaţi pe zi. Experţii în sănătate le reproşează guvernanţilor că, în loc să ia măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus,



Valul 4 e necruţător! La fiecare 7 minute, un român e ucis de COVID

Vârful valului 4 urmează să vină în două săptămâni cu 20.000 de noi cazuri şi până la 400 de decedaţi pe zi. Experţii în sănătate le reproşează guvernanţilor că, în loc să ia măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus, continuă relaxarea şi după ce incidenţa a trecut de 6 la mia de locuitori

Valul 4 e necruţător! La fiecare 7 minute, un român e ucis de COVID

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 12 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Europa, potrivit unui bilanţ realizat de AFP pe baza cifrelor oferite de autorităţi. Astfel, Europa devine cea mai

Guvernele occidentale se depărtează de doctrina pieţelor libere care le-a definit gândirea economică timp de decenii, îmbrăţişând un control sporit al statului asupra activităţii companiilor, copiind astfel modelul rivalelor asiatice, scrie

Viitorul - Dinamo se joacă azi, de la 21:00, în cea mai importantă partidă a zilei din Liga I. Cosmin Contra e obligat să câștige pentru a-și păstra postul pe banca alb-roșilor. Dinamo are patru înfrângeri consecutive și vine pe terenul

În ultimele 24 de ore, Italia a înregistrat 39.811 de cazuri noi de coronavirus, a anunţat, sâmbătă, Ministerul Sănătăţii. Acesta este cel mai mare bilanţ raportat până acum de autoritățile din această ţară, transmite Reuters, citată

Şeful de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, a fost confirmat pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2. Acesta este cel mai recent caz de Covid-19 depistat în rândul oficialilor care au acces la preşedintele SUA. Nu

După George W. Bush, care ne-a băgat în NATO, noul preşedinte ales al SUA, Joe Biden, este poate cel mai bun lider american pentru

Șeful Guvernului a declarat că va introduce scheme de ajutor pentru HoReCa, compensând 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat că este necesară aprobarea Comisiei Europene în acest caz. De […] The post Ludovic

Barcelona va încerca, din nou, în ianuarie, să îl transfere pe Memphis Depay (26 de ani) de la Lyon. Ansu Fati s-a accidentat la meciul cu Betis, câștigat cu 5-2 de catalani, și va lipsi pentru o perioadă mai lungă. Contractul lui Depay

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, ex-candidat la funcţia de preşedinte care a obţinut 17% în scrutinul din 1 noiembrie, consideră că Maia Sandu a greşit atunci când a decis că nu va merge la dezbateri electorale cu Igor

Global Vision are în dezvoltare 100.000 mp şi va continua să investească în Constanţa, Bucureşti, Timişoara, Arad,

Fondul imobiliar NEPI s-a plâns la Bruxelles că Iulius Group, un competitor din sectorul centrelor comerciale, primește indirect terenuri evaluate la 300 de milioane de euro într-una din cele mai râvnite zone ale Capitalei. Executivul european a

Alexandru Rafila a făcut un anunț îngrijorător. În opinia medicului, dacă și săptămâna aceasta se vor înregistra peste 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, atunci va exista o problemă majoră în sistemul de […] The post

Autorităţile au interzis pelerinajul din Dobrogea, la Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei, care are loc an de an la 30

Nepotul şi strănepotul lui Mihail Sadoveanu au lansat o scrisoare, zilele acestea, amintindu-ne că acum 140 de ani se năştea Ceahlăul Literaturii, Mihail Sadoveanu, cel ce a scris

Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a făcut un apel luni pentru continuarea luptei împotriva COVID-19, avertizând că, deşi ne-am săturat să luptăm împotriva pandemiei, virusul “nu s-a săturat de noi”, potrivit France24.

Cele două companii deținute de Monica Gabor au ajuns la faliment, după ce Fiscul a dat-o în judecată, pentru a recupera banii datorați de fosta doamnă Columbeanu. Monica Gabor a rupt în cele din urmă […] The post Este oficial! Monica Gabor

Mihai Tasici este cel de-al nouălea concurent din acest sezon care merge în finala iUmor, după ce i-a încântât pe cei trei jurați cu numărul său de stand-up, dar și pe cei de acasă. Mihai Tasici se va întâlni în marea finală cu ceilalți

Potrivit Poliției Române, peste 1.100 de români nu au respectat interdicțiile privind deplasarea și au fost amendați în prima noapte de carantină din România.Astfel, pentru neregulile constatate,

Mai multe companii agricole caută constructor pentru ridicarea unor ferme de păsări, porci sau bovine în diverse zone ale ţării, în mediul rural, potrivit anunţurilor privind data licitaţiei, planificată pentru luna noiembrie, se arată pe

Cele mai bune televizoare smart 4k sunt pregătite pentru tine de Black Friday 2020. Vezi ce televizoare 4k Ultra HD sunt la reducere de Black Friday la Emag, Flanco, Altex sau F64. Televizoare Smart 4k – ce trebuie să știi despre 4k TV Ce