Val de percheziţii pentru fraudă şi spălare de bani în Portugalia! 04.03.2020

Marile cluburi din Portugalia au fost vizitate în această dimineaţă de inspectorii de la Fisc, care derulează o anchetă pentru suspiciunea de fraudă şi spălare de bani. După cum a anunţat Correio da Manhã, preluat şi de A Bola şi Record, operaţiunea numită "Ofsaid", la care colaborează cu autorităţile din Spania, Franţa şi Anglia, a vizat Estádio da Luz (Benfica), dar şi sediile lui Sporting, Porto, Braga şi Maritimo. ...

