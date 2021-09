Vaccinarea anti-COVID cu doza 3 începe astăzi. Ce persoane sunt eligibile 28.09.2021

În România începe astăzi administrarea celei de-a treia doze de vaccin împotriva COVID-19, la persoanele care au cel puțin 6 luni de la vaccinarea cu primele două doze. Cei care se pot vaccina se pot programa pe platforma online ROVACCINARE sau pot merge direct la un centru de vaccinare, cu buletinul. Vaccinarea cu doza booster […]

Stiri pe aceeasi tema:

Toți jucătorii lui Dinamo au fost testați negativ pentru Covid-19 și sunt apți pentru meciul cu Viitorul, de duminică, ora 21:00. Fotbaliștii lui Cosmin Contra au primit vești bune. Rezultatele testelor RT-PCR efectuate marți au sosit,

Polonia a înregistrat miercuri un nou record de infectări, aproape 24.700, și 373 de decese provocate de COVID-19 – cele mai ridicate bilanțuri de la debutul pandemiei, potrivit datelor comunicate de Ministerul Sănătăţii polonez,

Pe lângă partida pe care CFR Cluj o va susține pe „Olimpico” cu AS Roma, în cea de-a treia rundă a Europa League vor mai avea loc și alte partide care ne interesează în mod […] The post Dueluri de vis astăzi în Europa League:

Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat pentru funcţia de preşedinte al Statelor Unite, s-a declarat încrezător, miercuri seară, că va câştiga scrutinul, în contextul în care este creditat cu 264

Grupul bancar olandez ING va reduce o mie de locuri de muncă și își va închide toate sucursalele din America Latină și din unele state asiatice. Motivul acestei decizii este reducerea costurilor și trecerea la

Facturi mai mari la energie electrică, după ce Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a crescut taxa de cogenerare, începând cu data de 1 noiembrie. Asta, în condițiile în care cu numai 3 luni în urmă, ministrul economiei

Hoții au readaptat metoda de furt ”accidentul”, odată cu pandemia de coronavirus. Astfel, se dau drept apropiați ai unor rude infectate, afle în stare gravă, și cer diferite sume de bani pentru achiziția de aparate […] The post Metoda

Aproape jumătate dintre părinţi consideră că trecerea şcolilor în sistem online, acolo unde rata de infectare trece de pragul de 3 la mia de locuitori, nu este o măsură bună, conform sondajului Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de

Românii au contractat de la bănci în luna septem­brie credite ipotecare noi în lei în valoare de aproape 1,26 mld. lei (260 mil. euro), marcând al doi­lea cel mai ridicat nivel din primele no­uă luni din 2020, vo­lumul fiind în creş­tere cu

Actorul Geoffrey Palmer, cunoscut pentru rolurile din sitcomuri, precum Butterflies, As Time Goes By și The Fall and Rise of Reginald Perrin, a murit la 93 de ani. Actorul a murit în locuința sa, a

Ca orice om de afaceri care se respectă, Simona Halep (loc 2 WTA) își diversifică investițiile. Cu o avere de peste 31 de milioane de euro din tenis, Halep vrea să scoată un produs de calitate, după modelul brevetat de alte vedete la nivel

Organizatorii Australian Open au anunțat că vor fi luate măsuri extreme pentru ca primul turneu de Grand Șlem al anului 2021 (18-31 ianuarie) să se poată desfășura în condiții extraordinare provocate de pandemia de coronavirus. Astfel, pentru a

Un jurnalist grec a obţinut câştig de cauză la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), după ce fusese condamnat pentru „insultă” la şase luni de închisoare în Grecia, pentru că îl calificase într-un articol drept

O petrecere desfăşurată într-un cadru privat a fost întreruptă de poliţişti, într-o comună din Olt, 10 dintre invitaţi fiind sancţionaţi cu

Astăzi poate fi din nou o zi norocoasă pentru românii care și-au încercat soarta la Loto! Numerele ce urmează a fi extrase pot aduce sume frumușele în conturile celor care s-au gândit la o combinație […] The post Rezultate Loto 6 din 49.

Marcus Rashford, jucătorul onorat de regină, l-a convins pe premierul britanioc Boris Johnson să-și schimbe încă o dată decizia. Guvernul a pregătit 400 de milioane de lire pentru a ajuta copiii defavorizați. Un fotbalist de numai 23 de ani se

Un român de 46 de ani din Torino depistat cu COVID-19 și care suferea și de alte afecțiuni a murit, după ce medicii l-au trimis acasă să ia un paracetamol. În Italia s-a declanșat un adevărat scandal, după ce presa a relatat acest caz,

Guvernele occidentale se depărtează de doctrina pieţelor libere care le-a definit gândirea economică timp de decenii, îmbrăţişând un control sporit al statului asupra activităţii companiilor, copiind astfel modelul rivalelor asiatice, scrie

Viitorul - Dinamo se joacă azi, de la 21:00, în cea mai importantă partidă a zilei din Liga I. Cosmin Contra e obligat să câștige pentru a-și păstra postul pe banca alb-roșilor. Dinamo are patru înfrângeri consecutive și vine pe terenul

În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post