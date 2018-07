Vâlcea: Fetiţa de 12 ani luată de ape a murit! 30.07.2018

30.07.2018 Vâlcea: Fetiţa de 12 ani luată de ape a murit! Fetiţa de 12 ani care a fost luată de apele unui pârâu cu debit crescut, în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, a murit. ISU Vâlcea precizează că bărbatul dat dispărut nu este tatăl acesteia. Potrivit Poliţiei Vâlcea, în comuna Lădeşti o



Fetiţa de 12 ani care a fost luată de apele unui pârâu cu debit crescut, în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, a murit. ISU Vâlcea precizează că bărbatul dat dispărut nu este tatăl acesteia. Potrivit Poliţiei Vâlcea, în comuna Lădeşti o fetiţă de 12 ani a fost luată de apele pârâului Bârlui, care curge printr-o pădure.

