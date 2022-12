Văduva lui Ioan Gyuri Pascu, dezvăluiri uluitoare la 6 ani de la moartea actorului: ”Am un mare regret” 08.12.2022

08.12.2022 Văduva lui Ioan Gyuri Pascu, dezvăluiri uluitoare la 6 ani de la moartea actorului: ”Am un mare regret” Artistul Ioan Gyuri Pascu s-a stins din viață în anul 2016. Acum, la șase ani distanță, fosta lui soție, Daniela Marin, a făcut câteva declarații despre relația dintre ea și regretatul artist. Ioan Gyuri Pascu […] The post Văduva lui



Văduva lui Ioan Gyuri Pascu, dezvăluiri uluitoare la 6 ani de la moartea actorului: ”Am un mare regret”

Artistul Ioan Gyuri Pascu s-a stins din viață în anul 2016. Acum, la șase ani distanță, fosta lui soție, Daniela Marin, a făcut câteva declarații despre relația dintre ea și regretatul artist. Ioan Gyuri Pascu […] The post Văduva lui Ioan Gyuri Pascu, dezvăluiri uluitoare la 6 ani de la moartea actorului: ”Am un mare regret” appeared first on Cancan.

Văduva lui Ioan Gyuri Pascu, dezvăluiri uluitoare la 6 ani de la moartea actorului: ”Am un mare regret”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul Republicii Srpska a semnat un contract cu un investitor chinez pentru construirea unei noi centrale hidro pe râul Trebisnjica din estul Herţegovinei, deşi projectul este unul dăunător mediului, notează

Până pe 2 ianuarie, în România au fost confirmate 92 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron, din care 63 (68%) au fost identificate la persoane complet vaccinate, potrivit ultimelor date ale INSP. Nu a fost înregistrat niciun deces la cazuri

Dacia Sandero a fost în primele 11 luni din 2021 al doilea cel mai bine vândut model auto la nivel eu­ro­pean, cu 176.650 de unităţi, în creş­tere cu 18% faţă de anul ante­rior, când însă era comercializată ge­ne­raţia anterioară,

Federația Română de Scrimă a anunțat în cursul zilei de astăzi că Olga Orban-Szabo a decedat, la vârsta de 83 de ani. Olga Orban-Szabo este prima medaliată olimpică și prima campioană mondială a scrimei românești. A triumfat la

În noaptea de 1 ianuarie, unei femei aflate în travaliu i s-a interzis intrarea în spitalul Gaoxin din Xian, deoarece rezultatul negativ al testului COVID era cu patru ore mai vechi decât normele cerute de măsurile impuse de autorități, potrivit

Wizz Air îşi informează astăzi pasagerii cu privire la modificarea regulilor de intrare în Marea Britanie. Testarea înainte de intrarea în Marea Britanie va fi eliminată vineri, 7 ianuarie 2022, de la 04:00, iar testarea PCR de a doua zi poate

Miercuri 5 ianuarie 2022, Teatrul de Comedie a sărbătorit 61 de ani de activitate, printr-un program inedit, care s-a desfășurat atât fizic, cât și

Oltenii s-au reunit în cantonament pentru pregătirea primelor partide din Liga 1: sărbătoritul zilei a fost Andrei

Un băiețel în vârstă de 3 ani a fost transportat la Spitalul Județean Focșani, joi seara, după ce ar fi căzut de la etajul doi al unui bloc, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, potrivit Agerpres. Acesta a fost preluat în

Guvernul ceh a decis, miercuri, să reducă de la 14 la 5 zile perioada de izolare în care trebuie să intre persoanele confirmate cu infecţia cu coronavirusul

O observație legată de campanii recente derulate de Ministerul Sportului: tricolorul nu apare, nu apare nici măcar culoarea dominantă a echipamentelor naționalelor (galben), în schimb sunt asociate des culori de pe drapelul Ungariei. Ministrul

Aproximativ 20% dintre cazurilor de infectare cu noua variantă Omicron a virusului sunt în rândul persoanelor care nu au călătorit în afara țării și nici nu au un contact direct cu un caz confirmat, semn că România a început să aibă

Legendarul actor Sidney Poitier, a cărui carieră de 71 de ani a inclus roluri emblematice în filmele clasice de la Hollywood, „Ghici cine vine la cină” , „În arșița nopții” sau „Crinii câmpului”, a murit,

După temperaturile de primăvară vremea se schimbă radical în mai multe zone ale țării. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunţat prognoza meteo pentru perioada

Autorităţile franceze de reglementare au amendat Google şi Facebook cu 210 de milioane de euro pentru modul de utilizare a „cookie-urilor”, datele folosite pentru a urmări utilizatorii online, au declarat joi

Rowan Atkinson a împlinit joi 67 de ani. Încă din copilărie, el suferea de bâlbâială, motiv pentru care evita să vorbească cu jurnaliştii, iar personajul Mr. Bean i-a căzut

Peste 330.000 de pensionari cu pensii de peste 4.000 de lei vor încasa, începând din această lună, pensii mai mici, întrucât vor plăti contribuţia la sănătate în valoare de

Australiana Ashleigh Barty a câştigat finala turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide şi a ajuns la 14 titluri în

Daniela Ploia, cântăreața de muzică populară din Timișoara, s-a trezit dată jos din tren de către conductor, dar nu acesta este momentul hazliu! În picioarele goale a coborât artista pe peronul gării din Timișoara. Adormise […] The post

Atacantul croat Marko Dugandzic (27 de ani) este nerăbdător să îmbrace tricoul campioanei CFR Cluj. Marko Dugandzic, cunoscut fanilor fotbalului din România după aventura de la FC Botoșani, a postat un clip video intrigant pe rețelele de