Vai de capul nostru! 08.10.2020

08.10.2020 Vai de capul nostru! Scenariul negativ prognozat de epidemiologi se afirmă nu doar ca o variantă de lucru, ci una reală. Din motive legate strict de decidentul politic din executiv, pragurile de la care cifrele de infectați au crescut



Vai de capul nostru!

Scenariul negativ prognozat de epidemiologi se afirmă nu doar ca o variantă de lucru, ci una reală. Din motive legate strict de decidentul politic din executiv, pragurile de la care cifrele de infectați au crescut br...

Vai de capul nostru!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Partidul Socialiştilor a folosit bani din offshore pentru finanţarea campaniei electorale pentru prezidenţiale în 2016. Banii au fost „spălaţi” de mai multe persoane fizice şi juridice care au legătură, direct sau indirect, cu PSRM.

Viorica Dăncilă se află joi, 24 octombrie, într-o vizită în judeţul Maramureş. Prima oprire a făcut-o la Borşa, acolo unde Guvernul României a alocat aproape 22 de milioane de euro pentru construcţia unei telegondole şi a unei pârtii

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a făcut precizări, joi seara, privind declaraţiile prim-adjunct al IGSU, Cristian Radu, ale inspectorului şef al ISU, Orlando Şchiopu şi ale inspectorului şef IGSU,

Sergio Ramos (33 de ani, fundaș central), căpitanul lui Real Madrid și al naționalei Spaniei, a făcut un truc pentru a plăti impozite mai mici pentru drepturile de imagine. Și Ramos are probleme cu Fiscul în Spania, anunță cotidianul madrilen

O tânără de 22 de ani din Dâmboviţa a fost reţinută, iar apoi plasată sub control judiciar, după ce, într-un bar, a sărit la bătaie şi a lovit doi bărbaţi pe care i-a şi ameninţat, distrugând şi mobilierul

Opera este un întreg univers. Dacă astăzi opera îi sperie uneori pe tinerii spectatori, care se tem, nejustificat, de un gen desuet, opera a fost - la vremea în care compuneau Verdi sau Puccini - la fel de

România trece duminică la ora oficială de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. CFR Călători a anunţat că schimbarea orei nu modifică mersul trenurilor în

Este în interesul Ungariei ca Turcia să trimită migranţii spre Siria mai degrabă decât în direcţia Europei, a declarat, vineri, prim-ministrul ungar, Viktor Orban, la radioul public, citat de

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, la o două hale din comuna Sântămăria Orlea, judeţul Hunedoara, unde erau depozitaţi 5.000 de baloţi de paie, la faţa locului intervenind pompieri de la

Craiova și Dinamo se înfruntă luni, 4 noiembrie, de la 20:30, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Meciul s-ar putea juca la Severin! Vezi AICI programul etapei #15Vezi AICI clasamentul Ligii 1 Înfruntarea dintre olteni și bucureșteni ar trebui să

Transilvania Nuts, procesato­rul de miez de nucă controlat de Levente Bara şi Alexandru Chiric, a des­chis o nouă fabrică în localitatea Ciugud din judeţul Alba, unde va rea­liza nucă bio, batoane pe bază de fructe cu miez de nucă sau ulei de

Patronul unui club de fotbal a fost găsit fără suflare lângă un pod din județul Arad. Este vorba despre președintele echipei Victoria Felnac din liga a patra, Dan Ristin, scrie Antena 3. În vârsă de

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 26/27 octombrie 2019, România revine la Timpul Legal Român, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. În fiecare an, în luna octombrie are loc schimbarea orei, prin

Pe viitor, Marele Zid din Europa şi iniţiativa noului drum al mătăsii vor resimţi impactul evoluţiei economiei

Wawa Chombonggai avea şase ani când a fost condamnat la moarte de tribul său canibal fiind considerat un spirit rău după moartea părinţilor săi. Salvat de un ghid care l-a adoptat, adolescentul s-a întors în junglă după 13 ani pentru a-i

Surplusul generat de comerţul exterior cu servicii a ajuns la 5,8 miliarde de euro în primele opt luni ale anului 2019, în creştere cu 360 de milioane de euro faţă de perioada similară din 2018, arată datele Băncii

Echipaţi cu veste galbene şi căşti de protecţie, aproximativ 30 de vietnamezi muncesc pe un şantier de construcţii din sudul Bucureştiului, în condiţiile în care, din cauza deficitului de mână de lucru

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) se întâlnesc în grupele Turneului Campioanelor. La 4-2 pentru Halep în setul secund, Bianca Andreescu a reușit o lovitură de generic. Aflată în defensivă,

Conducerea Parlamentului a respins propunerea premierului desemnat Ludovic Orban ca votul asupra guvernului să fie dat miercuri. Votul va avea loc lunea viitoare, 4 noiembrie, cu doar şase zile înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale (10