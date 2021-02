Vali Vijelie spune de ce nu recunosc românii că ascultă manele ”Nu vreau să se supere pe mine” 02.02.2021

02.02.2021 Vali Vijelie spune de ce nu recunosc românii că ascultă manele ”Nu vreau să se supere pe mine” Vali Vijelie a avut parte de 40 de întrebări piperate la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D. Cântărețul de manele a răspuns mai multor curiozități destul de surprinzătoare. Fanii artistului vor afla, printre […] The post Vali Vijelie



Vali Vijelie spune de ce nu recunosc românii că ascultă manele ”Nu vreau să se supere pe mine”

Vali Vijelie a avut parte de 40 de întrebări piperate la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D. Cântărețul de manele a răspuns mai multor curiozități destul de surprinzătoare. Fanii artistului vor afla, printre […] The post Vali Vijelie spune de ce nu recunosc românii că ascultă manele ”Nu vreau să se supere pe mine” appeared first on Cancan.ro.

Vali Vijelie spune de ce nu recunosc românii că ascultă manele ”Nu vreau să se supere pe mine”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cristian Marian Olteanu şi Alexandru Hazem Kansou, cei doi consilieri generali care au votat bugetul general al Capitalei, au fost excluşi din PNL, potrivit preşedintelui PNL Bucureşti, Violeta Alexandru. „În şedinţa Biroului Politic al PNL

Un al doilea cetăţean român de la bordul vasului de croazieră "Diamond Princess" a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor

Ana Pal a fost eliminată de la Survivor România, după ce l-a lovit cu capul în gură pe Războinicul Andrei. Într-un moment de tensiune, sportiva și-a pierdut cumpătul și a făcut gestul care a costat-o scump și a trimis-o acasă. Dan Cruceru a

Maramureșeanul sosit din China, suspect de coronavirus este clinic sănătos și se află în autoizolare, anunță DSP

Un bărbat a găsit o metodă inedită de a se caza gratis la hoteluri. Polițiștii au rămas mască când au aflat adevărul. Un bărbat de 37 de nai din S.U.A a găsit o metodă ingenioasă de sta gratis la hotel. Cum? Ei bine, individul se

Numire surprinzătoare la Ministerul Culturii! Cântăreața Irina Rimes este noul ambasador al Zilei Brâncuși, care va fi sărbătorită în mai puțin de o săptămână. Desemnarea sa a stârnit controverse, însă ministrul Culturii are o

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost achitat, vineri, de Instanța Supremă în dosarul în care este suspectat de presupuse fraude cu fonduri

Neverland e cea mai grea moștenire a lui Michael Jackson. Ferma concepută ca un uriaș parc de distracții e de nevândut, în ciuda renovărilor extinse, a redenumirii și a reducerii de preț, scrie Business Insider. Renovată și cu numele schimbat

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat astăzi acordarea în folosinţă gratuită a unui număr de 5.845 de truse de prim-ajutor locatarilor din imobilele încadrate în clasa I de risc seismic, informează Radio România

Xperia L4 vine cu un display de 6,2 inci, acelaşi format de 21:9 cu care Sony ne-a obişnuit şi un ansamblu foto format din 3

Producătorul de componente auto Hella România, subsidiara locală a concernului german Hella, cu afaceri globale de aproximativ 7 mld. euro, estimează pentru anul fiscal 2019-2020 (1 aprilie 2019-31 martie 2020) o cifră de afaceri de peste 500 mil.

Muzica rock a fost și a rămas pentru Ivan Patzaichin pasiunea de o viață care, dacă nu ar fi fost sportul, s-ar fi transformat cu siguranță într-o profesie în care ar fi excelat. Marele sportiv ne-a povestit cum risca, pe vremuri, trimițând

Existând astfel premisa ca alegerile anticipate parlamentare să se desfășoare în conformitate cu prevederile unei Ordonanțe respinse de Parlamentul României, eventual chiar și de două ori, la care se

Suspectul dublului atac armat din Germania, în urma căruia nouă oameni și-au pierdut viața, ar fi un german de 43 de ani identificat de tabloidul Bild sub numele de Tobias R. sau Tobias Rathjen, care și-a exprimat convingerile de extremă dreapta

Un tânăr care se afla la volanul unei mașini a fost strivit de un TIR pe o șosea din orașul Brăila. Accidentul s-a produs pe Drumul European 584, între localitățile Vărsătura și Albina. Șoferul a murit, iar pasagera aflată în mașină a

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 16 februarie 2020, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 16

Mai multe persoane sunt bănuite că falsificau acte de înmatriculare a maşinilor. Patru percheziţii au loc joi în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite că înmatriculau ilegal

Gică Craioveanu, 51 de ani, ultima dată președinte de imagine la Craiova, a primit un cadou special de la finul său, Jerry Gane. Acesta i-a trimis 4 curcani drept plocon, care semnifică pasele de gol primite de Gane de la Craioveanu. Totul provine

Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru funcţia de primar general al Capitalei, anunţă că va depune plângere penală pentru infracţiunea de delapidare pe numele conducerii companiei municipale de iluminat public din cadrul Primăriei Generale.

Un nou episod din ciclul „România, tomberonul Europei” a fost devoluat ieri de procurorii din Constanţa. Aceştia, împreună cu Garda de Coastă şi Garda de Mediu, au descins în Portul