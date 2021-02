Valentina Vezzali, cea mai galonată floretistă din istoria scrimei 13.02.2021

13.02.2021 Valentina Vezzali, cea mai galonată floretistă din istoria scrimei Născută chiar de Valentine’s Day, pe 14 februarie 1974, Valentina Vezzali s-a îndrăgostit de scrimă încă din primii ani de viaţă, devenind ulterior cea mai de succes floretistă din istorie. La 15 ani, a început […] The post Valentina



Valentina Vezzali, cea mai galonată floretistă din istoria scrimei

Născută chiar de Valentine’s Day, pe 14 februarie 1974, Valentina Vezzali s-a îndrăgostit de scrimă încă din primii ani de viaţă, devenind ulterior cea mai de succes floretistă din istorie. La 15 ani, a început […] The post Valentina Vezzali, cea mai galonată floretistă din istoria scrimei appeared first on Cancan.ro.

Valentina Vezzali, cea mai galonată floretistă din istoria scrimei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie Braşov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”violenţă în familie”

Trupul neînsufleţit al unei tinere de etnie romă din comuna Chirnogi a fost adus acasă, la aproape 3 săptămâni de la deces pentru a fi înmormântat creştineşte. Emilia Mirela Păun, de 31 de ani, a murit subit, în condiţii misterioase în

Pentru a realiza tranziţia energetică şi pentru a atinge obiectivele asumate de Uniunea Europeană în privinţa schim­bărilor climatice sunt necesare investiţii de aproximativ 7 trilioane de euro, potrivit calculelor realizate de com­pania de

Primele două cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate marţi în Austria, a anunţat guvernatorului landului Tirol adăugând că unul dintre ele are legături cu ţara vecină,

Un pacient suspect de coronavirus, care în urmă cu o săptămână s-a întors din Italia, a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Călăraşi şi izolat pe secţia de boli infecto-contagioase. Conform Direcţiei de Sănătate Publică,

Scenă ciudată într-un supermarket din Cluj-Napoca: un bărbat a ieşit la cumpărături cu faţa acoperită de o mască de gaze. Clujeanul era îmbrăcat în galben şi purta mănuşi de

Comisia Europeană (CE) şi statele membre UE vor aborda modalităţile de acţiune coordonată în eventualitatea unor măsuri la frontierele din interiorul Uniunii Europene din cauza coronavirusului COVID-19, dar orice decizie de acest fel a unui stat

E cam gata, nu mai e cale de împăcare între Andreea Bălan și George Burcea! Cântăreața nu mai rezistat și a spus motivul pentru care relația lor s-a dus pe apa Sâmbetei. Asta după ce a fost luată la întrebări de fani, pe rețelele de

Italianul care a adus coronavirus în România a fost externat. Este vorba de Cesare Emenddatori (72 de ani) care a stat în judeţul Gorj timp de câteva zile şi care este căsătorit cu o gorjeancă din localitatea

Echipa de handbal a lui Dinamo a reuşit o calificare istorică în Liga Campionilor de handbal masculin, graţie dublei victorii reuşite în faţa celor de la Sporting

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică şi cea mai profitabilă companie de stat din România, este evaluată de acţionarul minoritar Fondul Proprietatea la 24,4 miliarde de lei, în urcare cu 3,7 miliarde de lei într-o singură

Persoanele care nu respectă măsurile privind carantina vor fi amendate sau pot face închisoarea până la doi ani, transmite Antena 3. - Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea

Andreea Bălan a încercat să ascundă problemele din mariajul cu George Burcea și a sperat că, împreună, ei vor reuși să depășească perioada delicată pe care o traversează. În timp ce era pe platourile de filmare, cântăreața s-a dat

Miniştrii lui Florin Cîţu vor începe să fie audiaţi de marţi şi ar mai putea aştepta o săptămână până la votul de învestire. Orban, după calendarul audierii miniştrilor: Votul vrem să fie joi

Grupul francez Carrefour, al doilea cel mai mare jucător din comerţul local după cifra de afaceri, este prezent pe piaţa locală cu peste 370 de magazine sub mai multe formate, cele mai multe mici, respectiv supermarketuri sau

Capul sus, fața la joc! Ia la om! Până-n poartă! Nu-l lași! Hai cu fața! Sunt îndemnuri pe care le aude orice jucător din campionatul național de la antrenorul lui. Dar oare ce le strigă de pe bancă Zinedine Zidane și Quique Setién

Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, că PLUS nu a cerut ruperea alianţei cu USR, dimpotrivă a cerut funcţionarea acesteia. Voiculescu afirmă că a cerut ca orice negociere să se facă în numele Alianţei USR PLUS, nu doar de către un partid,

În urmă cu aproximativ patruzeci de minute, Loteria Română a postat un anunț foarte important pe pagina de socializare, oferind pariorilor informații referitoare la concursul Pronosport din data de 1 martie care a fost anulat. Iată că motivul

Sensibilitatea din FIFA 20 este una din lucrurile semnalate de foarte mulți gameri pe forumuri. Cei de la EA Sports știu că timpul de răspuns din momentul în care un gamer execută o comandă până când aceasta este redată în joc are un

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender au descoperit o serie de vulnerabilităţi nereparate în camerele de supraveghere pentru copii iBaby Monitor, care permit atacatorilor să acceseze alertele trimise către părinte sub formă