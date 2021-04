Vaccinarea anti-COVID poate deveni obligatorie? Ce spune Ludovic Orban 09.04.2021

09.04.2021 Vaccinarea anti-COVID poate deveni obligatorie? Ce spune Ludovic Orban Ludovic Orban nu exclude posibilitatea introducerii prin lege a vaccinării anti-COVID-19. Potrivit acestuia, există un proiect de lege privind vaccinarea, care prevede pentru anumite situaţii şi posibilitatea de a se institui obligativitatea. ”Este



Ludovic Orban nu exclude posibilitatea introducerii prin lege a vaccinării anti-COVID-19. Potrivit acestuia, există un proiect de lege privind vaccinarea, care prevede pentru anumite situaţii şi posibilitatea de a se institui obligativitatea.

Daniel Pancu a fost invitatul lui Costin Ștucan, la GSP Live. Fostul internațional a vorbit despre perioada de la Rapid, dar și despre faptul că încă are contract activ cu formația din

PSD a anunţat, marţi, că dacă Guvernul nu ia măsuri în cazul părinţilor care, după data de 15 mai, când expiră starea de urgenţă, nu vor avea cu cine să lase copiii în casă, va acţiona pentru adoptarea rapidă a unui act normativ în

Pandemia de coronavirus a exacerbat dificultăţile financiare cu care se confruntă publicaţiile locale în Statele Unite, în contextul în care peste 80% dintre ele nu sunt eligibile pentru accesarea Programului de Protecţie a Salariaţilor,

Jucătorii de la FCSB care au ales să încalce restricţiile şi să se antreneze la baza din Berceni vor suporta singuri amenzile pe care le vor încasa din partea autorităţilor. Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti a anunţat

Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de motocross din istorie, Marty Smith, în vârstă de 63 de ani, a murit într-un accident îngrozitor alături de soția sa. Totul s-a petrecut în câteva milisecunde. Într-un moment de neatenție, buggy-ul în

Specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au stabilit că incendiul care a distrus casa monahală a Schitului Agapia Veche a fost provocat de un

Un bărbat de 19 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul neînmatriculat, conducere sub influenţa alcoolului şi conducere fără permis după ce a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea beat un moped

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cea mai mare din România, este transformată în aceste zile în centru de suport pentru bolnavii de COVID-19 cu simptome ușoare BT Arena a fost, de-a lungul anilor, de când a fost inaugurată, în 2014, casă pentru

Cristian Bărcan, licenţiat în ştiinţe juridice, cu experienţă în consultanţa privind contractele comerciale, spune că a fost mereu pasionat de domeniul economic, iar din 2015, din nevoie, a ajuns să îşi trăiască

Argentinianul Kun Aguero, starul lui Manchester City, a primit, în sfârșit, un card special din partea EA Sports. Multor gameri nu le-a fost ușor să creadă că tocmai Kun Aguero, unul din cei mai buni atacanți din lume și un jucător pasionat de

Oamenii legii au verificat joi, în intervalul orar 10,00-14,00, respectarea ordonanţelor militare de către şoferii care au circulat pe raza judeţului

Pandemia de COVID-19 a schimbat struc­tura cererii în retail, dar a modificat tot­o­dată şi modul în care retailerii au răspuns la ceea ce şi-au dorit consumatorii, spune Liviu Apolozan, fondator şi VP of strategy

Cu o experiență de 22 de ani pe piața jocurilor de noroc, Unibet (Licența nr. L1160657W000330 emisă de ONJN, valabilă până la data de 31.08.2026) este un brand foarte apreciat în toate cele peste 100 de țări în care oferă pariuri sportive,

Francezii s-au răzgândit și vor oferi o ierarhie finală pentru acest sezon. Se va ține cont de clasamentul etapei a 28-a, ultima jucată. Va pierde Olympique Lyon, echipa lui Ciprian Tătărușanu, locul 7, care nu îi asigură prezența în ediția

Statul le va oferi francezilor 50 de euro pentru a-şi putea repara bicicletele în cadrul unei reţele selectate de unităţi, notează Le

Institutul Național de Sănătate Publică anunță, într-o informare de presă, că încă 6 persoane au murit din cauza noului coronavirus în România, bilanțul negru ajungând la 717 decese. Au existat și comorbidități în cele 6 cazuri

Regatul Unit, a doua cea mai afectată ţară de noul coronavirus în Europa cu 26.711 de morţi, a "depăşit vârful" epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, scrie

Încă o angajată de la metrou are Covid-19. Ea a luat virusul de la tatăl său. Femeia lucrează la sediul central al Metrorex. O angajată Metrorex ce îşi desfăşoară activitatea la sediul central al companiei a fost confirmată pozitiv cu noul

Ca răspuns la contextul actual, nivelul prețurilor pe plan internațional și declinul cererii ca urmare a pandemiei de Covid-19, OMV Petrom estimează o reducere cu 30% a cheltuielilor de investiții pentru

Autoritățile analizează dacă românii vor putea să facă nunți după data de 15 mai, când se ridică starea de urgență, a afirmat, joi, ministrul de Interne, Marcel Vela, pe pagina sa de Facebook, unde