Valentina Pelinel a suferit o ruptură de ligament, iar acum se reface: ”Recuperarea este vitală” 26.10.2021

26.10.2021 Valentina Pelinel a suferit o ruptură de ligament, iar acum se reface: ”Recuperarea este vitală” În cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, Valentina Pelinel a vorbit despre operația pe care a suferit-o în urma rupturii de ligament. Aceasta este o persoană extrem de activă și, cum mărturisește și soția lui Cristi […] The post Valentina



Valentina Pelinel a suferit o ruptură de ligament, iar acum se reface: ”Recuperarea este vitală”

În cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, Valentina Pelinel a vorbit despre operația pe care a suferit-o în urma rupturii de ligament. Aceasta este o persoană extrem de activă și, cum mărturisește și soția lui Cristi […] The post Valentina Pelinel a suferit o ruptură de ligament, iar acum se reface: ”Recuperarea este vitală” appeared first on Cancan.

Valentina Pelinel a suferit o ruptură de ligament, iar acum se reface: ”Recuperarea este vitală”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ludovic Orban a anunţat că demisionează din funcţia de premier, dar rămâne preşedintele PNL care va conduce negocierile partidului pentru viitoarea guvernare. Plecarea sa de la Palatul Victoria este un gest firesc, dar atît de rar pe la noi.

Canotorii vor petrece sărbătorile de iarnă lângă Roma, acolo unde vor sta în cantonament până în luna aprilie. Români are deja 7 bărci calificate la Jocurile Olimpice Pentru că nu se pot pregăti pe timp de iarnă pe lacul Snagov,

Primul ministru al României, Ludovic Orban a anunțat, luni, că demisionează din fruntea guvernului. Decizia a fost luată după o discuție avută cu președintele Klaus Iohannis, în care președintele i-a cerut să își asume eșecul […] The

În primele 10 luni ale acestui an și-au suspendat activitatea 8.978 de firme, cu 24,3% mai puține decât în perioada similară a anului trecut, arată datele publicate de Oficiul Naţional al Registrului

Opt din 10 şcoli din România au fost construite înainte de 1970 şi au nevoie urgentă de reparaţii, în timp ce 16% au fost ridicate până în 1989 şi doar 2% după Revoluţie, în condiţiile în care în ultimii 30 de ani s-au construit sub 400

Pablo Cortacero i-a transmis „căpitanului” Ante Puljic (33 de ani) că miercuri va vira o sumă de bani în conturile lui Dinamo. Promisiunile lui Pablo Cortacero mai stârnesc doar zâmbete în Ștefan cel Mare. Asta a fost și reacția lui

O picătură de ulei de măsline a fost legământul dintre Andreea şi Charalampos Koronios. Ea e româncă, el este grec. Zaliari este numele livezii de măslini pe care el o are în Peninsula Peloponez din Grecia şi, de ceva timp, şi brandul

De la începutul pandemiei, 11.954 de gălăţeni au fost diagnosticaţi cu COVID-19, iar 309 persoane au decedat. În prezent, 1.881 de persoane sunt izolate la

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi seară, că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre strategia de formare a unei majorităţi parlamentare şi a recunoscut că Nicolae Ciucă e una din variantele de

Preţurile apartamentelor au continuat să crească şi în luna noiembrie, după ce în octombrie înregistraseră o creştere cu 2,4%. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, luna trecută preţurile au crescut

Procurorul general al Lituaniei a deschis miercuri o anchetă penală vizând membri ai regimului Alksandr Lukaşenko cu privire la acuzaţii de torturare a unor activişti în favoarea democraţiei, relatează AFP, potrivit

Fiecare adult are o bautura preferata. La finalul unei zile stresante la job, in care ai avut un surplus de deadline-uri, sedinte agitate, colegi peste masura de cicalitori, zeci de minute in traficul infernal si cate

Considerate alimentul-minune datorită bogăţiei de substanţe nutritive pe care le conţin, ciupercile pot înlocui cu succes carnea. Datorită proteinelor valoroase din compoziţia sa, ciuperca întăreşte imunitatea, combate oboseala şi previne

Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe a demarat lucrările de construcţie pentru proiectul rezidenţial premium H Eliade 9 Residence, localizat în cartierul Primăverii din

Actorul de 59 de ani a fost internat după o slăbire forţată, pe care şi-a impus-o pentru un rol. George Clooney a mărturisit că eforturile sale pentru rolul interpretat în Midnight Sky i-au afectat

Clubul Sepsi OSK a anunțat faptul că doi jucători și un membru al staff-ului tehnic au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Covăsnenii au efectuat un test pentru COVID-19 miercuri, iar trei dintre rezultatele primite sunt pozitive. Este vorba despre

Cetăţenii europeni au pierdut în trafic circa 29 de ore anul trecut, pentru companii timpul pierdut în trafic echivalând cu un cost de 230 de miliarde de euro pe an, ceea ce reprezintă 1,8% din PIB-ul UE, a precizat Adina Vălean, comisar european

La spitalul Colentina este focar de COVID-19, mai mulți medici fiind infectați cu SARS-CoV-2, inclusiv directorul medical dr. Victor Cauni. Nu mai puțin de 9 angajați ai Spitalului Colentina au fost

Cele două canale de sport noi din grila RCS-RDS vin din portofoliul Clever Media. Astfel, cablistul cu cei mai mulți abonați din România mai introduce de azi două canale de sport în grila digital, Look […] The post Încă două canale de

Celebrului regizor sud-coreean Kim Ki-duk, cel care au primit eul de Aur la Festivalul de la Veneţia din 2012, au încetat din viață, din cauza unor complicații suferite din cauza coronavirusului. Potrivit agenţiei sud-coreene Yonhap, […] The