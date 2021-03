Vaccinarea cu AstraZeneca, suspendată în 9 state europene din cauza efectelor adverse: “Cheaguri de sânge fatale” 11.03.2021

11.03.2021 Vaccinarea cu AstraZeneca, suspendată în 9 state europene din cauza efectelor adverse: “Cheaguri de sânge fatale” Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca a fost suspendată în nouă state europene din cauza efectelor adverse. Danemarca, Islanda și Italia sunt trei dintre țările în care a fost făcut anunțul important de autorități. Iar […] The post



Vaccinarea cu AstraZeneca, suspendată în 9 state europene din cauza efectelor adverse: “Cheaguri de sânge fatale”

Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca a fost suspendată în nouă state europene din cauza efectelor adverse. Danemarca, Islanda și Italia sunt trei dintre țările în care a fost făcut anunțul important de autorități. Iar […] The post Vaccinarea cu AstraZeneca, suspendată în 9 state europene din cauza efectelor adverse: “Cheaguri de sânge fatale” appeared first on Cancan.

Vaccinarea cu AstraZeneca, suspendată în 9 state europene din cauza efectelor adverse: “Cheaguri de sânge fatale”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Patronul formației de fotbal Ludogoreț Razgrad, Kiril Domuschiev, a anunțat, marți, că a câștigat ”bătălia” cu temutul coronavirus. Omul de afaceri bulgar fusese depistat pozitiv la Covid-19, dar a reușit într-un timp scurt să

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță într-un interviu la RFI că au fost deja identificate peste 1.500 de persoane în vârstă, care au nevoie de ajutor în perioada carantinei, în

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, vrea să-şi remunereze investitorii cu un dividend de 0,115 lei pe acţiune din profitul pe 2019, ceea ce la preţurile curente de tranzacţionare echivalează cu un randament de

Premierul Ludovic Orban și membrii Guvernului nu sunt infectați cu coronavirus. Autoritățile au anunțat că testele efectuate pentru a doua oară au ieșit tot

Investiţiile în general şi cele în infrastructură în mod special sunt soluţiile pe care ar trebui să mizeze statul pentru a depăşi criza adusă de epidemia de coronavirus în România, este de părere omul de afaceri Cristian Erbaşu,

Al 18-lea deces cauzat de pandemia de coronavirus s-a înregistrat astăzi în România. Este vorba despre o femeie de 76 de ani din Cluj. Conform Grupului de Comunicare Strategică (GCS), femeia era internată încă din data de 20 martie la Spitalul

Sunt mulți cei care au aplaudat-o Corina Elena Badea la spectacole, dar și admiratori care au avut surpriza să o întâlnească la camera de gardă a Spitalului județean din Tulcea, unde este medic primar. Solista și colegii săi de la spital duc

Suveranul Pontif îi cheamă pe toți credincioșii, de orice confesiune, să spună miercuri, de Buna Vestire, rugăciunea „Tatăl nostru”, uniți, în aceste zile dramatice de pandemie. Papa Francisc i-a invitat pe toți liderii tuturor Bisericilor

Spania a văzut ce s-a întâmplat în Italia şi Iran şi totuşi a ajuns să depăşească China în privinţa deceselor provocate de COVID-19 în cea mai neagră perioadă a sa din istoria recentă - cum a scăpat lucrurile de sub control?, notează

Organizația Mondială a Sănătății are o listă cu 44 de potențiale vaccinuri împotriva COVID-19. România nu apare pe listă, în ciuda afirmațiile făcute la Antena 3 de medicul Virgil Păunescu, director al Centrului de Cercetare Oncogen din

România va putea utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru a lupta împotriva COVID-19, din cele 37 de miliarde de euro puse la dispoziția statelor membre UE, a declarat președintele PMP, Eugen Tomac, la

Guvernul va trebui să adopte şi alte măsuri de sprijinire a mediului de afaceri, pe lângă cele anunţate deja, pentru a evita o criză economică severă, sunt de părere oficialii Impetum Group, un grup care gestionează companiile aflate în

Universitatea John Hopkins din SUA transmite explicații detaliate pentru evitarea infectării cu noul coronavirus, postate pe site-ului instituției https://hub.jhu.edu. * Virusul nu este un organism

Aurelia Brădeanu, jucătoarea care marca golul decisiv prin care CSM câștiga Liga Campionilor în 2016, are acum doi băieți și o fetiță. Aurelia Brădeanu, fostul căpitan al echipei României, jucătoarea care deține recordul de participări la

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează despre organizarea curselor charter excepţionale în vederea repatrierii cetăţenilor moldoveni aflaţi în dificultate peste hotarele ţării. În conformitate cu Dispoziţia Comisiei

Al doilea transport cu echipamente medicale din Coreea de Sud aduce la București 100.000 de combinezoane de protecție. Echipamentele vor fi aduse cu o aeronavă C-17 Globemaster III, care va ateriza sâmbătă pe Aeroportul ”Henri Coandă”

În luna februarie, Smiley a plecat în SUA, alături de o parte din echipa Hahaha Production, în interes profesional. Gina Pistol nu l-a lăsat singur, iar când a avut câteva săptămâni libere, i-a făcut o vizită iubitului ei. Artistul, în ciuda

Medicii şcolari detaşaţi în teren atenţionează că nu sunt destule echipamente. Medicii din cabinetele şcolare au fost trimişi în teren de Ministerul Sănătăţii. Misiunea lor era să facă

În aceste momente este evident că linia întâi a luptei contra epidemiei coronavirusului, sectorul medical, este în dezorganizare şi aproape să fie decimată. Ministrul sănătăţii, Victor Costache, şi-a arătat incompetenţa şi a plecat

Pisica unui veterinar din Belgia a fost infectată cu noul coronavirus. Este primul caz din Europa, scrie Lalibre.be Preşedintele comitetului ştiinţific belgian şi şeful diviziei de boli virale din Scienzano, Steven Van Gucht, a precizat că acesta