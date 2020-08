Vaccinul pentru SARS-CoV-2, obligatoriu în România? Alexandru Rafila: “Va exista o prioritizare”. Cine sunt primii oameni care vor primi produsul biologic 24.08.2020

24.08.2020 Vaccinul pentru SARS-CoV-2, obligatoriu în România? Alexandru Rafila: “Va exista o prioritizare”. Cine sunt primii oameni care vor primi produsul biologic După ce s-a aflat că vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Astra Zeneca, în colaborare cu Universitatea Oxford, a intrat în faza a III-a de testare, Alexandru Rafila a oferit un interviu despre primele persoane din România care vor primi produsul



Vaccinul pentru SARS-CoV-2, obligatoriu în România? Alexandru Rafila: “Va exista o prioritizare”. Cine sunt primii oameni care vor primi produsul biologic

După ce s-a aflat că vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Astra Zeneca, în colaborare cu Universitatea Oxford, a intrat în faza a III-a de testare, Alexandru Rafila a oferit un interviu despre primele persoane din România care vor primi produsul biologic. De asemenea, președintele Societății Române de Microbiologie a punctat și dacă vaccinul SARS-CoV-2 va fi […] The post Vaccinul pentru SARS-CoV-2, obligatoriu în România? Alexandru Rafila: “Va exista o prioritizare”. Cine sunt primii oameni care vor primi produsul biologic appeared first on Cancan.ro.

Vaccinul pentru SARS-CoV-2, obligatoriu în România? Alexandru Rafila: “Va exista o prioritizare”. Cine sunt primii oameni care vor primi produsul biologic

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Producătorul de gaze naturale controlat de stat se află în discuţii pentru concesionarea de noi perimetre în Marea

CFR Cluj va evolua astăzi în prima manșă din play-off-ul Ligii Campionilor contra cehilor de la Slavia Praga. Partida se joacă de la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și transmisă de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. liveTEXT de

Un bărbat de 40 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului după ce s-a urcat băut la volan şi a pierdut controlul direcţiei, ajungând cu maşina

Cea de-a 12-a ediţie a festivalului de teatru indepedent Undercloud va începe pe data de 23 august şi se va desfăşura pe parcursul a opt zile. Undercloud este primul festival de teatru indepedent din România, iar toate spectacolele vor avea loc la

Lucian Filip (28 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, accidentat în meciul tur cu Mlada Boleslav, încheiat 0-0, a intrat din nou pe mâna medicul Ion Codorean. Diagnosticul fotbalistului e de întindere a ligamentului colateral intern, acesta urmând

După două tentative, în 1994 şi 1999, organizatorii Festivalului Wodstock au sperat anul acesta să se apropie de euforia sfârşitului anilor 60. Miley Cyrus şi The Black Keys, au urcat pe scenă, din

În urmă cu o lună, când teama de o încetinire economică mai rapidă decât în orice estimare cuprindea rând pe rând statele europene, premierul ungar Viktor Orban avertiza că o recesiune în Ungaria ar putea veni din Germania, de la o

Un tânăr de 24 de ani, din Republica Moldova, este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce a provocat un grav accident rutier, pătrunzând cu autovehiculul pe care îl conducea pe contrasens, unde a lovit frontal un

Investiţiile productive ar putea creşte cu un ritm mediu anual de 3,6% în perioada 2019-2021, pe fondul nivelului redus al costurilor de finanţare, al programelor în derulare asociate co-organizării Euro 2020 şi perspectivelor favorabile pentru

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu, explică ce reprezintă memorandumum de înţelegere dintre România şi SUA referitor la tehnologia 5G, semnat marţi de Klaus Iohannis şi Donald Trump, şi care sunt

Peste 1.000 de cehi din Praga au sosit miercuridupă-amiază la Orşova cu trenul Blakan Express, pentru a participa la Festivalul Banat din Eibenthal, o localitate unde trăieşte o mică comunitate de cehi de pe Clisura

Fanii Seriei A vor putea admira o față nouă și sexy în sezonul viitor pe micile ecrane. Tiki Taka a transferat-o pe Giorgia Venturini (foto) pentru emisiunea de duminica, pe Italia 1. Pasionată de fotbal și tenis, bruneta de 36 de ani

Odată cu votul acordat pentru Brexit, elevi care provin din ţări est-europene, în principal din România şi Polonia, şi învaţă în şcoli din Anglia şi Scoţia se confruntă cu un grad tot mai crescut de rasism şi xenofobie. Unii dintre ei

Puterea de cumpărare în Bucureşti este mai mare, în medie, cu aproape 80% faţă de puterea de cumpărare din judeţele Vaslui sau

Arbitrul de scaun Carlos Ramos nu va fi delegat la meciurile surorilor Williams de la actuala ediție a US Open. Tragerea la sorți a tabloului de la US Open are loc astăzi, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spaniolul Ramos și Serena

Mai mulţi oameni au murit şi peste 10 au fost răniţi, în urma unei furtuni puternice în Munţii Tatra din Polonia, joi, a transmis postul polonez TVN24, citat de

Preşedintele Franţei Emmanuel Macron îşi va continua în acest weekend, la summitul G7 care va avea loc la Biarritz, presiunile în sensul adoptării unui acord internaţional pentru taxarea giganţilor online precum Google, Amazon sau Facebook,

Producătorul chinez rămâne fidel şablonului de două lansări anuale, pe care l-a avut până acum, în ciuda faptului că în 2019 deja a lansat trei telefoane, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro şi OnePlus 7 Pro

Clujeanul Simone Tempestini este singurul pilot român care concurează în acest weekend la una dintre cele mai vechi etape din Campionatul Mondial de Raliuri, tradiționalul Raliu al Germaniei. Triplul campion național absolut a luat deja

Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, joi, local canicularã în Oltenia şi în Muntenia. Dupã-amiaza disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã va atinge sau