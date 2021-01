Valeriu Gheorghiţă: 800.000 de doze de vaccin AstraZeneca ar urma să ajungă în România în februarie 30.01.2021

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a declarat că primele doze din vaccinul AstraZeneca, autorizat vineri de Agenția Europeană pentru Medicamente, vor ajunge în România după data de 9 februarie, transmite Digi24. Valeriu Gheorghiţă a precizat că România ar urma să primească aproape 800.000 de doze de vaccin de la AstraZeneca luna viitoare. După […]

